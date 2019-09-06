新学年换了环境不自在？那可能是你的错觉

9月，又是新学年伊始，一大批萌新来到他乡，即将开始新的征程。但除了期待，大部分萌新在新环境中多少有些“瑟瑟发抖”：我这么做会不会丢人？我在校园里穿这身衣服合适吗？学长学姐会不会嘲笑我？同学会不会觉得我笨手笨脚的？我一个人去食堂，会不会显得不合群？如果给他们留下奇怪的印象，那我这几年就完了……

紧张很正常，但也大部分都没有必要，因为其实——除了我们自己，真的没有那么多人会注意到我们。

电影《单身传奇》（the Lonely Guy）中曾有一个情节，主角来到一家餐厅，被问道“你们一行有多少人”时，他回答说他是一个人吃饭。领班提高了嗓门惊奇地问道：“一个人？”餐厅里一片寂静，大家转过头来，不敢相信地盯着他。更糟糕的是，不知从哪里突然出现了一个聚光灯，在主角走到座位的路上一直追随着他。

尽管我们的日常生活中不会出现聚光灯，但我们在觉得自己犯了错、做得不合适、甚至也没做什么，只是在一群人面前时，总会觉得尴尬、手足无措，好像有一盏无形的聚光灯，把我们的丑态放大暴露到众人面前。无论是一个人去餐厅吃饭，在公共汽车门口翻找零钱公交卡，还是在课上被老师点到名但回答不出问题时，这个无形的聚光灯都会出现，让我们害怕，让我们“瑟瑟发抖”。

但心理学家发现，在那些尴尬和不幸的时刻，人们倾向于夸大、高估别人注意到自己的程度。不止是“坏事”，即便是成功，哪怕是在学术会议上发表了一篇精彩演讲，还是自认为付出了非凡的努力考到了年级第一名，其实也没有那么引人注意。我们想象中的别人对自己的强烈关注，多半真的只存在于想象中，这个无形的聚光灯也只存在我们心里，这种高估别人对自己注意程度的现象被称为“聚光灯效应（spotlight effect）”。

在一项心理学研究中，参与者被要求穿上一件特殊的T恤，上面印着一位流行歌手的照片，然后他需要去敲一间实验室的门；而在此之前，实验室里已经坐了其他几位衣着“正常”的参与者了。这位参与者要跟实验室里的研究者进行短暂的聊天，然后从实验室出来。

有多少实验室里的参与者能记得他T恤上的照片呢？

事实上，没有几位记得（比如，6位里面只有1位）；但这位穿着T恤的参与者却觉得，肯定至少有两位。

所以，走在校园里大可不必那么担惊受怕，没有那么多陌生人看你。即便陌生的学长学姐们注意到了你，也许也只是顺便“嫉妒”一下你的年轻可爱呢！

如果你说，陌生人不注意还算正常，但在熟人面前尴尬呢？那研究者也发现了，在有直接互动的小组中，人们也会高估自己对小组讨论的贡献和重要性，无论这种贡献是积极的还是消极的，哪怕缺席讨论，别人也可能没在意（这可不是你在小组作业中划水的借口哦）。

不过，哪怕我们知道有“聚光灯效应”的存在，超越自己的视角依然是很难的，我们还是会担心和在意别人的想法。因为我们已经习惯了从自身出发想事情。最初的“我会被别人关注”这一想法虽然可以被修正，但修正往往是不够的，我们在估量自己在别人眼中的形象时，不可避免地会受到“自己在自己眼中的形象”的过度影响。

好在，“聚光灯效应”的强度是可以适当调整改变的。

心理学家还做过一项实验，他们让一些参与者穿上奇怪的、让人觉得尴尬的衣服，一部分人在出门前可以先穿一会儿、习惯一下，而另一部分人刚换上这件衣服，就要去跟别人接触。

有机会先穿一会儿的参与者，因为有时间先习惯这件衣服，之后就能减少放在这件衣服上的注意力，对自己的关注也就没那么强了。比起那些刚换上新衣服就跑出去见人的参与者，他们所想象的聚光灯效应会减弱。

虽然萌新们是第一次来到大学，但许多小事，是可以提前习惯的。如果对新衣服犹犹豫豫，那就在一个人的时候先多穿一会儿再出门吧。如果太害怕自己在自我介绍中出丑，那就提前练一下，习惯自己要说的话。

总的来看，如果你一直很在意别人的想法，那么不如厘清这两点：别人其实并没有那么在意你；如果仍然太过担心，那就先在自己一个人的时候演练一下，习惯这件事物。

(责编：何淼、曹昆)