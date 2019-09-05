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在家庭中发掘儿童参与的巨大价值

2019年09月05日09:37  来源：中国教育报
 

儿童参与，是联合国《儿童权利公约》赋予儿童的基本权利之一。从教育视角看，是指儿童要有机会了解更广大的社会生活事实、获得丰富的阅历；要有机会获得多元和均衡的生活经历；要有机会接触真实的自然界和社会生活。也就是说，关注的是儿童是否有机会、以怎样的程度和宽度、以何种方式去接触和经历周遭的生活。

今天儿童的生活内容几乎完全以学校与学业为主题，娱乐、交往、社会实践较少，与“能力”“视野”“素养”等发展目标不相适应。而家长对子女教育越是焦虑，儿童生活中由成人主导的结构性活动就越多；家长的社会安全感越低，儿童的生活环境就越小；家长购买的教育服务越多，儿童的参与状况就越不理想。试问，在很大程度上被剥夺了参与机会的童年，从小缺乏参与的一代人，在未来的全球竞争中能否取胜？

学习是儿童生活的主要内容，学习之外的参与很不充分。据中国儿童中心的调查显示，儿童校内外生活的主要内容皆被学习占据，现状令人担忧。从亲子沟通的内容来看，中小学生中48.4％每天都会跟父母谈论学习，34.5％每天都由父母辅导学习；从校外活动参与的内容来看，48.9％的中小学生都参加了和学校考试内容密切相关的补习班，小学生参加补习班的比例为49.2%，初中生为51.7%，高中生为45.9%。可见，学习已经成为中小学生全部生活的主要内容，许多儿童是在孤独而忙碌的学习中度过自己的童年。

儿童参与受时间、空间等条件的限制。调查结果表明，超过一半的中小学生放学后几乎没有和朋友玩耍的时间，即使有机会和朋友玩耍，每次玩耍的时间都在1小时以内。另外，中小学生花费大量时间处理家庭作业，近30%的小学生要花2个小时以上，15.7%的初中生要花3小时及以上，高达41.2%的高中生要花3小时以上。

除时间之外，儿童参与的空间也受到诸多限制。以社区参与为例，目前中国社区还缺乏专门针对儿童的机制和平台，多数儿童不知道有居委会这个组织，更不了解居委会的具体职能。在社区中，儿童并未被作为一个有独特需求和眼光的行动主体来看待。儿童虽然生活在社区中，实际上却是被社区边缘化的群体。

儿童参与的一些重要议题被忽略。在家庭参与方面，亲子沟通话题单一。90%以上的父母会和儿童谈论学习问题，但31.5%的父母从来不和孩子谈论如何交友，33.6%的父母从来不和孩子谈论自己的工作，26.3%的父母从来不和孩子谈论如何用钱，38.6%的父母从来不和孩子谈论什么是爱，47.8%的父母从来不和孩子谈论生命和死亡。这些缺失的话题，恰恰对儿童的长远发展、自我保护和生命教育具有重要价值。

儿童的校外参与很不充分。就人际交往而言，14.5％的中小学生从来没有和邻居说过话；就校外活动而言，68.3％的中小学生没有参加过校外主题活动，65.8％没有参加过国内营地活动，87.2％没有参加过国外营地活动。

儿童的公共参与渠道受局限。虽然儿童在公共参与方面表现出兴趣和信心，但是仍有26.7%的学生从来不看电视新闻，43.2%的学生从来不看报纸新闻，28.8%的学生从来不看网络新闻。

那么，如何在家庭中发掘儿童参与的巨大价值，在日常生活中实现儿童参与？

从思想观念上，认识和尊重儿童的参与权利。家长要不断更新和构建科学的、具有时代特点的儿童观，要认识到儿童是一个有独立人格、有主动发展能力、有优先发展权益的人。儿童的健康和全面发展，不仅需要成人世界的保护和促进，同样需要儿童自己的贡献即儿童参与。无论是表达意见的儿童参与，还是体验生活的儿童参与，都是新时代家长应该具备的认识与思想。

从知识认知上，了解不同年龄段、不同个体儿童发展的特点，遵循规律。儿童参与的落地与实践，要以儿童发展的规律为依托，超出或不及儿童能力的参与，对儿童都会是一种伤害。特别对于幼小儿童而言，“儿童的表达”是隐性而多样的，需要家长读懂儿童的需求，创造对儿童友好、开放的家庭及周围环境，使环境与儿童发展产生积极良好的连接和互动，为儿童提供生活与经验的更多机会、更大空间。

从方法和手段上，提供儿童可以充分参与的机会。家庭无处不课堂，要避免把家庭做为学校教育、学科学习的延伸课堂，实现家庭作为生活教育天然场所应有的价值，实施礼仪、德育、劳动教育、美育、食育、社会教育等重要内容。同时，家长要在生活中真正尊重儿童的主体性、信任并培养儿童参与的能力，家庭事务中不要忘记征求孩子的意见，听取孩子的想法；凡孩子力所能及的事，特别是自己的事让他自己做；同时，还要指导和示范给孩子如何帮助他人、关心集体、关心国家。

（作者霍雨佳，系中国儿童中心家庭教育部部长、研究员）

(责编：实习生(樊洁瑜)、曹昆)
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