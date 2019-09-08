原标题：遭绑架、遇诈骗……开学季，留学生该如何保障安全？

进入开学季，去海外求学的学子们已打点好了行囊陆续奔赴各自的学校。然而这几天，中国留学生遭绑架、被诈骗、租房被坑之类的新闻却频频见诸报端。

留学生开学季常遇到的问题有哪些？又该如何有效防范？小侨帮您梳理一下。

又有留学生被绑架 人身安全如何保障

近日，中国留学生在澳大利亚遭绑架一事持续引发关注，虽然目前当事人已被找到并已安全和家人团聚，但该学生经历了十天九夜的“噩梦”。

据报道，20岁的小叶(化名)是悉尼某预科学校的学生。8月24日，叶父收到一段约13秒的小叶被绑架的视频，对方还提出索要“80个比特币”，折合人民币约574.8万元。

中国驻悉尼总领馆高度重视此案，第一时间与学生在国内家长取得联系，要求就读学校积极协助寻找学生下落，同时敦促澳警方尽快破案。

9月2日上午，叶先生向媒体表示，9月1日，他们已赎回儿子，据他介绍，小叶被绑架时曾反抗挣扎，但被对方用电击枪击伤。“他在车上被困10天，手是用绳子绑起来，脚用铁链锁起来。”

求学在外，安全第一，无论是此前的章莹颖案还是澳大利亚的这起绑架案件，都向海外留学的学子再次敲响人身安全的“警钟”。

小侨提示：

一、出国留学尽量选择住在治安好的片区，房屋中要安装家庭报警装置；

二、不搭乘陌生人的车辆，打的记下车号发给朋友；

三、出行尽量结伴，避免夜间单独出行；

四、保护隐私，尽量低调，财不外露是关键；

五、注意个人信用卡、签证、社交网络和SSN等的安全，不要随意把个人信息、联系方式透露给别人；

骗子套路太多 小心别上当

在新加坡留学的小华最近也经历了一场“绑架”，不过这是一场“虚拟绑架”。

某周末傍晚，小华(化名)的母亲王女士接到电话，对方称小华被绑架了，要求她3小时内向绑匪指定账户汇入30万现金，否则“撕票”。

王女士立即与中国驻新加坡大使馆取得联系，经新加坡警方调查，这起案件其实是“虚拟绑架案”。

事情经过是这样的，假冒“北京警方”的诈骗分子先致电小华称其涉嫌洗钱犯罪，让她入住当地宾馆，不允许与任何人联系，并交出微信账号和密码，配合“警方”调查。随后诈骗分子联系王女士，谎称小华遭“绑架”，索取巨额“赎金”。

中国驻新加坡大使馆介绍，上述诈骗主要针对中国留学生，除此之外，诈骗分子还冒充使馆工作人员、“公检法”、“DHL”、当地电信公司等机构工作人员，以受害人涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为恐吓，以配合“警方”调查为借口，最终目的是骗取受害人汇款到指定账户或套取其网上银行登录信息及密码。

小侨提示：

针对手段日益多样和猖獗的诈骗活动，中国驻各国使馆近期接连发布提醒，留学生应提高警惕，注意防范。

接到可疑电话及时与使馆取得联系核实，不要轻信任何索取银行卡或账户信息、要求转账或汇款的电话及邮件，切勿透露个人重要信息。

留学租房有“门道”

每逢开学季，留学生们又要经历找房、租房一番“折腾”。新西兰梅西大学的小张和小李最近就因为租房惹上了大麻烦，房东不仅声称要搞掉其签证，还威胁“整死她们”。

两位同学称，搬进来后她们经常发现自己的房间有被动过的痕迹，有时房东母亲还会不敲门直接进屋。两人要求退房，房东却威胁她们，还要把她们不遵守住房协议一事告发至移民局和学校。

两位同学只好报警，警方调查后却发现两人租住的房屋，不符合新西兰Boarding House(合租房)需六人居住的规定，所以该住房协议根本不具有法律效力，房屋租赁法庭也无法审理，警方建议两位同学走民事诉讼途径。

这看似简单的租房，其中“门道”可不少。特别是首次在海外租房的同学，提前做好功课，对日后避免麻烦和纠纷十分重要。

小侨提示：

一、正规渠道找房。切勿轻信网上发布的来源不明的“低价房源”；

二、读懂租房合同。认真阅读合同条款，不能因为内容繁杂、法律术语多而一扫而过；

三、保障租房安全。租房前应设法调查了解住房周边环境以及所在街区治安状况；

四、依法维护权益。租房过程中，如遇问题协商未果，可向当地政府的房屋管理部门投诉或到当地民事专门法庭起诉；

五、注意保护隐私。一般情况下，房东不可以进入已出租的房子，否则租客可向法庭控告房东擅闯民宅。

留学生心理健康也要重视

大部分留学生都是第一次离开家，独自到海外学习、生活。在没有熟悉、融入当地环境的情况下，他们还要面对激烈的竞争和学业重担，心理和精神上都承受着很大压力。

Annie在英国利兹大学读传媒专业研究生，曾因一门课“挂科”一度陷入抑郁。“感觉承受不了，压力太大了，真的不想读了，想回家。”Annie说。那之后的一个多月里她没和任何人联系，最后回中国和父母聊天谈心，吃好睡好，然后再回英国重写论文。

李珺人(化名)在美国卡耐基梅隆大学学习计算机专业，“压力真的太大了，我每次看资料都要看到半夜，还要写作业、准备课堂展示，连续好几周每天只能睡3个小时。家里还不停地问我学得怎么样，论文写得怎么样，每天都觉得很绝望。”

除了除了学业压力，感情问题、外界环境变化、文化差异冲击、语言问题、和家人的沟通问题、和室友的关系等因素也会导致留学生出现心理问题。

小侨提示：

发现心理健康问题后，寻求合理的专业帮助很重要。

各大院校通常都配备提供心理支持的咨询人员或团队，当发现自己心理出现异常时，可及时与他们联系，寻求帮助。

留学在外，如何保障人身安全虽然是老生常谈，但却不可不谈。

不管是住宿、出行还是社交，留学生们应时刻提高安全意识，学会保护自己；遇到骗局冷静辨别，即使求证；遭遇心理问题要积极沟通，及时向专业人士寻求帮助。希望海外学子们都能学习进步、生活顺利。

(来源：中国侨网官方微信，作者：吴侃）

(责编：李依环、曹昆)