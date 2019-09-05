山东师范大学曾庆良：许下千日之约 创造美好未来

山东师范大学校长曾庆良（学校供图）

人民网北京9月5日电 日前，山东师范大学正式举行2019级新生开学典礼，校长曾庆良在发言中寄语9000余名新生：希望同学们厚植爱国情怀，砥砺报国之志，把自己的未来与祖国的未来永远联系在一起，做有信仰、有思想、有格局、有情怀、有担当的新时代青年。

曾庆良在题为《许下千日之约 创造美好未来》的演讲内容节选如下——

今天，山东师范大学迎来了年轻的山师人。我代表学校，向今年录取的2298名研究生和7279名本科生、268名留学生表示热烈的欢迎和衷心的祝贺！向培育你们成长的家长、老师和亲友们，表示由衷的敬意！

三天前，带着对大学生活的憧憬，同学们从四面八方汇聚山师。在你们当中，有来自新疆的维吾尔族姑娘苏比努尔同学，有来自一带一路沿线国家吉尔吉斯斯坦、热爱汉语的朱麻那扎同学，有立志扎根基层服务乡村教育的公费师范生张琪同学，有致力于毕业到西藏工作的杨盛晰同学。因为你们的到来，山师处处生机盎然，洋溢着青春的气息。从此刻起，你们成为山东师范大学的一部分，你们将以山师为家，共同度过一千多个日日夜夜。在这个值得纪念的日子里，我想与同学们一同许下“千日之约”，让我们并肩奋斗一千天，奠定未来成功的基础，在一千天之后，你会与最美好的自己相遇。

一千天，很长也很短。一千天，我们能做什么呢？

一千天，你可以触摸山师厚重的文化底蕴。

了解一所大学，最为重要的是认知其精神和品格。大学的精神和品格，对于师生的成长成才、做人做事，起着方向引领和潜移默化的作用。而这种精神和品格的形成与发展，更是需要长期的培养和积淀，需要代代传承，发扬光大。在座的各位新同学，既是山师的现在，也是山师的未来，是山师精神和品格的受用者、创造者和传承者。

山师的底蕴之深在历史。山师是新中国成立后山东省成立最早的本科高校。学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆。1950年，在原华东大学教育学院和山东省行政干校的基础上组建山东师范学院。1952年，原齐鲁大学物理、化学、生物三个系并入学校。1970年，学校机关及部分系部迁到聊城办学，四年后迁回济南。1981年，学校被确定为省属重点高等学校，更名为山东师范大学。学校被先后确定为山东省首批重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省与教育部省部共建高校和首届全国文明校园。

山师的底蕴之厚在名家。心理学院教授、中国著名心理学家、翻译家、原复旦大学校长章益先生，学贯中西，造诣深厚，为我国心理学事业的发展做出了巨大贡献。文学院教授、著名现代文学史家田仲济先生，是现代文学学科和现代文学研究的奠基者与开拓者。教育学部著名教育思想家傅统先先生是中国教育哲学学科的重要奠基人之一。物电学院教授、著名物理学家留润洲先生，是理论物理、原子物理、流体力学等研究领域的领航者。这样的前辈学人，在山师历史上灿若繁星、不胜枚举。一代代学者在此躬耕不辍，影响和造就了一代代优秀的山师学人。

山师的底蕴之重在精神。山师的精神是什么？“尊贤尚功、奋发有为”是我们对长期办学实践中滋养而成的校园精神的概括。“尊贤尚功”是先秦齐国的治国方略，“奋发有为”是儒家思想倡导的人生追求。其内涵是：强调尊重传统，唯贤是举，崇尚德才并进，建树事功；强调坚韧执著，励精图治，崇尚骐骥勃发，追求卓越。在校园精神滋养下，学校兼容并包、品学双修，铸就了“弘德明志，博学笃行”的校训，形成了“爱国爱校，为人师表，勤奋严谨，求实创新”的校风，培育了“严谨治学，诲人不倦”的教风和“求索求真，学而不厌”的学风。作为山师的未来，希望同学们尽快熟悉山师、了解山师、融入山师，把山师精神内化为奋发成才的精神硬核，在大学生活中勤奋学习，努力拼搏，不断超越，为山师精神注入新的内涵和能量。

一千天，你可以感受山师日益勃发的精彩。

山师是一所处处洋溢着精彩的大学。学校有2个国家级重点学科；3个学科进入基本科学指标数据库（ESI）学科排名前1%，6个学科进入山东省一流学科建设行列；学校建有9个国家级特色专业，18个省级品牌专业和省级特色专业，8个专业（群）获评山东省高水平应用型专业（群）和教育服务新旧动能转换对接产业项目，20个专业进入山东省一流专业行列；承担教育部“质量工程”全部类别项目，4人获国家级教学名师奖，获国家级教学成果奖18项，建成国家级教学团队2个、国家级精品课程和精品资源共享课8门、国家级大学生创新创业训练计划项目1000余项；是全省最早承担“国培计划”的高校，获全国普通高等学校招生工作先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、全国普通高校心理健康教育工作先进集体、全国资助工作先进单位、教育部首批创新创业示范性高校、教育部卓越中学教师培养计划实施院校等荣誉称号，是全国37个重点马克思主义学院建设单位之一。2019年，学校成为首个以第一单位获得国家自然科学奖的山东省省属高校。连续2次夺得中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖，是山东省唯一一所、也是全国师范类院校唯一一所连续两届获得金奖的学校。学校与30个国家和地区的136所院校建立校际友好合作关系，在国外建设4所孔子学院和1所孔子课堂。山师的精彩在课堂，在实验室，在校园，在学校的每一个角落。最重要的是这些精彩都是全校师生共同创造的。

课堂上，你可以领略教学名师的风采。由全国模范教师、国家“万人计划”领军人才、中国现当代文学国家重点学科学术带头人魏建教授主讲的国家级精品课程《中国现代文学史》，你们一定要听听。山东高校十大师德标兵、思政课名师任者春教授的思政课，被同学们称为“网红课”，让你体验到“金课”的魅力。

实验室里，你可以跟随获得国家顶尖奖励的科研名师，探寻科学研究的世界，锻造出真本领和硬功夫。这当中有获得国家自然科学二等奖的团队成员李平教授，国家杰出青年科学基金获得者周军教授、张春阳教授、蔡阳健教授，连续五年入围全球高被引学者榜单的李晓迪教授等一大批中青年专家学者。

学习之余，你可以在校园文化中涵养品行，浸润心灵。运动场上，你可以与连续8年获得全国大学生排球联赛冠军的山师女排姑娘，一起切磋球技，激荡奋进精神。在长清湖校区现代化的图书馆里，你可以体验到书籍、咖啡与智能融合带来的新体验，感受书香年华的别样精彩。在央视舞台上，每年“五月的鲜花”和“春节联欢晚会”，你会为山师元素的华丽绽放而振奋，更为成为一名山师人而倍感骄傲和自豪。山师的精彩属于过去和现在，你们有能力、更有实力去创造未来的精彩。

一千天，你可以实现最美的成才梦想。

山师是一所为学子圆梦的大学。大家从五湖四海来到山师，目标就在于成长成才，让人生梦想得以成真，创造更广阔的人生未来。个人梦想只有融入集体的方舟才能行稳致远。山师就是这样一个能够帮助大家实现梦想的大航船。这艘大航船承载着我们共同的梦想，那就是全面建成国内一流的综合性师范大学。我们每个人都是舵手，能否破浪前行，直济沧海，需要大家共同努力。

如果你的梦想是当一名人民教师，音乐学院校友何甜就是你们的榜样。何甜毕业后积极投身音乐教育事业，2013年赴新疆喀什开展教育支援工作。她为57所学校的孩子们共筹集募捐了价值百万余元的教育器材，并通过“大爱无疆捐助活动”让更多的孩子们获得了支持和帮助；她为当地青少年文化教育事业东奔西走，筹建了青少年音乐艺术学校，为当地喜欢音乐的青少年扬起了梦想之帆。

如果你的爱好和专长，在于投身科学研究，你可以听一听信息科学与工程学院博士生芦旭同学的故事。从本科入学以来，她就一直保持着对科研的浓厚兴趣和实干劲头，研究论文获得第42届国际信息检索会议最佳论文提名奖，创造了山东高校和科研院所在该研究领域论文发表的最好记录。同时，她还以第一作者在另一领域最顶级国际学术会议上发表长文1篇，SCI二区期刊论文1篇，发明专利2项，并参与了国家自然科学基金等项目。

如果你的理想是，将来在市场的海洋中搏击，你不妨看看商学院孟川同学的创业经历。从入校时，孟川就抓住“互联网+”的时代机遇，创立“大川乒乓”项目，打造乒乓线上社交平台。在校期间，“大川乒乓”项目收获了“互联网+”国家银奖等8项国家级奖项和9项省级奖项，线上平台积累百余万乒乓球爱好者，并与红双喜、今日头条等多家业内知名企业合作签约。

如果你的志向是，将来在公共事业管理方面有所作为，你可以参考公共事业管理专业校友冯志恒的做法。他入校时就励志回农村干一番事业。2015年毕业，他以优异的成绩考上德州市选调村官，带领村民搞种植、做电商，发展产业，帮助全村百姓打赢“脱贫攻坚战”，冯志恒也因此被评选为2017年全国十佳大学生村官。

对于大家的优秀，我是非常肯定的，你们能够从众多的竞争对手中脱颖而出，已经充分证明了这一点。你们的学兄学姐已经为你们做出了榜样。他们能够做到的，你们一定也能够做到，并且能够做得更好。至于到校之后，大家能否尽快适应大学生活，能否把自己做到最好？我相信，你们一定能；你们一定会把个人的梦想融入到学校改革发展的大潮中，随潮而动，踏歌起舞，实现生命的充分绽放。

同学们，你们是与新时代共同前进的一代，你们的身上承担着这个时代赋予你们的历史责任。希望同学们厚植爱国情怀，砥砺报国之志，把自己的未来与祖国的未来永远联系在一起，做有信仰、有思想、有格局、有情怀、有担当的新时代青年。

亲爱的同学们，千日之约既是一个美好的约定，更是一份庄严的承诺。让我们从这一刻起，迈出奋斗的脚步，脚踏实地履行自己的约定、追逐自己的梦想。相信在千日之后，我们一定会遇到最美好的自己！山师将在这一千多个美好的日子里，为每一个人提供前行的动力，做好优质的保障，送上最贴心的守候。

(责编：实习生(樊洁瑜)、曹昆)