江苏对口支援新疆克州 当地教育插上腾飞翅膀

今年5月，克孜勒苏职业技术学院通过新疆维吾尔自治区审批、教育部备案，成为克孜勒苏柯尔克孜自治州首所高职院校；2018年7月以来，两名克州教师先后在全国教学大赛中获一等奖……

“克州教师的成长变化、学校的发展进步，与江苏援疆干部教师的积极推动密不可分，对口支援让克州教育跑出了加速度。”克州教育局党组书记文红说。

为提升克州教育的自我发展能力和内生动力，江苏省第九批对口支援新疆克州前方指挥部与当地政府、教育部门携手，以推动教师转变思想认识、更新观念行为为重点，着力激活师资队伍，提升学校内涵，深耕职业教育，助推克州教育走上了高质量发展的快车道。

激活师资：转变理念出实招

在遇到师父严西平之前，克州二中化学教师温瑞娟总觉得自己虽然积累了些教学经验，但专业成长上始终没有大的突破。

今年3月，温瑞娟参加在上海举行的全国化学数字化实验教学应用及创新设计比赛，经过层层比拼，她的课例《氢氧化钙固体溶解度随温度变化的数字化实验探究》获一等奖。这离不开师父严西平的指导。

严西平是苏州中学教师、江苏省特级教师，2018年8月到克州支教。根据江苏对口支援前方指挥部统一安排，他在克州二中任教并兼任州化学教研员。作为“师徒结对传帮带”工程的师父，他还跨校带10名徒弟，温瑞娟就是其中之一。

“严西平与温瑞娟的帮带案例，是我们引入江苏经验推动教师队伍建设的典型，也是我们出实招促进1.7万名克州教师专业成长的缩影。”江苏援疆干部、克州教育局党组副书记、副局长沈本领说。2017年1月以来，克州教育局在州直、市直学校设立24个学科基地，通过组织一系列中小学教师基本功大赛、说课大赛、首批名师工作室答辩，推动全州教师刷新教育理念、改进教学行为。

每周两次的“江苏援疆教育大讲堂”，依托远程教育直播平台等公共服务平台，同步把先进的教学方法送到克州各县市及乡村学校，让全州教师实现研修常态化。

“从没想到在家门口我就能参加这么高质量的培训，既学到了知识，又学会了灵活的授课方法。”克州阿克陶县玉麦乡库尼沙克小学教师阿吉·玉麦尔江说。

提升内涵：找准方向点带面

为响应“援藏援疆万名教师支教计划”，2018年8月，江苏选派450余名教师赴新疆支教，其中150人被派往克州。

“为释放‘组团式’教育援疆效应，切实推动克州教育高质量发展，2019年，我们启动了‘一十百千万’工程，以点带面构建援疆新格局。”沈本领说。

“一十百千万”工程，即搭建一个教师教育和教学教研共享平台，打造十所克州本地优质特色学校，培养百名克州特级教师后备人才，带动千名克州学科教学教研骨干教师，落实内地学生与克州万名学生结成“手拉手”关系。重点是以打造品牌示范学校为抓手，从教育硬件的投入，逐步转向促进校园的内涵建设和文化发展，带动全州学校全面提高教育教学和管理水平。

为优化150名江苏援疆教师和柔性人才、实习支教大学生等人才资源配置，江苏对口支援前方指挥部与克州政府协调，安排7名江苏援疆教师担任校长，抓住学校管理、教学、教研等核心要素，促进学校办学质量提升。

在江苏援疆教师引领下，阿图什市昆山第二小学在克州“走红”。该校利用课余时间开设了书法、戏曲、茶艺、刺绣等中华优秀传统文化兴趣班，并让学生们选择感兴趣的特长班自主学习。

“为深化课堂教学改革，传承优秀传统文化，我们积极打造‘雪莲校本文化’‘苏州班’等，不仅让学生喜欢上了校园生活，也激发了他们学习中华优秀传统文化的兴趣。”江苏援疆教师、阿图什市昆山第二小学校长蔡林春说。

深耕职教：输血造血强根本

“抓好职业教育和技能人才培养对地方经济社会发展尤为重要。”江苏对口支援前方指挥部总指挥、克州党委副书记关永健告诉记者，“教育对口支援是江苏援疆的工作重点。我们要努力多办一些民生实事，让他们切身感受到党的关怀和祖国大家庭的温暖。”

为此，江苏对口支援前方指挥部把办好克州职业技术学校列为“十三五”援疆重点项目，采取请进来、走出去等方式，建立大密度、多层次教育对口支援体系，着力推动克州职业教育发展。

为推动克孜勒苏职业技术学院的创建，在江苏对口支援前方指挥部和江苏省教育厅支持下，2017年，江苏援疆教师丁莉东被任命为克州职业技术学校校长。通过多方协作，克州职校引进了周乐山、乔森、谭燕泉、张正宝等5个名师工作室，聘请克州人民医院22名江苏援疆医生担任兼职教授，并从行业企业聘请专家、能工巧匠和优秀企业人才等27人担任校外兼职教师，形成名师不定期送教到校机制，助推相关专业快速发展。

为增强克州职校的“造血”能力，江苏对口支援还创新实施“校包系”模式，借力24所江苏高水平职业院校对口支援克州职校相关专业系部一个以上专业，重点指导现代农业技术、护理、学前教育、汽车运用与维修、电子商务和旅游管理等专业建设和人才培养方案制定。

由“输血”变“造血”，由“资金援疆”到“智慧援疆”，江苏教育援疆科学谋划、精准发力，创新支援机制，为克州教育发展插上了腾飞的翅膀。（记者 李大林）

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