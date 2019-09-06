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2019大学校长“开学第一课”

陕西师范大学校长游旭群：让西部红烛之光照亮青春

2019年09月06日14:35  来源：人民网-教育频道
 

陕西师范大学校长游旭群（学校供图）

人民网北京9月6日电 今日上午，陕西师范大学正式举行2019级本科生新生开学典礼。校长游旭群在发言中寄语2019级本科新生：希望同学们把奋斗作为青春最厚重的底色，用奋斗铸就最美的青春，做砥砺奋斗的时代新人。

游旭群在题为《让西部红烛之光照亮青春》的演讲内容节选如下——

今天，我们在这里举行2019级本科生开学典礼。首先，请允许我代表全校师生员工，向所有新同学，表示最热烈的欢迎！

同学们，经过多年的寒窗苦读，你们以优异成绩考入陕西师范大学。从今天起，你们将在这里度过一生中最美好的青春年华。此时此刻，你们一定很想知道，你们所选择的这所大学是怎样的一所大学？在这所大学里，如何才能不辜负美好青春？今天，借这个机会，我想与大家交流一下。

陕西师范大学是一所有情怀、有担当的大学。75年前，也就是1944年，学校前身陕西省立师范专科学校，诞生于抗日战争最危急的时刻，建校初衷就是为了救亡图存，是为救国所创建的。1954年，学校定名为西安师范学院，旨在为新中国培养更多优秀的教师，直至1960年，与陕西师范学院合并，成立陕西师范大学，成为当时全国为数不多的师范大学，这一时期，陕西师大承担着建设新中国的责任。1978年，改革开放初期，学校划归教育部直属，意味着这所大学要在国家层面上承担起科教兴国的重任。进入到21世纪，学校先后跻身于国家“211工程”重点建设大学行列。2017年，学校成为世界一流学科建设高校。立足新时代，踏上新征程，陕西师大又肩负起教育强国的使命。

纵观学校的发展历程，从诞生到逐步发展壮大，从救国、建国，到兴国、强国，75年来，一代又一代师大人不忘初心、牢记使命，用理想、信念和情怀扛起西部教育的大旗，以对国家、民族和人民的赤胆忠诚和无私奉献，铸就了“扎根西部，甘于奉献，追求卓越，教育报国”的西部红烛精神。西部红烛精神是爱国的精神、奋斗的精神、坚守的精神和奉献的精神。

陕西师范大学是一所有底蕴、有实力的大学。学校学科门类齐全，办学特色鲜明、优势突出，校园环境优美、文化底蕴深厚。在这里，汇聚着一大批德高望重的名师大家和青年才俊，他们以高尚的师德、渊博的学识，不仅为国家培养了一大批栋梁之才，而且产出了大量享誉海内外的学术成果，为这所“双一流”大学的建设与发展作出了重要贡献。在这里，已经走出了数十万校友，他们中有全国模范教师、学界翘楚、商界精英，等等。他们建功立业、服务社会，为国家经济社会发展，特别是西部教育事业的发展作出了不可磨灭的贡献。

同学们，青春是什么？梁启超先生曾说：“青春如朝阳，如乳虎，如雏鹰，生气勃勃、活力满满，孕育着无限的潜能和希望。”青年又意味着什么？毛泽东同志说：“青年朝气蓬勃，好像早晨八、九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。”青年意味着希望、代表着未来。今天，我们进入了新时代，新时代青年正处于中华民族发展的最好时期，面临着难得的建功立业的人生机遇。作为陕西师范大学的学生，我希望同学们传承好西部红烛精神，让西部红烛之光照亮青春，以青春之我点亮梦想，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人！

让西部红烛之光照亮青春，要“胸怀大我”，做赤诚报国的新一代。爱国是人世间最深层、最持久的情感。自建校那一刻起，陕西师范大学就把服务国家和民族发展，作为自己的责任和使命。教育报国历来都是我们“师大人”的精神底色。希望同学们把自己的“小我”融入到祖国的“大我”之中，将爱国之情、报国之志融于中华民族伟大复兴的事业当中，不负大学时光，做赤诚报国的时代新人。

让西部红烛之光照亮青春，要“锤炼自我”，做全面发展的新一代。为学之要贵在勤奋、贵在钻研、贵在思考、贵在有恒。作为学生，学习是天职，是首要任务，要思学生之本、修学生之为、行学生之道。“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”，时间是最忠实的记录者，也是最客观的见证者，希望同学们做时间的朋友，励志勤学，不辜负大好青春。经典是一个民族精神大厦的根基，是一个国家文化和智慧的结晶，一个没有经过经典洗礼的心灵，不会是丰润而强健的心灵。希望同学们多读经典之作，与伟大的思想对话，从经典中洞悉世界、感悟人生、汲取力量，成长为全面发展的时代新人。

让西部红烛之光照亮青春，要“拼搏忘我”，做砥砺奋斗的新一代。幸福是奋斗出来的。学校从教育部直属师范大学，到跻身国家“211工程”重点建设大学，再到成为世界一流学科建设高校，办学层次和办学水平均取得长足进步，靠的就是一代又一代“师大人”艰苦卓绝的拼搏奋斗。大学生活是充实的，也是辛苦的，之所以辛苦，是因为你们不仅要学习通识和专业课程，还要参加各种科研创新、社会实践和公益活动。希望同学们把奋斗作为青春最厚重的底色，用奋斗铸就最美的青春，做砥砺奋斗的时代新人。

同学们，立德树人是世界上最高尚、最光荣、最美好、最伟大的一项事业。学校的教育质量和生活条件值得你们信赖和享有。同学们选择了陕西师范大学，学校将会竭尽全力，不仅在学习上为你们引航铺路，让你们早日成为国家栋梁，也会为你们营造一个温馨的家园，让你们幸福、快乐地成长。

(责编：实习生(樊洁瑜)、何淼)
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