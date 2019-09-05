中国农业大学校长孙其信：崇尚奋斗精神 成就无悔青春

中国农业大学校长孙其信（欧阳永志/摄）

人民网北京9月4日电 中国农业大学日前举行2019级开学典礼，校长孙其信在发言中寄语新生：作为新时代的青年学子，你们要崇尚奋斗，不驰于空想、不骛于虚声；你们要弘扬奋斗精神，因为只有奋斗才能为祖国贡献力量，只有奋斗才能创造无悔青春，只有奋斗才能成就个人梦想！

孙其信在题为《崇尚奋斗精神 成就无悔青春》的演讲内容节选如下——

在这充满喜悦和收获的季节，我们在这里隆重举行2019级本科生、研究生开学典礼。从今天开始，我们和你们，有了一个共同的名字—“农大人”。天南地北、五湖四海的农大人，汇聚成为一个大家庭，这是一生的学缘。请允许我代表学校向来自全国31个省市、自治区以及港澳台地区的3220名本科生、2737名硕士研究生和954名博士研究生表示热烈的欢迎！向你们成为中国农业大学新一届学子表示衷心的祝贺！也向辛勤培育你们成长的父母、亲人和师长致以崇高的敬意！

这些天，当我走进校园，看到了一群群意气风发的青年，看到了一群群求知若渴的学子，看到了一张张充满了青春活力的面孔；感受到了同学对中国农业大学的期待，也感受到了家长饱含温馨的期盼！这让我们作为大学管理者深感荣幸，也倍感责任重大。我们要感谢同学们和家长朋友们选择中国农业大学！学校一定会不辱使命，不辜负大家的期待！让我们在中国农业大学建设成为中国特色、农业特色世界一流大学的征程中，共同奋斗、一起成长！

同学们，跨进大学的校门，意味着大家开启了人生的新阶段。正如古希腊哲学家苏格拉底所言，“教育不是灌输头脑，而是点燃心火”。大学生活就是点燃你们不断求索的心火，引领你们打开别样精彩的广阔天地。作为大学的“第一课”，我想讲讲2019级同学们，你们应当崇尚什么？昨天在迎新现场，我看到了同学们举着一些标牌，上面写着“兴农报国，吾辈之责”、“乡村振兴，吾辈之责”，我为这样的口号大大地点赞！

崇尚，语出《晏子春秋》：“崇尚勇力，不顾义理。” 《汉语词典》定义为：“推重、提倡，也具有尊重、敬重的含义。”古人云：“天行健，君子以自强不息”，中国知识分子自古就有崇尚“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”高尚品德的优良传统。回首新中国波澜壮阔的历史，不同时期的国人有着不同的崇尚。从20世纪50年代的“抗美援朝，保家卫国”崇尚的民族骨气，到1977年高考作文题目“不到长城非好汉”崇尚的豪迈气魄；从1978年全国科学大会崇尚的“勇攀科学高峰”时代追求，到1981年中国女排夺得世界女排锦标赛冠军时青年学生崇尚的“团结起来，振兴中华”伟大号召，再到1990年亚运会全国人民崇尚的“冲出亚洲，走向世界”豪言壮语。回顾这些带着鲜明烙印的时代强音，我们的内心依然感到激昂澎湃、备受鼓舞！

一个时代、一个民族、一个国家都必须拥有所崇尚的核心价值，每个人要度过有意义的一生，也必须要有崇尚的核心价值。我认为，作为新时代中国农大的青年学子应当崇尚奋斗！中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃是中国人民奋斗出来的！我们必须崇尚学习、加强学习，崇尚创新、勇于创新，崇尚团结、增进团结！在纪念“五四运动”100周年大会上，他对广大青年学子提出要树立远大理想，要热爱伟大祖国，要担当时代责任，要勇于砥砺奋斗等四项要求。我们农大的前辈们在艰苦的环境中，奋斗拼搏，不辱使命，在建设现代化农业强国的道路创造了一个又一个奇迹。这些奇迹的背后无不凝聚着他们奋斗的磅礴力量，无不彰显着他们崇尚奋斗的精神。

为什么要崇尚奋斗精神？因为这是我们的历史使命和时代担当。从踏入这个世界开始，我们就被赋予了一种无形的责任，或轻或重、或多或少，演绎了不同的人生。

崇尚奋斗深深根植于博大精深的中华文明。我们伟大的祖国幅员辽阔，当乌苏里江畔太阳升起时，新疆的帕米尔高原已是夕阳西下；我们伟大的祖国历史悠久，早在新石器时期，中国就是世界农业的重要发源地之一，星罗棋布的农业村落渐由内聚与融合，孕育出灿烂辉煌的华夏文明。周秦以降，铁制农具之普及，轮作间套作技术之采用，土地单产与利用率大幅提高，中国的传统农业遥遥领先于世界；我们伟大的祖国文化灿烂，中华传统文化历经诸子百家争鸣、两汉经学兴盛、魏晋南北朝玄学流行、隋唐儒释道并立、宋明理学发展，积累了数不胜数的文化典籍。是什么推动了中华民族的前行？我想，归根结底是中华民族同心奋斗的品质。正是这样的精神支撑了中华文明绵延不绝。

崇尚奋斗是实现民族复兴的强大精神支撑。1840年鸦片战争的一声炮响，一个长期领先的农业强国陡然变成落后之工业弱国，惨遭列强蹂躏、满目疮痍。国破家亡之际，一代又一代仁人志士为救亡图存而英勇奋斗、艰苦探索。以救天下于水火为己任的中国共产党领导人民进行了伟大的艰苦斗争，最终赢得了民族独立和人民解放，并把一个极度贫弱的旧中国逐步建设成为初步繁荣昌盛的社会主义国家。历史和实践再次表明，奋斗精神是我们最闪亮的精神支撑。

崇尚奋斗是走近世界舞台中央的精神密钥。英国有一位学者叫麦迪逊，他曾经做过这样的估算：在公元1世纪的东汉时期，中国的经济总量占世界的22%，唐朝时期中国的经济总量占到世界的40%以上，直到公元1820年中国的经济总量占世界的比重从来没有低于过20%。到了1978年改革开放时期，中国的经济总量只占世界的1.8%，只有美国的4.6%；到2000年，中国的经济总量占世界的4.5%，达到美国的17.6%；到2010年，中国经济总量占世界的9.2%，达到美国的40.8%，超越日本成为世界当时第二大经济体；到了2018年，中国经济总量占到世界的13.1%，达到了美国的60%。今年7月31日，世界银行发布报告：1997年，全世界各类经济体中高收入国家的经济总量为26万亿美元，中等收入国家的经济总量为4.1万亿美元，仅占到高收入国家的1/7多一点。到2017年，高收入国家的经济总量从26万亿美元增加到51.5万亿美元，增加了将近1倍；中等收入国家的经济总量从4.1万亿美元增加到22.2万亿美元，增长了5倍多。2018年，中国经济增长贡献了全球经济增长总量的31%，为中等收入国家在世界经济格局中的比重迅速提升做出了重要贡献。我们有理由对新中国成立70年来取得的伟大成就引以为豪，我们应当为祖国感到骄傲！

崇尚奋斗是中国农大不断前行的精神力量。从1905年清末京师大学堂农科大学到新中国的中国农业大学，从“团结起来，振兴中华”到“实现中华民族伟大复兴的中国梦”，作为中国现代农业高等教育起源地的大学，百余年中，中国农大几经风雨、几番变迁，但总有一种巨大的力量，形同金线穿珠，一直存在其中，这就是“农大精神”。这种精神是一颗大树，她的根系扎根于中国农大光荣而辉煌的历史，她的枝叶伸展于中国农业的方方面面；这种精神溶于每一个农大人的血液中，体现在每一个农大人的行动中；这种精神彰显了“解民生之多艰、育天下之英才”的校训，融合了“团结、朴实、求是、创新”的校风，融汇了对民族命运的关注、对真理的追求和对未知的探索。她的名称因时而异，但追求真理、崇尚奋斗的精神实质是永恒的。

大家是幸运的，我们正生活在一个发展迅速、充满活力的国家。那么，我们为何还要崇尚奋斗呢？因为从实现中华民族伟大复兴的征程来看，从中国发展面临的挑战来看，还需要你们奋斗、还需要你们奉献，这是你们的历史使命。

奋斗是农大学子的使命与担当。从经济规模的角度看，中国的经济总量至少要占到世界经济总量的30%。现在我们国家的经济总量占世界的16%，目标越来越近，但依然任重道远。中国虽然是世界第二大经济体，但是人均GDP不到1万美元，中国依然是最大的发展中国家。2018年，中国累计进口的大口径的粮食谷物、大豆以及油料超过1.2亿吨，自主生产粮食6.3亿吨，也就是说将近1/5的粮食需要进口，尤其是猪肉、牛奶等畜禽种业高度依赖进口。面对当前艰巨任务和挑战，作为新一代青年学子的你们要“不甘平庸，崇尚奋斗”，主动接过历史的接力棒，在新中国从富起来到强起来的伟大征程中创造新的辉煌！

奋斗是农大学子无悔的选择。农为邦本，本固邦宁，而民以食为天，是故，农业安则天下安。中国农大的学生必然要直面农业发展中的困难与挑战。当今现代农业信息技术发展迅猛，农业物联网成为未来农业发展的必然趋势，但是关键技术特别是精密传感器的制造依然是我们很大的短板。未来我们吃的肉，完全可以通过植物蛋白、干细胞培养等技术实现，这将是一个巨大的农业革命。而现阶段，这项顶尖技术依然被美国垄断。我们要完成超越，需要你们这一代青年学子通过努力奋斗去实现。

奋斗是农大学子的青春底色。博学笃志，切问近思，明道济农，承百年报国志，作中流之砥柱。对于中国农大的学子来说，奋斗是青春的底色，而没有目标的奋斗是没有任何价值的。要真正实现志存高远和仰望星空，需要你们确立自己的人生价值和目标。为了国家的繁荣而奋斗，为了时代的进步而奋斗，为了自己的明天而奋斗，当你们有了明确奋斗目标的时刻，就能够感受到成功的魅力。

追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。中国正处在大有可为的历史时期，前景十分光明，挑战也十分严峻，“九层之台，起于累土”，作为新时代的青年学子，你们要崇尚奋斗，不驰于空想、不骛于虚声；你们要弘扬奋斗精神，因为只有奋斗才能为祖国贡献力量，只有奋斗才能创造无悔青春，只有奋斗才能成就个人梦想！

同学们，让我们大家共同努力，以崇尚奋斗的精神迎接新的大学生活，创造美好的人生！

(责编：实习生(樊洁瑜)、曹昆)