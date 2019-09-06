兰州大学校长严纯华：书写新时代坚守奋斗新故事

兰州大学校长严纯华（学校供图）

人民网北京9月6日电 兰州大学5日举行2019级本科生开学典礼暨军训开训典礼上，校长严纯华发言中寄语新同学：希望你们在这所深具家国情怀的大学里耳濡目染，树立正确的世界观、价值观、人生观，将担当作为追求，让奉献成为习惯，把个人梦想融入中华民族伟大复兴的时代洪流，在社会主义现代化建设征程中见世面、长才干、成栋梁，在立志报国、服务人民中寻找并实现自己的人生理想。

严纯华在题为《书写新时代坚守奋斗新故事》的演讲内容节选如下——

又是一年秋好时。今天我们在此隆重举行2019级本科生开学典礼暨军训开训典礼。首先，我谨代表学校向来自祖国各地的4939名新同学表示热烈的欢迎！向辛勤培育你们的父母和老师致以崇高的敬意！向九三八零八部队的承训教官、国防生教官、军训带队教师表示衷心的感谢！

再过12天就是兰大110岁的生日，在这样一个特殊的节点“刚好遇见你”，是我们共同的缘分。我相信，选择兰州大学作为人生腾飞的新起点，值得同学们骄傲与自豪。因为你们选择的兰州大学，是一所“自强不息、矢志报国”的百年学府。自1909年建校以来，一代代兰大人坚守在厚重的西部大地、奋斗在祖国最需要的地方，一批批兰大学子以天下为己任、以报国为使命，为推动国家富强、社会进步、区域发展做出了巨大贡献。你们选择的兰州大学，是一座“严谨治学、立德树人”的知识殿堂。110年来，一代代兰大先哲始终坚持学术良知和独立的学术品格，始终坚持实事求是、严谨治学的科学精神，不浮夸、不张扬、不媚俗，板凳甘坐十年冷，默默耕耘于三尺讲坛，著书立说、为国育良才，创造了中国高等教育的“兰大现象”。你们选择的兰州大学，是一处“独树一帜、追求一流”的创新源泉。兰大人致力于将区域发展、国家目标、全球视野紧密结合，努力化地域比较劣势为基于自然禀赋的比较优势，把实验室建在高原之巅，把文章写在祖国大地，形成了一系列一流创新成果，赢得了“投入少产出多”的广泛赞誉，走出了一条在西部地区创办高水平大学的奋进之路。

同学们！110年的传承与积淀，淬炼出兰大人独特的精神气质和文化品格，赋予了兰大精神丰富的内涵和深厚的底蕴。同学们作为继往开来的新一代兰大人，我衷心希望你们铭记历史、引领未来，像兰大先哲们一样，带着崇高远大的理想抱负、安贫乐道的人格传统、自律坚毅的道德品质、求实创新的探索精神，在新时代书写人生出彩的新故事。

同学们！“为学须刚与恒，不刚则隋隳，不恒则退。”学习从来不是一件轻松的事情，需要有坚韧不拔的刚毅与恒心。同学们在今后的学习中一定要远离舒适区，适当自我施压，不断将压力变为生活与学习前进的动力。希望你们敏于求知、勤奋求实，潜心钻研所学专业，广泛涉猎各领域的知识，进而把学习从“知道”的层次上升到“探究”的层次，以“敢为天下先”的胆识和敏锐、开放的视野，不断达到自我超越的新境界。

书写新时代坚守奋斗新故事，需要你们塑造全面发展、德才兼备的博雅品质。青年学者王文是我校历史系的毕业生，在校期间他爱好广泛，组建过乐队、担任过学生会主席、还曾休学创过业。研究生毕业后，他加入人民日报社，在20多个国家从事采访工作，如今他参与创办的人大重阳研究院已成为国内智库的佼佼者。正是有着在兰大的真才实学和充实丰富的阅历，使他回答“中国问题”见解独到，能够在国际舞台上发出铿锵有力的“中国声音”。前不久在《Science》杂志发表最新研究成果的马天琼博士，不仅品学兼优还是大家口中的“风云学姐”。她参加过主持人大赛、辩论赛、当过副班主任、还在中学义务支教，这些经历让她的科研生活有了更多的风景与乐趣，也成为她精彩人生中的一抹靓丽色彩。

同学们！我想，成为一个德智体美劳全面发展的有为青年，一定是你们的成长目标。希望你们在丰富多彩的校园活动中，认识自己、了解自己、挖掘自己，培养有益身心健康的兴趣爱好，树立积极向上的乐观态度，立志成为一个有个性特长、全面发展的人。因为当你的经历越丰富，你的眼界就会越开阔，你的精神世界会为之而振奋，你的大学生活也将饱满而喜悦。今后的日子里，学校将努力为大家施展才华搭建舞台，就看你们是否能勇敢在这舞台上“翩翩起舞”。

书写新时代坚守奋斗新故事，需要你们树立放眼世界、胸怀天下的高远志向。冰川、草原，是令人生畏的“偏僻之地”，也是开展相关科研工作的天然实验室。著名自然地理与地貌学家李吉均院士长期从事青藏高原研究，足迹踏遍世界第三极的冰川冻土，他的学生秦大河院士徒步横穿南极大陆，而秦大河的学生效存德又完成中国首次远征北极点。师生三代勇闯地球“三极”，不仅是兰大师生勇攀科学高峰的生动见证，更是兰大人致力人类命运、世界课题的真实写照！现代草业科学的开拓者任继周院士扎根西北60余载，潜心推动草地农业发展。他创建了国内一流、国际上有影响的草业科学创新平台，提出的草原分类检索图达到世界领先水平。他用“居一隅而雄天下”的气魄，带领兰大草学，创造出世界一流的科研成果，为人类进步贡献着中国智慧。

同学们！当今世界正面临百年未有之大变局，人类命运休戚与共，没有哪一个国家或者个体能够孤立于世界之外。树立国际视野，就必须深刻认识当今时代潮流和国际大势，兼收并蓄地学习世界各民族先进有益的文化，树立服务“人类命运共同体”的意识。希望同学们努力掌握娴熟的国际化交流能力和同世界先进水平接轨的专业能力，以“美人之美、美美与共”的中国智慧，不断为未来登上世界舞台中央积蓄力量。

书写新时代坚守奋斗新故事，需要你们坚定敢于担当、奉献祖国的理想抱负。敦煌是世界上最大的古代艺术画廊，当人们惊叹于它的精妙绝伦时，却不知背后有着一群兰大人形影不离地守护着它的珍贵。现任故宫博物院院长的王旭东毕业于我校地质系，他1991年到敦煌研究院工作后，逐步组建了一支涵盖来自我校化学、地质、环境等不同的专业的文保队伍，成为敦煌文物保护的中流砥柱。这些兰大人坦然面对艰苦和寂寞，用心用情守护中华文明的瑰宝。同样，诞生于1981年的《读者》，自创刊之初就有兰大人与之相伴。从创始人到今日的骨干团队，兰大人已成为伴随《读者》发展壮大的中坚力量。因为有着共同的文化理想和价值追求，他们聚集在一起，将《读者》打造成为“一代中国人的心灵读本”，让中华民族的精神世界更加厚重深邃。

同学们！敢于担当、甘于奉献的家国情怀已经融入了兰州大学的血脉，成为每一位兰大人不可磨灭的精神气质。希望你们在这所深具家国情怀的大学里耳濡目染，树立正确的世界观、价值观、人生观，将担当作为追求，让奉献成为习惯，把个人梦想融入中华民族伟大复兴的时代洪流，在社会主义现代化建设征程中见世面、长才干、成栋梁，在立志报国、服务人民中寻找并实现自己的人生理想。

“以史为鉴，可以知兴替；以人为鉴，可以明得失。”刚才与大家分享的这几则故事，正是兰大人“自强不息、独树一帜”的剪影和写照。和他们一样，从西北大地到万里河山、从冰川荒漠到五湖四海、从丝绸之路到探索苍穹，40万兰大人默默耕耘，“在坚守中奋斗、在奋斗中坚守”，平凡中孕育和塑造着不平凡的传奇。

同学们，作为新时代的新青年，你们是祖国的前途、民族的希望、创新的未来！我坚信，新时代的“兰大故事”将由你们书写，新时代的“兰大精神”将由你们弘扬，新时代的“兰大现象”将由你们开创！

从今天开始，同学们将开启大学生活的第一课——军训，希望你们以军人的标准严格要求自己，遵守纪律、磨炼意志、铸造性格，收获受益一生的优秀品质。

(责编：实习生(樊洁瑜)、何淼)