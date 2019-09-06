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教育类手机软件将实行备案制度

2019年09月06日08:33  来源：中国青年报
 

　　本报北京9月5日电（中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷）为引导规范教育移动互联网应用（以下简称“教育App”）有序健康发展，教育部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、民政部、市场监管总局、国家新闻出版署、全国“扫黄打非”办公室等近日联合印发了《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》（以下简称《意见》）。这是国家层面发布的首个全面规范教育App的政策文件，覆盖各学段教育和各类教育App。

　　《意见》规范的教育App大致分为三类：市场竞争提供、师生自主选用；学校企业合作、学校组织应用；学校自主开发、部署校内使用。

　　《意见》明确要求，建立教育App备案制度，根据“国家统一标准、各省分头实施、企业属地备案”的原则建立备案机制，为事中事后监管提供支撑；加强内容建设，明确呈现内容应遵守国家法律法规、符合党的教育方针、体现素质教育导向，并对未成年人保护、提供服务主体等方面进行规范；规范数据管理，严格控制数据采集使用范围，严禁强迫用户授权提供个人隐私信息；保障网络安全，严格落实网络安全法，推动建立安全审核和认证，切实保障广大师生切身利益。

　　《意见》强调规范进校合作，要求统一使用的教育App不得向学生及家长收取任何费用，不得植入商业广告和游戏，推荐使用的教育App遵循自愿原则，不得与教学管理行为绑定，不得与学分、成绩和评优挂钩。

　　教育部科学技术司司长雷朝滋表示，下一步，教育部将落实教育App备案制度，“制定并出台《教育移动互联网应用备案管理办法》，明确备案方式、内容、对象和时间，指导省级教育行政部门做好本地区教育App提供者和教育机构的备案工作”。

　　教育部还将开展教育App的专项清理。雷朝滋表示，“开展教育App专项行动，通过加强统筹管理、促进整合共享、规范信息采集等措施，防止教育App泛滥等问题，杜绝教育App使用中存在的形式主义。建立由教育行政部门牵头，多部门共同参与的部门协同机制，以钉钉子的精神集中治理利益绑架、信息泄露、低俗信息等问题，为广大师生营造清朗的网络学习空间”。

 

(责编：何淼、曹昆)
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