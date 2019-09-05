不愿“吃喝玩乐过四年” 九成受访大一新生会给自己立规矩

开学季，大一新生们即将开启梦寐以求的大学新生活。相比高中生活，大学生活更自由，个别大学生甚至想睡到几点就睡到几点，想去上课才上课……不过，很多00后大一新生已经不愿意过这样的大学生活，他们对自己的未来有着更清晰的定位。

上周，中国青年报社对1674名在校大学生进行的一项调查显示，91.2%的受访大一新生称会给自己立规矩，受访大学生给自己立规矩最多的方面是学习和作息。受访大学生认为大学里必不可少的两种经历是参加社会实践和加入学生组织。

91.2%受访大一新生会给自己立规矩

李志鹏开学就要升大三了，他认为，大学生非常有必要给自己制订大学“戒律”。“新生很容易沉迷在宽松的环境里，陷入舒适圈不能自拔，所以时常警醒自己非常关键。”他坦言，自己大一时只顾着玩儿了，慢慢发现跟周围同学拉开了差距，才有了紧迫感和危机感，开始把学习放在首位。

孔磊（化名）是山东某高校工商管理专业的大一新生，他一直提醒自己大学里不能玩得太“嗨”，“大学四年的生活一定是丰富的、自由的，作为大学生，如果不自律，就容易玩物丧志。我听过很多大学生因为放任自己导致挂科的例子，我不能重蹈覆辙”。

因为太放任自己，19岁的山东财经大学大二学生李安静，大一过得很松散。“我做事前经常给自己找借口，行动很拖沓。很多时候都是躺床上刷手机。”她说，因为没管好自己，她“裸考”了计算机二级，没有通过。

调查显示，90.1%的受访大学生认为大学里依然有必要给自己立规矩。大一新生中，有91.2%的人表示要给自己立规矩。

“在学校，我每天下午5点半下课后都会打一小时篮球，晚上7点吃完晚饭，去图书馆上自习到晚上9点，然后去跑步，晚上10点左右，我就回宿舍洗澡休息了。”李志鹏说，他给自己制订了锻炼目标，“每天至少跑5圈，还要做俯卧撑、引体向上等。现在我的身体素质好了很多，1000米体测成绩也提高了不少”。

孔磊给自己规定，从大学第一堂课开始，就要做到不迟到不早退，非考试周期间，每周至少去3次自习室，决不能到了考前再“恶补”功课。除了完成学习任务，他给自己规定每天上网时间不能超过3小时，晚上12点前必须休息。

上海某985院校大一新生张雅兰给自己立的规矩是，大学里饮食上要健康规律，尽量不吃垃圾食品，不能一整天闷在宿舍不运动，“我准备约同学一起晨跑和夜跑，互相监督”。

调查中，70.1%的受访大学生表示会在学习上给自己立规矩，66.0%的受访大学生会在作息上给自己立规矩，其他还有：运动（52.2%），上网（51.5%），人际交往（40.8%），饮食（34.1%）等。

西南大学教育研究院院长、教授唐智松认为，大学生给自己定“戒律”时，第一，要根据专业学习来制定，注重整体性；第二，要明白自己的主要优势与缺陷，注重针对性；第三，要结合学校和专业学习环境的情况，注重实效性。

受访大学生认为大学必不可少的经历是参加社会实践和加入学生组织

张雅兰认为，参加知识竞赛、社会实践、泡图书馆这三样是大学里必不可少的经历，“能够锻炼自己的胆识，提高为人处世能力，还能遇到更多有趣的人，互相感染”。

在李志鹏看来，大学里，有两种经历很重要，“一是参加社团，这样能够拓展人脉；二是参加一些班级或学生会的工作，这样能锻炼组织能力和工作能力，对自己未来的职业发展很有帮助”。

李安静认为，大学生应该找机会去参加志愿者活动，这会给自己带来不一样的收获。“今年3月，在清华大学举行的全球社会企业创新创业大赛，我去做了志愿者。这个比赛让我认识了很多高校的优秀学生和老师，包括创业成功的学兄学姐。这提醒了我，身为大学生应该是个什么样儿，让处在迷茫中的我找到了方向”。

某专科院校酒店管理专业大三的宋晓东也认为，大学生参加志愿者活动很有必要，“我今年上半年参加了上海合作组织青岛峰会的志愿者活动，有了一次深入接触社会的机会，还学到了新领域的知识。那是我大学生活的转折点”。

“如今国家鼓励创业，身为大学生，我一定要参加校园创业大赛。”江西某高校大一新生程月（化名）说，除了创业，她还想多出去走走，看看外面的世界，“旅行经历能拓宽眼界，这是从课本上学不来的”。

山东某高校辅导员姜玲（化名）表示，大学生除了要参加社会实践，为将来就业打基础，还要注意参加各种竞赛、活动，以发现自己真正的兴趣点。

大学里哪些经历是最该拥有的？调查显示，参加社会实践（63.8%）、加入学生组织（60.6%）获选率排在前两位，其他还有：体会团队合作（51.6%），谈一场恋爱（46.4%），进行个人演讲和发言（32.5%），来一场说走就走的旅行（29.3%）等。

68.8%受访大学生希望高校开展大学生活规划等主题讲座

要帮助大学新生更好地融入大学生活，68.8%的受访大学生希望举办大学生活规划等主题讲座，64.4%的受访大学生希望组织学兄学姐向新生介绍学校和专业情况，60.6%的受访大学生希望建新生答疑群，随时解答大家的困惑。

李安静希望，学校能够安排类似于“学兄学姐对你说”的“传帮带”活动，由高年级学生向新生介绍大学生活的相关内容，作为过来人，提醒新生应注意哪些容易出现的问题。

李志鹏介绍，他所在的学校为新生办了一些讲座，从宏观角度介绍大学生活，同时让辅导员就新生常出现的问题，比如上当受骗、不善社交等，提出了有针对性的解决办法。另外，学校还安排往届优秀学生向新生介绍学习方法和生活经验，收效很好。

宋晓东认为，学校可以将新生所在院、系相关信息随同录取通知书一起寄送给新生，还可以提早建立班级群，对学校环境、教师、学生组织等进行必要的介绍。“我们学校会为新生安排一对一的引导者，还安排讲解队带新生和家长逛校园，讲解学院的历史以及校园文化之类的东西”。

姜玲介绍，他们招生的宣传片不再只宣传学校设施，而是请了3个学生来展示他们如何度过大学生活，“这对新入校的学生来说效果更好”。

受访大学生中，大一新生占56.0%，在校大学生占44.0%。其中，男生占47.2%，女生占52.8%。

(责编：实习生(樊洁瑜)、曹昆)