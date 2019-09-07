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2019大学校长“开学第一课”

北京理工大学校长张军寄语新生：刚健笃实 辉光日新

2019年09月07日15:11  来源：人民网-教育频道
 

北京理工大学校长张军（学校供图）

人民网北京9月7日电 6日下午，北京理工大学正式举行2019级研究生新生开学典礼，校长张军在发言中寄语5500余名新同学：希望同学们心中有梦想、肩上有责任、脚下有力量，做“明德致远、宽厚基础、精深求是、包容创新”的高层次领军领导人才，在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生！

张军在题为《刚健笃实 辉光日新》的演讲内容节选如下——

今天，我们在这里隆重举行2019级研究生新生开学典礼。首先，我代表赵长禄书记，代表北京理工大学全体师生员工，向4482名硕士研究生同学，1046名博士研究生同学表示热烈地欢迎和衷心地祝贺！你们当中，超过百分之七十的同学都是“90后”，甚至还有“00后”——最年轻的硕士只有18岁，最年轻的博士只有19岁，你们风华正茂，朝气蓬勃！大家的到来，为北京理工大学注入了新鲜的活力和别样的生机！

今年是中华人民共和国成立70周年，半个多世纪以来的栉风沐雨和改革开放成就了现在的新中国。在发展的道路上，北京理工大学是建设者，更是先行者。回首1940年，抗战硝烟正浓，无数有志青年为了理想前赴后继奔向延安。为了吸纳知识分子服务边区生产，同时为抗战建国储备人才，北京理工大学前身延安自然科学院应运而生，党的理工科高等教育也就此起步。穿越“雄关漫道真如铁”的峥嵘岁月，北京理工大学筚路蓝缕、砥砺前行，爱国奋斗、矢志创新，创造了一个又一个新中国科技史的第一。

同学们，作为新一代的北理工人，从今天开始，你们将在这片有着厚重红色底蕴的土地上成长。研究生求学的几年时光，正是你们培育高尚品德、积淀丰厚学养的关键阶段。“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔”。北理工为你们提供了一方沃土，我相信，你们在北理工求学收获的将不只是知识，还有一代代北理工人爱国求真，深中笃行的精神。那么，什么是北理工的求学之道呢？

求学之道，要进德修业，开创新境界！

在北京理工大学79年的发展历程中，立德树人一直是办学根本。“中国预警机之父”——我校1956级校友王小谟院士，因其突出贡献，获得国家最高科学技术奖。1969年，王小谟响应国家号召，从大城市赶赴贵州，在物质条件极其匮乏的情况下，以超常规的速度成功研制出我国第一部中低空雷达，使我国在该领域与美、英等强国同台竞技。和当年的王小谟一样，在今年的毕业求职季，57位毕业生选择去西部、去基层、去祖国需要的地方，其中大半为研究生，他们怀揣志向与理想，肩负责任与担当，将深沉的爱国情怀书写在祖国的辽阔大地上。

同学们，志当存高远，修身先立德。崇德尚行、学术报国是一代代北理工人的孜孜追求。希望同学们以前辈为榜样，不忘初心、不改志向，在薪火相传中扬帆起航，在爱国奋进中铸就辉煌！

求学之道，要求精求是，提升新高度！

“实事求是，不自以为是”，是老校长徐特立先生的谆谆教导；“德以明理，学以精工”，表达了北理工独特的精神气质。“80后”教授王博就用实际行动践行着求是、精卓的内涵。他专注学术，北大毕业赴美，用四年时间，在密歇根大学和加州大学洛杉矶分校完成硕博学业，学成归国，扎根北理工。他执着科研，从2004年接触金属有机骨架（MOF）材料，到把MOF材料广泛应用于大气治理、污染物降解等领域，王博率领团队进行了成千上万次实验，最终实现该材料对PM2.5的滤除达到99.5%，研制成功“防霾利器”。但他并没有停歇脚步，而是将研究领域继续拓展到国家经济社会发展等重大战略需求上，取得了具有鲜明特色的科研成果。

同学们，“青春虚度无所成，白首衔悲亦何及”。像王博这样的老师在北理工还有很多。希望同学们见贤思齐，以探究真理为己任，一次次向未知发起冲击；以精益求精为态度，怀匠人之心,琢时光之影；以追求卓越为目标，制胜未来，与时代同行。

求学之道，要领异标新，焕发新光彩！

毛泽东同志说过，一部人类的历史，就是不断从必然王国走向自由王国的历史。由“必然”走向“自由”，就要通过“创造”“求新”来实现。你们的师兄、我校的特别副研究员，光电学院2014级直博生付时尧就用创新点亮了自己的逐梦之光。在博士入学之初，他没有选择深耕传统方向，而是义无反顾地投入到“新型结构光场及应用”这个全新研究领域。他承星履草，反复推演，提出了一系列具有创新性的思想和技术，为光子轨道角动量的实际应用提供了重要基础，个人也获得了“中国大学生自强之星标兵”称号和中国光学领域最高荣誉——“王大珩光学奖”。

同学们，“满眼生机转化钧,天工人巧日争新”。创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。希望同学们读研期间学会创新思维、批判思维、颠覆性思维，想别人所未想、做别人所未做，力学笃行，敢为人先。

求学之道，要兼收并蓄，展现新气象！

两个月前，一场新车发布会在北理工人的朋友圈刷屏，纯电动方程式赛车“银鲨Ⅷ”与无人驾驶方程式赛车“灰鲨Ⅲ”正式亮相。这背后，是一个成立十年、披荆斩棘的国际化专业赛车团队——北理工方程式赛车队。车队“黑鲨”、“银鲨”赛车分别蝉联全国总冠军，并代表中国参加世界最高水平比赛，取得不俗战绩。十年，十多个学院，本硕博三个层次，近500名队员，他们通力合作，战胜了发动机受损、电池自燃、赛车焚毁……等无数打击，涵育着独属于他们的团队默契，协作精神更是深植于每位队员心中。

同学们，“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”。“开放包容”是当今中国的全球观，也是北理工的文明观，希望同学们在更加开放的北理工，培养大局意识、团队意识和服务精神，在协同共进中不断拓展自己的人生格局。

当今世界，正处于百年未有之大变局；当前中国，正处于近代以来最好的发展时期。波澜壮阔的新画卷已经展开，任重道远的新征程已经启航。同学们，北理工的求学之道无他，为学者，刚健中正，笃实力行，辉光照映，日新其德。希望同学们心中有梦想、肩上有责任、脚下有力量，做“明德致远、宽厚基础、精深求是、包容创新”的高层次领军领导人才，在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生！

(责编：何淼、岳弘彬)
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