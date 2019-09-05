华东师范大学校长钱旭红：抵御诱惑 锤炼意志 肩负使命

华东师范大学校长钱旭红（学校供图）

人民网北京9月5日电 华东师范大学2019级新生开学典礼4日正式举行，校长钱旭红在发言中寄语全体新生：为了对得起前辈的牺牲、坚韧和期望，为了实现你们的人生目标和民族复兴的中国梦，希望你们“不忘初心、牢记使命”，潜心学问，做一个对国家、民族，对文明和人类有用之人。

钱旭红在题为《抵御诱惑，锤炼意志，肩负使命》的演讲内容节选如下——

很高兴你们来到华东师大，成为我们的一员。在此，我代表全体师生员工和校友，对你们的到来表示最热烈的欢迎！

就在大家报到的当晚，9月1日湖南卫视的《天天向上》节目，向大家展现了你们未来华东师大生活的代表性片段。作为中国“第九大菜系”的华东师大食堂，必会在今后的日子里，给各位的味蕾带来“即时满足”和美美的赞叹。

从这一刻开始，华东师大能够提供给大家的，将远远不只是校园里的美食美景，不只是人生普遍欲望的基本满足，而更是播种期待和培育梦想，是在人类更高层面的精神传承和自我实现。因此今天，我将从欲望的满足切入，围绕目标和方法，在这里给大家上入学后的“第一课”，主题是“抵御诱惑，锤炼意志，肩负使命”。

数十年前，人们曾经设计了一个满足口欲的“棉花糖”实验，考察意志力在人一生中的作用。实验中，儿童可以立马吃掉眼前诱人的棉花糖，但不会有额外的奖励。但如果儿童能按铃呼叫实验员归来，在见面后开吃，会得到作为额外奖励的另外一颗棉花糖。儿童必须自主选择如何行动，如想获得额外的奖赏、获得更大的满足，就必须忍受煎熬，并与及时享乐的欲望作抗争。这种在等待中所展现的自我控制能力，被称作“延迟满足。”

无法抵制诱惑，是人生诸多痛苦的来源之一。具备自我控制力的人，能甘愿为更有价值的长远结果而放弃“即时满足”。追踪研究也表明，学生的学业成绩与其“延迟满足”能力直接相关，脑部磁共振成像扫描也已揭示了脑部神经自我控制的线路图。自我意识强的学生更有耐性、更擅长推迟享受。“延迟满足”概念提醒人们要暂时规避诸多诱惑的打扰，从而主动掌控自己的人生，进而自律、自尊、自强。

今天，物质条件获得了极大改善，已不再是生存的阻碍，一种“活在当下”的思维在年轻人中应然而生，并得到了许多追捧和推崇，要大家放弃“即时满足”，显然这并不简单；可是要实现人生的成功，“延迟满足”必须成为每日的功课，显然并不容易。人性普遍性的弱点，就是自我控制能力都很有限。当面对困难时，人们都极易逃避，成为把头埋在沙堆里的鸵鸟；面对诱惑时，人们又极难抵御，成为追逐权名利的牺牲品。

“延迟满足”实验对新生而言，有着极强的启迪作用。在场的各位经过了多年的努力拼搏，成功迈进了人生的一个新的阶段，你们是佼佼者，实际上，你们是“延迟满足”的受益者。当过去支撑你们的那些目标任务，突然间全部消失，面对憧憬已久的大学生活，你们可能会有意无意地丢掉了曾经取得成功的“法宝”。

在你们面前，有许多类似“棉花糖”的各种各样诱惑、选择以及困难。今天，你们成功地实现了儿童少年时代确立的目标，入学后短暂新鲜喜悦之后，补偿性甚至报复性地满足一些曾被迫延迟的娱乐需求之后，如果不是适可而止、蓦然回首，取而代之的可能是迷惘、疑惑、沉沦。今天的你们相互间在学识能力方面的差距是很小的，等到你们毕业时，有些同学已可以独当一面，攀登高峰；而有的同学已远远落后，甚至掉入了“泥潭”。造成如此差异结果的最关键因素，就是你们在面对各式各样诱惑时的选择方式和人生态度。

你们正处于从儿童少年转变为成人的关键时刻，成人须有成人的承诺、对世界的承诺。从现在开始，将是你们从过往“被迫的延时满足”到“自觉的延时满足”的转折处，是确立自己人生目标、探索人生价值的新阶段，是明晰一生使命和愿景的关键时期。因此，殷切希望各位同学，在此阶段里，不仅要观察世界，也要观察自己；不仅要研究世界，也要研究自己；不仅要把握世界，更要把握自己。

虽然，社会是美好的，真诚和善良的人是绝大多数，但是，生活中仍会有各种各样的诱惑、欺骗、甚至陷阱。这些都是利用了人们对“即时满足”的渴望和贪婪，甚至发明了一些所谓“即时满足”类型的商品、商业模式，林林总总好像总有一款能迷住你，进而收割可观的“智商税”。传销、校园贷、电信诈骗等都是以此利用人们贪慕当下享受的特性，实现对人们的俘虏和控制。这些手段，狡猾地利用了人性的弱点，虚幻出令人上瘾的事物，让青年人立马享受快感，快速满足后，随即就是极度的无聊和空虚，周而复始、反反复复，以致沉沦。

意志是诱惑的克星，使命是永恒的召唤。爱因斯坦曾说，“时间存在的意义就是任何事都不可能立刻实现”。历史表明，任何一个伟大的成功，都需要经历长期的努力探索和坚韧追求，才能最终实现，而这首先要做的就是驾驭控制自己的欲望。“延迟满足”并不神秘，它应该是成年人的标配。只有超越诱惑，才能苦尽甘来，走向成熟。

孟子说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”唐僧在经历了九九八十一难，长途跋涉，才取得了真经。孙悟空必须三打白骨精、击退无数诱惑，敬遵观世音的教诲，受约于紧箍咒规则，才能协助师父完成西天取经的使命。

当然，“延迟满足”只是手段和方法，要想达到成功彼岸，必须要有明确的目标。人生犹如行船在大海，对于没有目的地的航船而言,任何方向的风都是逆风。远大目标和神圣使命，是每个人、每个团队的核心灵魂。如果失去了目标使命，人们就会陷入迷惘和不知所措，要么小富即安，贪图享受；要么小人得志，轻浮猖狂；因为，肩上没有使命的人，无法走得远。

人生必须有梦想、有目标。我们的目标，就是让每个人和世界更美好、更善良、更真实，让真善美战胜假恶丑。通过“以其无私”，进而“成其私”。我们要通过真诚奉献来获得应有的回馈，而不应谋算掠夺，因为最终会被剥夺。天地有轮回，苍天饶过谁？不让世界因你的存在而烦恼，要让世界因你的存在而美好。不要做一个消耗价值的人，而要做一个为世界创造价值的人。

从今天开始，你们不再是儿童少年，你们做的每一件事，每一个选择，都会和你们未来的人生道路息息相关。因此，提炼确立自己的人生目标，应该是你们开始大学/研究生生涯的第一要务。每个人，每个团队，每个社会，都需要抵御诱惑，锤炼意志，肩负使命，因为美言不可信、轻诺必寡信。从今天开始，我们每个人需要每天问自己，自己永远的使命是什么？长远愿景是什么？当前任务是什么？

有关人生目标和人生方法，我们的祖先早就有了真知灼见。当今许多人之所以无法悟透享誉全球的老子《道德经》五千真言，就是因为人们一直沉醉在直露浅显的、条件反射的物质世界里，而没有自觉、自律、自醒、自悟，没有觉察到如“延迟满足”这些规则在运转控制着人类社会；没有认识到“大道无形”的信念和真谛。在这里，此时此刻，我借用老子的话语，用“大小”、“长短”、“快慢”三对关系，来给大家一些原则性的建议。

一、“大”和“小”的关系。做事要大处着眼，小处着手。人生的目标不在流芳百世、惊天动地、经天纬地，而在于感人至深、惠及众生、不虚此生。如果你的目标仅仅是一个土丘，放眼极目，你的周围也都是土丘，那么你的终点也只能是土丘。所以，要对世界有大贡献，就要有大格局、低身段，不要耍小聪明，使小伎俩。

要以你们身边的大师为坐标，以优秀的学长学姐为榜样，以宽广的心胸、厚重的积淀、求实创造的能力去超越他们。“大成若缺，大盈若冲，大直若屈，大巧若拙，大辩若讷”，才是我优秀学子应有的气度和风范。而小处入手，就是告诫我们要集中精力、聚焦资源。“天下难事必作于易，天下大事必作于细，是以圣人终不为大，故能成其大。”“大”不是一蹴而就，而是无数的“小”汇聚而成。因此，坚持从小处做起，杜绝“好高骛远”、“眼高手低”，是关系到你们能否最终“成其大”的关键。

二、“长”和“短”的关系。要有长期思维。在做事情、做决策时，作为思考背景的时间跨度有多长，常常决定了决策的最终质量。当沉迷于当下短期满足时，有人会得意忘形，但如果将自己的所言所行放到一个更长的时间维度去考虑，你会猛然发现，这些“即时满足”正在透支自己的未来。

研究表明，不同层次的人，所拥有的时间观完全不同。金鱼的时间观仅仅几秒钟，普通人的时间观乃是几分钟、几小时乃至几天，杰出人士的时间观往往是未来几年、几十年甚至数百年。不同的时间观，则造成了不同的思维模式和行为习惯，并最终塑造了不同的人生。长期思维，不是消极等待，而是应势而为，通过许多短期目标的完成，就能累积达成长期目标的实现。

三、“快”和“慢”的关系。忙者常无智，欲速则不达；慢工能够出细活，磨刀反而不误砍柴工。在这个知识更新迭代越来越快的时代，提醒自己心态要“慢”下来，要沉下心来，做关键而重大的事，是一种明智的选择。当然，让自己“慢”下来，绝不能成为偷懒懈怠的借口。

不积跬步无以至千里，可单有人生每步的正确，并不代表人生一定能够整体正确，只有始终保证正确的人生方向，才能使得人生的每步成为有效的前行增量。我们都需要“吾日三省吾身”。坚忍和反省，会让每个人遇见真理和成功。控制论告诉我们，不断地反馈校正，迭代升级，就能化腐朽为神奇，就能减小、收敛误差而不断前进。

亲爱的新同学们，几百年来、一百年来、七十年来，前辈们的艰苦奋斗，才使我们有了今天的发展成就。几代人“延迟满足”、甚至放弃了他们的满足，用自己的牺牲，才换来了下一代的幸福。为了对得起前辈的牺牲、坚韧和期望，为了实现你们的人生目标和民族复兴的中国梦，希望你们“不忘初心、牢记使命”，潜心学问，做一个对国家、民族，对文明和人类有用之人。

(责编：实习生(樊洁瑜)、曹昆)