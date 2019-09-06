抓好立德树人的关键课程

教育是国之大计、党之大计，承担着立德树人的根本任务。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，发挥着不可替代的作用。要用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

深化思政课改革创新，需要牢牢抓住课堂教学主渠道，完善思政课课程教材体系。《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》对遵循学生认知规律设计课程内容、科学制定教材建设规划、结合大中小学各学段特点构建形成必修课加选修课的课程体系等方面提出具体要求，为推动思政课建设内涵式发展提供了具体抓手和路径。

建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍，是深化思政课改革创新的基础性工作。只有下大力气加快壮大学校思政课教师队伍、切实提高思政课教师综合素质、切实改革思政课教师评价机制、加强思政课教师队伍后备人才培养工作，才能建设一支高素质专业化教师队伍，引导学生扣好人生第一粒扣子。

深化思政课改革创新，要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。意见从加大思想性、理论性资源供给，加强课题研究和成果交流，整体推进高校课程思政和中小学学科德育等方面指出了关键所在，鼓励广大思政课教师创新方式方法，给学生以人生启迪、智慧光芒。

深化思政课改革创新，要加强党对思政课建设的领导。意见从严格落实地方党委思政课建设主体责任，推动建立高校党委书记、校长带头抓思政课机制等方面提出要求，推动建立党委统一领导、党政齐抓共管、有关部门各负其责、全社会协同配合的工作格局。

“育才造士，为国之本”。青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深化新时代学校思想政治理论课改革创新，全面提高思政课质量和水平，我们就一定能培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 13 版）

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