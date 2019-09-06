原标题：家庭作业需要个性化挑战

研究发现，给所有学生布置同样数量、方式和难度的作业，结果并不尽如人意，尤其对那些成绩较差、学习困难较大、知识储备较少的学生，会产生更多的消极影响。

近年来，针对家庭作业这一话题，西班牙的家长和教育者中出现了不同的声音。反对者提出应当取消家庭作业，他们认为，作业对于学生来说毫无作用；而拥护者则认为，作业是学习的基础工具。面对针锋相对的局面，专家呼吁，大家并不应该关心是否该做作业，而应着眼于作业的形式与有效性。

西班牙是经济合作与发展组织（OECD，以下简称经合组织）中的第五大国，学生平均每周有6.5天要写家庭作业，而经合组织统计的成员国平均值只有4.8天。

对此，西班牙加泰罗尼亚教育学校副校长、教育博士维多利亚说：“孩子的作业就像是一项超级硬性的任务。”课堂内容转移到了课外活动中，这自然而然就延长了他们下午在家看书、写作业的时间，从而导致休息时间缩短了，孩子们纷纷埋头于数学问题和语句分析中。

几年前，西班牙一位名叫艾娃的母亲联名20多万人要求将作业“合理化”。马德里学生家长协会要求取消作业，他们认为这是一种错误的学习方法，使学生超负荷，严重干扰了他们的家庭生活和休闲时间。此后，西班牙便爆发了一场关于“家庭作业大罢工”的抗议活动。去年11月，西班牙瓦伦西亚大区通过了《儿童和青少年权利保障法》。

之后，辩论风暴再次来袭。各学校被要求“可以进行有计划的学习活动（作业），但要保证那些活动不会有损孩子们的娱乐、体育、参与社会和家庭生活的权利”，这是西班牙第一个为学业任务而设定的规范条例。

为了检验家庭作业能否提高学习成绩，研究人员围绕两个问题进行探讨——花费多少时间做作业以及如何做作业。卡米洛·何塞·塞拉大学的研究员皮拉尔解释：“根据收集的数据显示，在一个特定年龄段中，在作业上花费更多的时间就能获得更好的成绩，此结论对于中学生来说是成立的，但对于小学生来说并非如此，这种差异可能与学习中产生的问题有关。”

围绕相关研究，西班牙很多教育家也纷纷进谏，提出了不同的改进方案。

首先，课后应开展创造性的娱乐活动。

有教育者指出，在小学阶段，需要加大扫盲力度，确保儿童“多进行一些创造性的娱乐活动，以避免他们在手机上花费太多时间”。在中学，尤其是高中，课后学习的时间必须要保证。对此，教育专家提出：“时间分配问题在儿童时期并无过多要求，小学低年级学生每天需要学习半小时到一小时；小学高年级则需要一个半小时；初中两个半小时；高中三个小时。”

除了考虑作业的数量和目的，专家也着重强调了作业的性质和类型。他们指出，那些重蹈覆辙的东西应该成为历史，眼下需要推陈出新，将家庭作业个性化。研究人员认为，老师给所有学生布置相同的作业是为了避免出现不公平对待或歧视。但是去年，西班牙的拉科鲁尼亚大学、奥维耶多大学和葡萄牙的米尼奥大学在他们合作的第二次实验中得出结论：给所有学生布置同样数量、方式和难度的作业，结果并不尽如人意，尤其对那些成绩较差、学习困难较大、知识储备较少的学生，会产生更多的消极影响。

“有些孩子需要强化训练，通过一些创造性的娱乐活动来记忆他们所学到的东西。那些在课堂上感到无聊的学生，需要的是不断挑战和游戏。”维多利亚补充说，“作业的设计应当因人而异。”

其次，教师间应互相协调任务。

如果每位教师在不考虑其他科目的情况下布置自己科目的作业，那么家庭作业就会变得繁多而复杂化。在马德里一所学校中，高中生一致抱怨作业太多了。因此，专家们使用一种帮助学校管理家庭作业的工具“StudyTask”进行了一项测试，协调每位教师分配的任务，使学生在家做作业的时间不超过3小时。

该工具的设计者路易斯指出：“有时，作业太多是因为老师们任务分配不均，同时学生自己没有合理安排时间。”西班牙纽曼中学的历史教师加比说：“很多学生因为准备期末考试而放弃做作业，所以我们很有必要帮助学生管理自己的时间。”

再其次，作业改革应当立足于学生、家长与学校。

从学生的角度，优化学习效率、合理分配学习和娱乐时间是提高成绩之本，同时不应把作业视为任务和压力，而是力所能及地吸收知识，实现自我价值。当然，这也离不开家长和学校的引导帮助。家长和学校之间应时常沟通交流，不仅要各司其职，也要互相理解合作。老师应了解每一名学生的情况，尽可能让作业变得像“私人定制”，根据学生自身特点帮助他们裨补阙漏，不能只注重作业的数量而忽视了其效果，应丰富作业形式，提高学生的学习兴趣，保证学生可以在学习过程中全面健康地发展；家长除了尽到监护督促的责任外，也要保证与学校规律性地交换意见，反馈孩子在家的情况，与学校共同制定每一个孩子的教育方案，为他们营造积极向上的成长环境。

（作者单位：中国驻西班牙大使馆教育组）

(责编：何淼、曹昆)