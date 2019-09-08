原标题：高职院校如何“贴近企业做学问”

日前，《2019中国高等职业教育质量年度报告》发布，盐城工业职业技术学院（以下简称“盐工院”）的“育人成效”与“国际影响力”两项指标进入2018年度全国50强，这是该校自2017年度首次获得“国际影响力50强”后，连续两次获得表彰。有专家认为：这是一所地方职业院校找对发展方向后，厚积薄发的体现。

近年来，盐工院明确“贴近企业做学问”的产学研定位，面向地方经济发展和企业需求，从生产一线的实际中培养人才。盐工院的发展过程以及所面临的问题，有着国内许多职业院校的共性，而它的“突围”方式，也许能够为同类型高职院校的发展提供一些启示。

“你们的课程太接地气了！”近日，在盐工院一年一度的专业建设指导委员会上，来自上海悦达翔韵家纺有限公司的总经理王成军对学校的一门面料课程赞不绝口。他表示：“到我们公司实习学生的面料分析水平，甚至超过了有多年工作经验的老员工。”

王成军口中的面料课程，是盐工院为了让教学内容与市场、企业精准对接，所打造的国家级精品课程《新型纺织面料来样分析》。纺织服装学院的专业课教师秦晓向记者介绍了这门课程的“诞生记”：2015年，有企业反映学生在面料分析水平上有所欠缺，这引起了教学团队的重视，后来得知很多面料跟学生在校时接触的不一样，这反映了教学内容与市场的脱节。教学团队当即决定，将新型纺织面料的来样分析列入课程教学改革新方向，并多次下车间调研，梳理最新的案例。

“每一个教学视频往往要修改多次，目的就是要做到让学生爱学、爱看。”秦晓说，课程开课期间，学生指出的不足总能第一时间得到改进，问题总能第一时间得到解答，师与生、生与生之间逐渐形成了一个学习共同体。此外，该课程的部分项目任务还被提取出来参赛，获得了国家级信息化教学比赛的多个奖项，并且带动了一大批课程资源的建设。

与悦达起亚集团合作共办悦达学院、与韩国VISION大学合作筹建中韩（盐城）产业学院……盐工院积极搭建符合市场需求的育人平台，并且在课程建设上推陈出新，打造精品，省级以上在线开放课程项目的数量，在同类型高职院校中排名前列。

作为一所以纺织专业见长的高职院校，盐工院始终立足自己的特色专业。2013年初，学校引进了有二十多年工作经验的教授级企业高工张圣忠作为领军人才。加入学校生物质纤维材料科研团队后，他立刻给成员“提出问题”：“能否对企业难题生物质超短纤维纺纱研制上做些研究？”“能否多开发受市场欢迎的三组分纱？”面对这些紧贴实际的难题，团队教师开始了二次学习，进行从纺纱到织布的全流程生产实践。

2015年底，该团队打造的融应用研究和基础研究为一体的“生物质功能纤维的制备”立项省优秀科技创新团队项目。2018年，团队联合企业合作的成果首获江苏省科学技术三等奖，也是学校牵头获得的首个省科学技术奖，这在全江苏省高职院校中也非常少见。

张圣忠带来的不只是企业的研究课题，更重要的是重实践、重应用、合作无间的作风。这种作风落实在教学上就是研究成果、企业项目入课堂。在重实践氛围的熏陶下，学校实现了创新创业教育的全覆盖，在省级以上职业技能大赛和各类专项活动竞赛中，参赛获奖率超过90%。

“学生的创新潜力是无穷的。”这是纺织服装学院老师周彬常挂在嘴边的一句话。2018年，他带领学生获得了“挑战杯—彩虹人生”全国职业学校创新创效创业大赛特等奖，今年又将第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛江苏省决赛一等奖收入囊中。“仅纺织专业的学生，就搭建了专利平台100多个，学生自己申请专利300多项，在全国高校中也算是独树一帜。”周彬说。根据江苏省知识产权局统计数据，2018年全省高校专利授权量盐工院排在第30位，在高职院校中排名第7位。（郑晋鸣 许应田）

(责编：李依环、曹昆)