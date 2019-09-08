原标题：职教点亮希望 巾帼书写芳华

夕阳西下，海南省儋州市兰洋镇文芳村一天的忙碌喧嚣收场了。村里一栋新盖起来的二层楼里亮起的灯光和发出的欢乐笑声，让这宁静的夜显得格外温馨。

“下次回家少买一点东西。这几年你帮家里盖了房，又添了不少东西，这些水果、糕点我们都能自己到镇上去买的。”李雪练的母亲拉着女儿的手反复叮咛。

然而，10年前，这个家还是另一番景象。贫困曾如黑夜吞噬着李雪练一家生活的希望之光。改变发生在2009年，一次偶然的机会，李雪练有机会成为海南经济技术学校“扶贫巾帼励志中专班”的第一届学生，这成了她命运的转折点。

为贫困农家女点亮希望

家里收入微薄，父母体弱多病、姐姐正在上大学、弟弟马上要升初中，十年前，初中毕业、渴望着将来能当老师的李雪练在继续求学和打工赚钱中，艰难地选择了后者。

临近新学期开学，李雪练已经做好外出打工的准备。出发前几天听到的一个消息，让她觉得自己的生活突然有了光——读书有希望了。

“海南经济技术学校‘扶贫巾帼励志中专班’可以免费读书，还能领生活补助呢！”海南省妇联工作人员深入农村宣讲，动员女孩们报名。能免费读中专的消息传来，父亲李乙贵听到后，立马回家告诉女儿。

2009年，为增强妇女在家庭脱贫致富过程中的作用，在海南省教育厅、财政厅支持下,海南经济技术学校联合省妇联、省扶贫办，面向全省贫困家庭女孩招生，首次创办“扶贫巾帼励志中专班”，让贫困家庭女孩免费学技术。

那一年，和李雪练一样就读免费中专的幸运女孩共有553人。

不仅免学费，还有生活补贴。这在当时对一所中专学校来说，是不太现实的事。资金从哪来？保障从哪来？面对这一系列问题，海南经济技术学校校长张毅生下定了决心，力排万难也要把这个班开办起来。

为此，张毅生带着团队，争取到省里有关部门的扶持资金，加上社会机构的资助和自筹资金，为农村贫困女孩免费读中专创造条件——给予每生每月补贴150元至350元的生活费及体检费、教材费等，全方位对这些来自贫困家庭的女孩进行帮扶，减轻她们的负担。

就这样，第一届“扶贫巾帼励志中专班”办起来了，而且一办就是10年，553人、4037人、9651人……先后有上万名女孩从这里走出去，迎来人生的转折。

一个女孩成才，一个家庭脱贫

在张毅生看来，把农村贫困家庭的女孩培养好，于家庭、社会而言，有着不可估量的意义。

“海南女性的勤劳、坚韧、勇敢向来名声在外，如果能再掌握好一门手艺，帮助家庭脱贫不成问题。”张毅生不仅给女孩们提供学习手艺的专业平台，还考虑到她们今后成为妻子和母亲，思想道德水平将影响下一代，专门开设了家政课、财务课、励志课，引领她们全方位成长。

为了解决女孩们的就业问题，海南省经济技术学校牵头与省内外100家企业组建“一校百企合作联盟”，每年这些企业提供3000多个就业岗位，供约1500名巾帼励志班毕业生挑选。平时，这些企业还进入学校，创办“校中厂”“校中站”，为学生们提供真实生产环境，提高技能培训实效。

时光荏苒，巾帼励志班走出去的学生，路越走越宽。李雪练如今圆了当年的教师梦，留在学校工作，帮家里盖起了新房子，在海口有了自己的小家，日子过得有滋有味。

2012届会计电算化专业毕业生王世姑，入学读书前已在外打工3年，最大的梦想是拥有一份能坐在办公室的工作。从海南经济技术学校走出去后，她成长为一家咨询公司的会计主管，负责70余家企业的账目，不仅拥有了属于自己的办公室，还帮家里盖起了140平方米的新房子。

黎族女孩朱晓莹2010年9月进入巾帼励志班读书，毕业后不久，进入中信银行海口分行担任大堂经理助理，工作不到半年，就帮家里还了上万元的旧债，凭自己的劳动把家庭带出了贫困的泥潭。

……

励志巾帼花开遍琼崖

当年那些险因贫困失学的女孩们，如今都在职场绚丽绽放，成为家庭脱贫致富的顶梁柱、企业生产经营的好能手。她们的先进事迹在社会上引起广泛关注，许多贫困的农村女孩争相报读巾帼励志班，扶贫励志教育办学的规模和社会效益日益显现。

2016年12月，海南省教育厅将巾帼励志班的办学模式推广到15所省属学校；2018年11月，全省已有34所学校开办巾帼励志班，学生达9157人。贫困的农家女孩们，全部免费注册入学、计划单列、任选专业，学校开展励志教育,使其既有过硬技术技能，又有强烈脱贫致富意识。

励志巾帼花不仅在琼崖开遍，许多外省也纷纷到海南来学习该模式。西藏、内蒙古、新疆、广西……其他少数民族地区的贫困女孩也获得了改变命运的机会。

办巾帼励志班之初，张毅生制定了一个“十年计划”，即用10年时间培养1万名掌握技术技能、品学兼优的好女孩，造就1万名掌握家政知识、善于持家的好母亲，带出一万个好家庭。

如今，巾帼励志班的“十年计划”已经完成，但张毅生说，学校已经向有关部门汇报，制定巾帼励志班的第二个“十年规划”，紧跟国家的脱贫攻坚政策，帮助更多贫困和低收入家庭的孩子接受职业教育，带动他们的家庭脱贫致富，坚决打赢脱贫攻坚战。（刘晓惠）

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