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思政课分层教学 培养“关键少数”

2019年09月08日11:24  来源：北京青年报
 
原标题：思政课分层教学 培养“关键少数”

“大学4年，一定要听一次他的课”“上他的党课是来北航最幸福的事情之一”……学生口中的“他”，就是北航思想政治理论课教学名师高宁。任教十年的高宁，几乎把所有的时间都给了学生。

近5年来，他每年的教学工作量都在320学时以上，其中至少有288学时投入全校本科生和研究生的思政课教学。高宁平均每年本科生选课人数都在1000人左右，评教满意率始终位居全校同期思政课前列；研究生思政课几乎覆盖全校一年级硕士生，两度获得“研究生课程卓越教学奖”。同行专家对他的思政课也给予高度评价。他先后获得校级教学一等奖8项、北京市教学一等奖7项，还荣获“北京高校首批思想政治理论课特级教师”“全国高校思想政治理论课教师年度影响力人物”等荣誉。

为保证授课精力和教学质量，他坚持每天只给一个班的学生授课。每堂课前，高宁一定提前半小时进入教室，同时，他也坚持每天最后一个离开教室。

在繁重的思政课教学任务之外，十年来，高宁每年都坚持为全校学生讲党课。大到几百人的分党委，小到几个人的党小组，他有约必到，党的十九大之后，平均每星期授课一场。在高宁看来，入党积极分子、学生党员和学生干部，是学生中的“关键少数”，党课就是“升级版的思政课”，讲好党课，不仅能够满足他们特殊的思想困惑和成长需求，而且有助于发挥他们的朋辈引领和榜样示范作用。因此，高宁在北航本科思想政治理论课尝试分层培养，他对这些“关键少数”，注重在思政课基础知识之上，在理论和方法层次加以提升。

高宁对自己的教学方法有一个比喻：思政课教材是一张漂亮而精准的思想地图，上面有各种景点，老师的任务就是帮学生规划不同的游览路线，当在这条路上遇到志同道合者，老师可能会从导览者变成共同参观者和建设者。（记者 武文娟）

(责编：李依环、曹昆)
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