全国优秀特岗教师走进湖南 亲述乡村从教乐教故事

人民网北京9月8日电 第35个教师节临近，由教育部组织的“青春在讲台上闪光——优秀特岗教师巡回报告团”全国巡讲首场报告会日前走进湖南第一师范学院。来自宁夏、吉林、江西、贵州、湖北的五位特岗教师分享了他们在乡村教育一线的从教经历。

2007年，一名刚刚大学毕业的年青人王行毅然选择了“特岗计划”。他来到了当时宁夏银川最偏远、最缺老师的月牙湖回民中学任教，一待就是12年。他鼓励孩子们参加各类比赛；他资助家庭经济困难的学生完成学业；他数十年始终坚守在一线教学岗位，鼓励一批又一批孩子努力学习文化知识，改变命运。

来自吉林的杨瑞2013年毕业于长春师范大学，同年参加特岗教师考试，到吉林长春农安县洼中高农场中学任教。那一年，整个学校仅有一个八年级的班，班里仅7名学生。她在担任英语老师的同时，还兼任这7个孩子的班主任。两年后，这7个参加中考的学生中，有5个超过了县城重点高中录取分数线，其余两个孩子在杨老师的鼓励下，就读了当地中职技校，仍然继续学业。

特岗教师慎魁元出生于江西修水的山村，他小时候每天要走几十里山路才能上学。2013年他从内蒙古师范大学毕业后，得知国家实施农村教师特设岗位计划时，依然选择回到家乡任教，帮助大山深处的孩子学习知识，让在同一片蓝天下的每个孩子得到同样多的爱。

成为一名人民教师，是出生于贵州毕节的石明警从小的愿望。2006年，他从毕节学院完成学业后，来到了贵州省赫章县双坪彝族苗族乡初级中学任教，如愿成为了一名特岗教师。13年来，石明警坚持爱心教育，他倡导学校应加强与家长的联系，营造良好校园学习氛围。他曾放弃到县城学校教师的机会，继续留守在偏远的乡村中学，陪伴一批又一批孩子健康成长。

四年前，来自湖北的蔡明镜从汉江师范学院毕业，主动选择回到家乡丹江口成为一名特岗教师。蔡明镜所在的龙山镇彭家沟小学是南水北调库区一个偏远半岛上的教学点，那里三面环水，一面环山，交通不便。四年来，她和学生们一起住校，一起学习和生活。为了让库区的孩子也接受多元化的素质教育，她和老师们想尽办法，在学校组织了一系列课外活动。2018年，获得了“马云乡村教师奖”。

“观看完特岗教师宣传片及五位优秀特岗教师给大家分享的故事，倍受感动与激励。” 教育部教师工作司巡视员刘建同会上指出，特岗教师计划是整个推进教师队伍建设中非常重要的一环，已经成为中西部农村地区精准脱贫的重要举措。特岗教师们用青春奉献给祖国乡村教育事业，在工作中展现出不畏艰苦、从教乐教的职业理想和敬业精神，影响并改变了千千万万乡村孩子命运。

“五位教师讲述了他们扎根基层、教书育人、敬业奉献的感人事迹，报告情深意切。”湖南省教育厅教师工作处处长邱德谈到，提高教育质量关键在于教师，湖南省自2009年起实施特岗计划，截止2018年底，共为全省75个县提供了5.13万特岗教师，为农村义务教育补充了一大批年轻师资。湖南省今后也将进一步加强教育管理和服务，全面提升特岗实施计划。

湖南第一师范学院校长童小娇表示，“特岗计划”的实施，是乡村教师补充机制的创新，为乡村教师结构优化提供了全新的方案。特岗教师代表在乡村从教乐教的感人事迹必将激励教师群体加倍努力推动乡村教育变革，必将激发一大批有理想的优秀高校毕业生积极投身基层教育，为乡村教育注入新鲜血液，用青春点亮农村、用知识建设国家、用担当续写辉煌，为我国基础教育事业的均衡发展作出无愧于时代的贡献。（李依环 王历晴）

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