开学季论文查重业务升温 还提供代写

在电商平台搜索本科论文查重，会跳出众多商家，有些商家称除了查重，他们还提供降重代写服务。 网络截图

9月开学季，各高校大四学生和研二学生陆续开始撰写论文开题报告和论文，有商家从中发现商机，提供查重降重服务，声称可通过知网验证。记者体验发现，不同平台查重结果却差异大。此外还出现了不少代写业务。专家认为，学生对待论文态度不端正，从而依靠查重、降重软件，甚至代写。学生应加强学术道德感，同时学校也要引导学生独立撰写论文。

新京报讯 为避免出现论文查重率过高而被判抄袭的情况，许多学生在学校论文查重前往往会预先自费查重。近日记者调查发现，提供论文查重的商家销量猛增，并称可以通过知网官方验证。知网方面表示，从来没有对任何个人和单位提供所谓的自助检测系统，所有声称“与官网对接的自助系统”均为假冒行为。

商户论文查重业务猛增数千单

为了大四可以在校外安心实习、找工作，在河南郑州上学的吴磊（化名）已于9月开学的时候将论文初稿写完，并交由老师阅览指导。

如今，吴磊的论文初稿开始查重，但他发现网上存在多家论文查重平台，定价差别大，不知道选哪家比较可靠。吴磊说，他们学校本科毕业生所用的论文查重系统是知网的，但他发现知网上没有论文查重入口。

“我7月看网上一些提供知网论文查重业务的商户月销量才二三百单，现在已经达到五六千单。”吴磊说，班级群内有同学开始发布论文查重业务广告，以此换取积分免费在一些平台上查重，还有同学做起了论文查重业务的校园代理，开始在各个班级招募代理，享受学生充值查重的分成。

网络商家论文查重可通过验证

新京报调查发现，中国知网作为诸多高校学位论文查重的合作单位，其查重结果被高校普遍认可，但知网并不对个人用户提供论文查重服务。而不少电商平台上却有众多打着知网、万方官方查重旗号的商户提供论文查重业务。

新京报记者在不同电商平台各找了一家提供论文查重服务的商户，价格分别为12元、123元，但最终查重结果基本一致，对商家提供的论文查重报告在知网进行真伪验证时，都显示为真。

知网客服人员表示，近段时间以来，他们发现一些用户违反使用协议，通过网络交易平台，向个人提供检测服务。其结果不仅损害了相关用户单位的声誉，而且在社会上造成了不良的影响。知网方面表示，所有在网络交易平台提供所谓“知网检测服务”的行为均是违规假冒行为，其司从来没有对任何个人和单位提供所谓的自助检测系统，所有声称“与官网对接的自助系统”均为假冒行为。

针对网络商户提供的论文查重报告单为何会在知网上验证为真，知网客服人员表示可能商户通过高校、杂志社进行查重的。

现象1

不同平台查重结果差异大

有已经毕业的大学生发微博表示，宣称公司自己开发的论文查重系统包含知网、万方等数据库，但查重结果却与知网存在较大差异。这名学生称其曾因检测结果与学校查重不一致被打回重新撰写修改。

新京报调查发现，除了知网、万方论文查重系统，WPS、paperpass、paperfree等平台查重结果存在较大差异。其中，通过WPS、paperpass进行论文查重时，不能去掉个人已发表部分。

新京报记者以一篇3400字的论文为样本，在WPS、paperpass查重率为93%，但知网去除个人已发表文章的查重率只有24%。

此外，新京报记者将自己当年毕业论文初稿来查重时，paperpass、paperfree的查重百分比为24%，但知网查重百分比为16%。对比发现，paperpass、paperfree收录文献包括百度文库、博客等网络上的内容，而知网未将一些文库中的内容收录到其数据库中。

现象2

平台提供降重和代写论文

WPS、paperfree等一些论文查重平台会提示可以对论文进行降重，分人工和机器两种。其中WPS的机器降重是将一些语句或词语替换成相似或相近的语句和词语，而paperfree宣称，其人工降重有行业老师进行修改，客服只需付钱等待即可。

还有一些电商商户表示可提供代写论文服务，一般代写本科论文千字收费100元，具体价格会根据专业有所微调。其中一名提供论文代写的商家介绍，论文代写需先交一半的费用，初稿一周内写完，中途免费修改，直至论文答辩通过。

新京报记者体验发现，商家撰写的论文初稿查重重复率高达80％以上，对此上述商户称，“初稿就是给导师看一下，这样的论文架构是否可行，如果通过他们将会进行人工降重。”

上述商户提供的论文第二稿与第一稿相差5天左右时间，论文主题内容与初稿一致，但查重率只有12%左右。二稿与一稿相比，初稿中的一些词语被换成了白话或换成了近义词或被前后语句做了位置调换。

于波（化名）已经大学毕业一年，他称自己大四浏览论文查重网站时，发现网站内有提供论文代写服务。“我当时让对方代写开题报告和论文一共700元。”于波称，对方说都是找硕士研究生撰写。

现象3

200元充值卡20元可买

中国知网、万方数据等知识服务平台是学者和学生查询下载他人学术研究成果的主要途径，其收费标准为0.5元/页。用户可以通过购买充值卡充值账户后下载所需文献，按照页数从账户扣款。

新京报记者在电商平台搜索“知网充值”发现，诸多卖家以近一折的低价出售知网充值卡。卡面金额从50元-300元不等，但出售价格仅10元-35元。大多数店铺会将“官网充值”放入商品标题来证明自身可靠性，热门店铺每月可售卡3000单以上。万方数据拥有自己的官方店铺出售原价充值卡，但也有商家以约20元价格出售400元充值卡，与官售充值卡在同一入口充值。

一个月销量过3000的商家称，他们的卡是顾客从“中国知网会员卡”入口进入，在知网充值中心充值。至于充值卡实际售价远低于卡面价格，他不愿透露自己的渠道。

■ 观点

专家：将学术不端行为纳入征信系统

中国教育科学研究院姜朝晖博士告诉记者，如今论文查重平台繁多且各异，但一些查重平台并没有权威代表性，查重率也会如上文所述出现误差。“学术氛围好起来，每个人都去独立撰写论文，就不需要在提交论文前找第三方平台查重。”

姜朝晖表示，所谓的论文降重，就是通过替换近义词或者在论文语句中加一些修饰词，达到论文查重率合格的目的。如果论文本身是剽窃他人研究成果，这一做法无疑属于严重的学术不端。

姜朝晖介绍，如今有期刊杂志社实行黑名单制度，这种黑名单应当在学术界实现共享。若发现有人存在论文严重抄袭或大篇幅降重，所有期刊杂志社不再接受学术不端者所投的论文。还可以把学术不端行为纳入征信系统，增加学术不端的成本。

厦门大学经济学院副教授郑建军认为，之所以会出现这样的现象，一方面是因为学生学术道德感不够。另一方面，很多高校要求本科生写毕业论文，但在本科期间又没有提供给学生们充分的论文写作训练。

郑建军表示，学生一旦接受“毕业论文”要求，就应该提高对论文的重视，提早做好论文准备，平时阅读积累资料、认真思考。此外，在论文撰写方面，学校也应当提前进行详细的说明，引导学生独立撰写。

新京报记者 刘名洋 实习生 陆宁玥

(责编：岳弘彬)