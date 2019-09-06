原标题：五大趋势揭示美国中小学师资队伍30年变迁

最近，美国宾夕法尼亚大学教育与社会学教授理查德·英格索尔（Richard Ingersoll）等学者发布了一份关于美国中小学教师队伍发展趋势的报告，该报告概述了从1987年至2016年美国中小学教师队伍的变化情况，以及所呈现出的关键发展趋势。报告中所使用的数据主要来源于美国联邦教育部全国教育统计数据中心。

趋势一：教师总量急剧增长

该报告指出，自1987年以来，美国中小学教师队伍的规模急剧扩大。从1987—1988学年到2015—2016学年之间，美国中小学（公立学校、私立学校和特许学校）的学生人数增长了20%，而同期教师人数增长了64%。若仅仅以公立中小学为例，这一期间学生人数增长了24%，而教师人数增长了65%。这也有效地提升了美国中小学的师生比、解决了班级规模过大的问题。在教师所受聘的具体学校类型方面，私立学校教师人数的增长速度远远快于公立学校。与此同时，私立学校的学生数却在不断下降。

然而，就目前美国中小学教师队伍的学科结构布局来说，他们需要更多的数学、科学、特殊教育和双语教育等方面的教师，其中尤以双语教师的需求最为迫切，因为自1987年以来，美国的双语教师总量减少了225%。

趋势二：教师性别失衡加剧

在美国，基础教育工作一直以来是女性占据主导地位，这份报告显示，在过去30年里，这种趋势还在延续。1987年，美国公立学校女性教师占比为67%，到2016—2017学年，这一比例上升到76%。就整个美国劳动力市场而言，在1988—2016年间，女性劳动力总量增长了36%，而同期走进中小学工作的女性教师增长了80%。报告分析，如果这种趋势继续发展，在不久的将来，美国的公立中小学里80%的教师将是女性，这也会导致越来越多的美国中小学生在缺乏男性教师的指导下完成基础教育阶段的学习。

对于越来越多女性进入中小学教师队伍的现象，英格索尔认为，大量女性从事学校教育工作，一定意义上也暗含了这个行业的声望和地位。因为从传统意义上来说，女性占据主导地位的行业往往比男性占据主导地位的行业所获得的收入水平和受到的尊敬程度都要低一些。因此，报告指出，教育部门需要思考，如果中小学教师女性化程度进一步加剧，该如何去提升教师的社会地位和薪资水平。

趋势三：教师年龄结构两极分化

在教师的年龄结构方面，该报告显示，美国年老的教师和年轻的教师越来越多，而且所占比重也越来越大，同时退休人数还在增加。到2008年，美国中小学50岁以上的教师人数达到了最高峰，为174万人。在2016年，50岁以上的教师数下降到113万人。与此同时，越来越多的年轻人加入教师队伍。在1987—1988学年中，美国公立学校的新入职教师只有6.5万人，而到2015—2016学年，新入职教师达到了19余万人。

新教师的加入一定程度上能够让一所学校充满生机和希望，但也有一定负面影响。报告认为，一所学校只有具备足够数量的、有经验的老教师和一定数量的年轻教师，才能更好地保证学校的发展和生机活力。

报告指出，大量地招聘新教师一定程度上能够减轻一些地区由于教师数量剧增所带来的财政压力。在2015—2016学年，美国具有学士学位的新任教师年收入约为38000美元，而一个超过15年教龄、具有硕士学位的教师年收入达到了66500美元。美国的地方学区要为每一位新任教师支付养老金。报告分析，从表面上来看，大量新教师入职加剧了地方学区支付养老金的压力，但由于年轻教师离职率较高、且一些州规定教师只有任职满10年才能获得全额养老金，因此也在某种程度上减轻了地方养老金的压力。

趋势四：教师来源更加多元化

一直以来，少数族裔教师缺乏都是美国学校的一个突出问题，伴随着美国人口和学生来源的进一步多元，学校教师的多元趋势在早期并未得到有效改善。在2015—2016学年，美国人口中有39%的人属于少数族裔，公立中小学里有51%的学生属于少数族裔学生，但所有公立中小学里的少数族裔教师仅占19.9%，这个比例看起来不高，但比1987—1988学年的公立学校少数族裔教师占比13.3%的处境已经提高了很多。从总量上来看，在1987—1988学年，公立学校少数族裔的教师数为30余万人，到2015—2016学年，少数族裔教师的总数超过了76万人，增长了一倍多。

英格索尔分析，在过去30年里，少数族裔教师的增长率高于少数族裔的学生增长率，更是白人教师增长率的3倍。其中，西班牙裔教师增长速度最为迅猛，从过去的3%增长到当前的9%，而非洲裔教师却从原来的8.2%下降到6.7%。此外，另一个值得关注的问题是，少数族裔教师的流失率远高于白人教师。从20世纪80年代末期到2012—2013学年，美国公立学校少数族裔教师的流失率增长了45%，这也削弱了一些地区为推动教师种族来源多元化而付出的努力，一定程度上表明了美国教师队伍的不稳定性。

趋势五：教师流失问题凸显

在美国，教师流失问题由来已久。教师的流失率几乎与美国警察的流失率相对等，并远高于律师、工程师和建筑设计师等职业。在学校内部，少数族裔教师的流失率远高于白人教师，且这种趋势越来越明显。在教师流失的时间段上，年轻教师离职率都是最高的，无论他们来自于哪一个种族；在教师流失的学校类型方面，大约一半的流失教师来源于仅占学校总量25%的公立学校，尤其是那些位于贫困地区、种族多元化、偏远地区的公立学校。

报告认为，除了人群特征、地域分布、收入水平等对教师队伍的稳定性有重要影响之外，学校的工作环境，尤其是教师对于班级问题的自由裁量权，以及涉及学校重大事项时教师的参与程度也是教师决定去留的重要因素。

最后，该报告也对当前美国中小学教师的社会地位和优秀师资来源问题表示担忧。中小学教师作为美国最大的职业群体之一，到2015—2016学年，总数已超过400万人，仅新任教师这一学年就招聘了20万人。然而，这一庞大职业群体的社会地位并没有受到与法学、医学、工程学、科学等职业群体同等的社会尊重，教师职业群体的专业化程度与水平也没有得到社会的完全认可。英格索尔表示，中小学教师的社会形象与专业地位以及如何吸引优秀毕业生从事基础教育工作，依然是美国教育部门接下来必须解决的重要问题。

（作者单位：北京教育科学研究院教育发展研究中心）

(责编：何淼、曹昆)