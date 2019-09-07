39载坚守教育初心 乡村教师支月英故事登上大银幕

人民网北京9月7日电（孙竞）“此生为师 青春无悔”电影《一生只为一事来》首映礼6日下午在北京师范大学大学生活动中心举行。教育部教师工作司司长任友群，北京师范大学校长董奇，江西省委教育工委委员、教育厅总督学曹伴好等领导出席首映礼。北师大新教师代表、公费师范生和新生代表以及影片主创参加首映礼，共同观看影片。

电影由教育部教师工作司指导拍摄，根据曾获“全国教书育人楷模”、“全国模范教师”、央视“感动中国2016年度人物”等荣誉称号的乡村教师支月英的真实故事改编。影片讲述了1980年，江西省奉新县边远山村教师奇缺，刚满十九岁的支月英不顾家人反对，远离家乡，来到海拔近千米且道路不通的泥洋小学，担任一名乡村女教师的故事。刚到此地，支月英就被大山深处难以想象的艰苦条件深深震撼，但是怀揣支教理想的支月英并没有退缩，她时刻记着“我们不是因为看到了希望才去坚持，而是我们坚持了才有希望”这句话。39年来，她用自己的爱心和努力，帮助一批又一批的孩子走出深山，以最质朴的信念坚守着初心与大山的希望。

教育部教师工作司司长任友群在讲话中说，当前我国教师数量已达1673万，在这个庞大的队伍中涌现出了许多可歌可泣的先进人物和教书育人的楷模典范，支月英老师就是其中一员。《一生只为一事来》是一部反映教师题材的优秀作品，希望通过电影展现教师爱岗敬业、无私奉献的职业形象，进一步在社会上厚植弘扬尊师重教风尚，让教师们学习模范、主动对标，守教育报国初心，担立德树人使命，写好教育奋进之笔；希望这部影片可以鼓励更多优秀的青年人选择教师职业，鼓励更多的文艺工作者创作出更多优质的教育题材作品。

北京师范大学校长董奇表示，影片向全社会传递了广大教师淡泊名利、甘于奉献的正能量，也将激励更多教师投入到教育事业中，并激发全社会对于教师群体的关爱，为教师的身心健康及职业发展提供更多的支持。他鼓励北师大全体师生以支月英老师为榜样，在从教之路上不忘初心、牢记使命，为党和国家培养更多的优秀人才，不负此生、勿负时代。

影片导演张亚海、主演穆婷婷、谭凯、王姬等与观众分享影片拍摄的背后故事与创作感悟。饰演支月英的演员穆婷婷表示，影片的拍摄就是一场心灵的洗涤之旅，以后会时刻用支老师的精神鞭策自己。广为观众熟知的演员王姬在片中饰演了支月英的母亲，她谈到，身为一个母亲，内心肯定是柔软的，但她仍旧支持孩子在艰苦的环境下坚守，足见其伟大。

影片原型人物支月英老师在接受人民网记者专访时表示，看电影全程流泪，里面的每一个镜头都勾起了自己曾经的回忆。“我得到了许多荣誉和赞美，但这不仅仅属于我，而属于全天下坚守教育、坚守乡村、坚守奉献的教师大集体。我希望通过电影，让更多的人去关注乡村教师这个集体，去了解山里孩子真挚的情感。实际上，那些情感，比电影里的还要浓烈。”

支月英说，在大山里的近四十年，她也经历和见证了改革开放以来，乡村教育翻天覆地的变化。当年深一脚浅一脚跋涉的泥巴山路，如今已经通车；当年破旧的校舍，如今已经是宽敞明亮的房屋；当年微薄的待遇，如今已经翻了好几番。学校已经接通网络，实行了数字化教学，老师们也越来越自信。她期待，未来有更多地优秀青年投入到教师行列，尤其能够到乡村去，并且留得住、教的好。

据悉，影片即将于9月9日在全国公映。

《一生只为一事来》电影海报

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