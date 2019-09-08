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新中国外语教育发展高端论坛举办

同期举行《民族复兴的强音——新中国外语教育70年》新书发布会

2019年09月08日15:48  来源：人民网-教育频道
 
新中国外语教育发展高端论坛举办

人民网北京9月8日电（李依环）为庆祝中华人民共和国成立70周年，回顾并总结新中国外语教育发展70年的光辉历程，新中国外语教育发展高端论坛暨《民族复兴的强音——新中国外语教育70年》新书发布会日前在北京举行。

本次论坛由北京外国语大学主办，外语教学与研究出版社承办。“新中国外语教育高端论坛旨在共庆华诞、共襄盛举、共叙历史、共享荣光；回眸外语教育发展历程，讲述外语教育励志故事，梳理外语教育成长脉络，总结外语教育成功经验，谋划外语教育未来发展。”北京外国语大学党委书记王定华在发言中指出，无论是在新中国成立之初、改革开放之初，还是如今的新时代，外语教育都为民族复兴、国家富强作出了突出贡献。如今站在新的历史坐标上，全体外语教育同仁必须立足新时代，担负新使命。

中国教育国际交流协会会长刘利民谈到，随着中国日益深入参与全球治理，国家迫切需要具有国际视野和家国情怀、能够熟练运用外语参与国际事务的国际化人才。作为外语教育工作者，要始终牢记这份责任与使命，并落实到教育教学改革的实际行动中。外语教育要坚持开拓创新，关注真问题，采取真行动，在教学观念和教学方法上变革，在教学模式和评价体系上创新。同时，外语教育要坚持教师为本，提升教师能力，重视团队建设。

论坛同期还举行了《民族复兴的强音——新中国外语教育70年》新书发布仪式。

据悉，《民族复兴的强音——新中国外语教育70年》一书分为前行之路、大学之道、大师之智、风云之声、名士之音、奋进之笔六个部分，从多个角度、通过多个群体，立体呈现出新中国70年外语教育发展的成果和脉络，系统论述了外语教育的重要理论问题和实践问题，全面反映了新中国外语教育的新情况、新变化、新成果、新材料、新数据、新观点。

(责编：李依环、曹昆)
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