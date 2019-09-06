北京工业大学校长柳贡慧：做走在时代前列的奋斗者

北京工业大学校长柳贡慧（学校供图）

人民网北京9月6日电 北京工业大学2019级新生开学典礼5日正式举行，校长柳贡慧在发言中寄语6500余名新生：永葆爱国之情，树立远大理想，牢记时代使命；勇于奋斗，担当责任，做走在时代前列的奋斗者。

柳贡慧在主题发言中的讲话内容节选如下——

今天，我们在这里隆重举行北京工业大学2019级新生开学典礼。首先，请允许我代表全校3万余名师生员工，对2019级全体新生表示衷心的祝贺和热烈的欢迎！也感谢家长们信任北工大，将你们辛勤哺育的子女送入北工大，在此，也对各位家长致以诚挚的感谢！

从今天起，2019级的6500余名新同学将在北工大筑梦新的人生。在你们之中，有初涉大学校园的本科生3210人，也有在求学之路上继续前行的研究生、博士生3079人，还有远渡重洋、不远万里来到这里和我们相聚的240名留学生。开学典礼仪式就是要让所有的新同学都能够记住人生中这个重要的日子，因为从今天起，你们将有一个共同的名字—北工大人。你们的到来，使北工大这个肌体增添了新的血液和活力，而蓬勃发展的北工大又将助你们实现人生的理想与价值。

同学们，你们生逢其时，回首看，五四百年来的历史浩荡前行；立足当下，“百年未有之大变局”波澜壮阔；再向前看，“两个一百年”奋斗目标重任在肩。长久以来，党和国家始终把爱国主义精神放在青年人修身立世的首位，将爱国主义作为激昂的主旋律。面向民族复兴的壮阔征途，当代青年建功立业的舞台无比广阔、梦想成真的前景无比光明，同学们更需要把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中，在知行合一中主动担当作为，不负韶华，不辱使命。

正是秉承着以爱国主义为核心的理想信念，北京工业大学自建校以来，培养了无数优秀人才为国家，为北京为首都的建设发展做出了重要贡献，北京的蓝天碧水，首都的重要基础设施，遨游太空的天宫飞船，自主知识产权的大国重器都闪烁着工大人的汗水、智慧和奉献。

自工大建校59年来，不忘办学为民的初心，牢记为国奉献的使命，以创新面对未来，以改革把握机遇，坚守“立足北京，服务北京，辐射全国，面向世界”的办学定位，不断开拓进取，推进学校的发展。59年来，学校已经从一所单科的教学型大学，发展成为一所以工为主，理、工、管、经、法、艺术、教育协调发展的研究型大学，学校正在建设“双一流”的道路上向高水平世界一流大学的目标奋力迈进！在2019年QS世界大学排名中，工大有7个学科进入世界500强，综合实力居内地高校第33位。我相信，在座每一位新同学的加入，都会为工大的建设增光添彩，四年培养，工大将会为你们骄傲；四年成长，无数学子从工大启程，走向自己灿烂的明天，你们定将为自己选择北工大感到骄傲和自豪！

今天是我们的初次相识，今后我们还有很多共同的岁月。不管同学们今天来自何方，今后你们却是共出一处。愿你们通过工大的培养和自身的辛勤付出，能够成为有理想、有本领、有担当的新青年，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

在此，我提两点希望，也是两点要求，不仅提给你们，也与全体工大人共勉：

第一，永葆爱国之情，树立远大理想，牢记时代使命。同学们，作为新时代青年，你们肩负着民族振兴的希望、国家强盛的未来，你们要树立远大的理想，坚定“四个自信”，牢固树立社会主义的核心价值观，扣好人生的第一颗扣子，时时以人民为公、处处以国家为重，把自己的人生价值主动融入到民族振兴和国家进步之中去。树立爱国主义信念，用自身的行动为祖国的建设发展添砖加瓦。

第二，勇于奋斗，担当责任，做走在时代前列的奋斗者。同学们，五四运动至今100年来，中国青年满怀对祖国和人民的赤子之心，积极投身到党领导的革命、建设、改革等伟大的事业当中去，以全民族的搏击培育了永久奋斗的伟大传统。今天，我们的生活条件好了，但奋斗精神一点都不能少，青年学生永久奋斗的好传统一点都不能丢。同学们要确定好自己的发展目标，规划好人生的发展路径，学知识，学本领，学做人。锤炼品质，砥砺精神，再过30年，你们恰当壮年，中华民族复兴的历史重任，就在你们肩上，同学们要将个人成长成才与民族振兴、人类进步联系起来，在担负时代使命中坚持正确的价值导向，形成自我身心的和谐、天下为公的情怀和济世为民的自信。以个人之小我，成就民族复兴的千秋伟业。

“士不可以不弘毅，任重而道远。”同学们，我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、更有能力实现这个目标。作为新时代的大学生，我衷心祝愿你们在工大传承品格，牢记“不息为体，日新为道”的校训，肩负起民族复兴的时代重任，用奋斗刷出“青春存在感”，做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。

(责编：实习生(樊洁瑜)、何淼)