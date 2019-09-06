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河南筹措36亿元为教师发放补贴

2019年09月06日08:34  来源：中国青年报
 

本报郑州9月5日电（记者潘志贤 实习生王世欣）教师节前夕，河南省169万名教师收到“大礼包”。9月5日，记者获悉，河南省、市、县三级已筹措36亿元用于发放“一补两贴”，即乡村教师生活补助、班主任津贴、地方教龄津贴。到2022年，基本实现符合条件的乡镇在编在岗教师一人一套周转宿舍。

今年6月，河南省政府办公厅印发《关于尽快落实提高教师待遇政策的通知》后，河南省财政厅谋划了“一补两贴”经费筹措办法，河南省人力资源和社会保障厅也制定了班主任津贴和教龄津贴发放办法。

据了解，河南省政府办公厅委托第三方机构对17个省辖市2462所中小学的3800名教师进行了随机调查。截至8月19日，17个省辖市中，13个市的“一补两贴”已全部发放到位，其余4个市部分发放到位。86.3%的受访教师表示，教龄津贴已经足额发放；86.4%的受访教师表示，班主任津贴已经足额发放；85.2%的受访教师表示，乡村教师生活补助已经足额发放。

据河南省政府副秘书长、办公厅主任王作成介绍，河南省计划到2022年，基本实现全省在乡镇（不含县城所在镇）及以下公办义务教育学校（含教学点）工作的特岗教师、支教交流教师、离家较远需在校食宿的在编在岗教师一人一套周转宿舍；计划在3~5年内，通过建设商品住房、组织团购、发放购房补贴或优惠券、按照当地公租房政策提供教师公寓租住等方式，满足全省乡镇（不包括县城所在镇）及以下学校（含教学点）在编在岗教师的基本住房需求。

 

(责编：何淼、曹昆)
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