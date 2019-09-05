华北电力大学校长杨勇平：为学以严成大器

华北电力大学校长杨勇平（学校供图）

人民网北京9月5日电 今天，华北电力大学2019级新生开学典礼正式举行，校长杨勇平在发言中寄语全体新生：希望每一位同学都要不忘初心，牢记使命，坚定理想信念，自律实干有为，以自立自强的勇气，艰苦卓绝的努力，坚持到底的毅力，成为有理想、有本领、有担当的中华民族伟大复兴之路上的追梦人！

杨勇平题为《为学以严成大器》演讲内容节选如下——

大学是人生最为关键的旅程，同学们选择华电，就意味着选择了青春梦想的舞台，选择了充满光明的未来。作为新一代的“华电人”，希望大家认真品读华电、尽快融入华电、衷心热爱华电。在这里，我要告诉同学们，华电有着自己独特的气质、独特的品格、独特的文化，她博爱包容、严谨务实的内涵，创新自强、和谐有序的品质，追求卓越、远眺未来的愿景，有待于同学们在今后的日子里慢慢地用心品味。

今天的华电，正以蓬勃的发展势头，向着特色鲜明高水平研究型大学办学目标阔步前行。在学校发展的关键节点，迎来青春朝气、睿智自信的你们，为甲子华电注入了新活力、提供了新动力、增添了新魅力，让我们对学校的美好前景更加充满自信！

同学们，你们所期待的大学生活虽然丰富多彩，但是关键词只有一个，那就是“为学”。为学之要，贵在勤，勤铸辉煌；为学之道，贵在严，严成大器。“为学”是同学们托举青春梦想、成就精彩人生的基石。下面，我想围绕“为学以严”这个话题，谈一谈我的理解和认识，希望能对大家有所启发和帮助。

首先，让我们来分析一下为什么要“严”。同学们，大学的根本任务是立德树人，要以德修身、以智启真、以体强身、以美塑心、以劳立行，只有把“严”字贯彻始终，才能真正培养国家的栋梁之才。为学以严是时代的召唤、教育的本质要求，也是学校办学的责任。

你们这届新生，本科生“00后”的比例超过了95%，研究生也大多为“95后”，你们出生与成长在中华民族迈向复兴的最好时期。你们从入学到今后毕业走向社会建功立业的人生黄金时期，恰逢党和国家实现“两个一百年”奋斗目标的战略期，因此同学们有着时代所赋予的无与伦比的发展机遇期。你们是“两个一百年”建设的排头兵，是实现中华民族伟大复兴的生力军。历史的重任责无旁贷地落在了你们的肩上，你们生逢其时，也任重道远，不严无以堪当时代重任，不严无以承担历史使命。

为学以严，充分体现着教育的本质要求。为学是个艰辛的历程，要想学有所成、研有所获，绝不是敲锣打鼓、轻轻松松就能够实现的。2018年，针对“玩命高中、快乐大学”等不合理现象，教育部出台了“新时代高教40条”，提出要合理提升学业挑战度，增加课程难度，拓展课程深度，严格把控毕业出口，坚决取消“清考”制度等，对大学生本科阶段的教与学作出了一系列明确要求，目的是要让管理严起来，让学业难起来、让课堂活起来、让活动实起来、让学生忙起来、让人才培养质量更高起来。从这个意义上说，考上大学并不意味着就进入了“保险箱”，任何终于可以松口气或者歇歇脚的想法，都是十分危险和不切实际的，都是与时代发展和国家要求相背离的。同学们，“严进严出”向来是国内外名校的普遍共识，严的背后是深层次的爱。华电是教育部直属的国家“双一流”建设大学，办一所特色鲜明的高水平研究型大学，是华电人在新时代的梦想；办一所负责任的大学，是华电人一贯秉持的办学理念。

我们要培养的是能够为国家发展、民族复兴和社会进步做出贡献的卓越人才，坚持以严立教、以严促学、以严育人，努力让每个孩子都成长成才，这是国家的要求，是学校的天职，更是家长的期盼。

为学以严，是华电学子应有的本分，如果在大学期间自我松懈、降低标准，得过且过、碌碌无为、虚度岁月，我们培养的人才就可能成为半成品，甚至是中途退场。因此，不严无以满足国家和社会的选才要求，不严无以实现我们的人才培养目标，不严无以确保同学们顺利成才。严，既是对国家负责、对社会负责，更是对同学们及你们的家长负责。

其次，让我们来梳理一下应该从哪些方面“严”。教育是教育者和受教育者相互作用的过程，为学以严包含着外在的“严”和内在的“严”。学校和教师的严是一种外力，最本质的严还是同学们自身的自我管理和自我约束。为学以严是立体的、多维的，我想至少包含以下三个方面：

一是修身要严。我国古代先贤主张“修身、齐家、治国、平天下”，是把“修身”摆在首位的。历史和现实告诉我们，一个人能够有多大成就、能够走多远，知识、能力、毅力等固然重要，

但最终起决定因素的是“德”，“德”是修身之根本。面对国家强盛、民族复兴的迫切需求，面对时代变革、社会发展带来的巨大挑战，在未来成长的道路上，希望同学们时刻把立德修身作为第一要求，“扣好人生的第一粒扣子”，在严以修身、严以律己中锤炼高尚品格、砥砺奋进成长、勇担时代责任。

二是学业要严。学习是学生的天职，只有始终坚守学的本分，回归学的常识，才能固本强基，行稳致远。多年来，学校始终把人才培养特别是本科教育放在学校工作的核心地位，努力从软硬件建设等各方面为同学们提供良好的学习环境，同时也在严管严抓教学秩序、提升学业挑战度、督促学生进行严格自我管理等方面不断加大力度。例如学校明确规定：“本科生学年取得学分不足学年总学分30%的将予以退学处理”。可以说，“严”这个字，将会贯穿你们在华电求学的始终。同学们，我校的高考录取成绩在全国大约排在40名左右，你们都是同龄人中的佼佼者，无疑已经具备了很好的学习基础和潜力，希望你们珍惜美好大学时光，把勤奋学习作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，在为学以严中赢得主动、赢得优势、赢得未来。

三是律己要严。宋代理学家朱熹有句名言叫做：“不奋发，则心日颓靡；不检束，则心日恣肆”，强调人要奋发向上，要学会自律。晚清名臣曾国藩一生坚持每天记录和反省自己的言行，被后世誉为律己的典范。我国历史上还有一大批有关励志和自律的典故，如废寝忘食、闻鸡起舞、凿壁偷光等，想必大家都耳熟能详。严于律己是成就自我的根本保障，只有坚持用自律校正自己的人生，才能步稳行健、登高远望，才能拥有绚烂的人生。在去年的校长奖学金颁奖典礼上，来自可再生能源学院的获奖者戴冰清同学的一段演讲，让我印象深刻。她在以“自律给我自由”为题的演讲中提到：通过“坚持晚上十一点半前睡觉、坚持考试周也不去通宵自习室、坚持凌晨5点半起床、坚持吃早餐和健身、坚持泡图书馆不带手机、坚持在校期间不使用任何视频及游戏APP、坚持上课坐在第一排......”，最终收获了连续三年成绩及综合测评排名第一，成为2018年清华大学水利系接收全国各高校的六名保送研究生之一。戴冰清同学用实际行动诠释了“严于律己、坚持奋斗”给她带来的“幸福”和“成长”。同学们，管好自己，天下无敌。希望同学们用自律去筑牢人生的根基、改变人生的格局、实现更大的人生价值。

最后，让我们来认识一下应该如何“严”。对此，我想用三个关键词来概括，那就是“志大”“善小”和“力行”。

志大，就是要志存高远、胸怀天下。只有把人生理想融入到国家和民族的事业中，才能最终成就一番事业。

为学以严只有和崇高的理想有机结合起来，才能迸发无穷的力量，建立在理想之上的“严”才会有持久的动力，才会有真心的快乐，才会有坚韧的毅力，才会结出鲜艳的花朵。在今年7月公布的2018年度“中国大学生自强之星”名单中，我校共有6名优秀学子入选。他们当中有科学研究的佼佼者、有热心公益的志愿服务者、有携笔从戎主动到条件艰苦的南海西沙戍边的战士、有热衷创新创业的时代弄潮儿。在他们身上有着共同的闪光点：那就是志存高远的目标、家国天下的情怀、学无止境的探索、尽善尽美的追求。

同学们，志向有多高，舞台就有多大，为学以严需要我们站在一个更大的坐标系内审视自己，把个人理想融入时代主题，将自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，以大志向、大担当坚定百折不挠的进取意志，保持乐观向上的精神面貌 ，锤炼宠辱不惊的豁达心胸，让青春在与祖国同行、为人民奉献中闪闪发光。

善小，就是要注重细小、有恒成习。老子说：“天下难事，必作于易；天下大事，必作于细”。纵观历史上的任何成功者，无不起于平凡、始于具体、来于细小、归于执着。

同学们，为学的细节并不是无足轻重的细枝末节，其实质是求真务实的科学精神，而这种精神的起点就是从小事出发、从细节入手，通过自己的恒心和毅力，把难以触摸的“素养”，变成可以培养的“习惯”，让好习惯伴随我们的一生，成为成长成才之路上的强大助推。把为学以严落在实处，需要大家从认真听好每一节课、做好每一次实验、写好每一篇论文，珍惜每一次实践的机会开始，在历经不断的小有所成和越来越多的自我肯定后，就会厚积薄发，完成更大的挑战。这些在大学阶段积累起的无数小事和良好习惯，会让我们最终成为优秀的自己，从而成就更大的事业。

力行，就是要言行一致、行动果断。勇于开拓、敢于创新是青年的优势，但更为重要的是敢干、实干、善干，把志向变成现实。同学们，真正的自律不是我们“想”什么、“说”什么，而是去“做”什么、能“做”什么，为学以严，最终要落实到行动上。大家不仅要成为知识的接受者，更要成为自我实践者，实践中的创新者，在实践中发现自我，塑造自我，完善自我。平凡与卓越的差距，往往就在于梦想的征途上，积累起来的密密麻麻的实现与完成。故此我建议每一位同学，都能在大学生活之初，就养成任务规划的习惯，用项目管理的手段去管理自己的人生，定期检查自己时间的利用率和任务的完成率，切实把美好的梦想，化为及时的行动。只要坚持每天都能往前走，每天都能比过去的自己更努力，就一定会不断取得进步和成功！

亲爱的同学们！2020年，我国要全面建成小康社会；到2050年左右，将实现中华民族伟大复兴的中国梦。这是一个30年，这30年归根到底是属于你们的。希望每一位同学都要不忘初心，牢记使命，坚定理想信念，自律实干有为，以自立自强的勇气，艰苦卓绝的努力，坚持到底的毅力，成为有理想、有本领、有担当的中华民族伟大复兴之路上的追梦人！

(责编：实习生(樊洁瑜)、曹昆)