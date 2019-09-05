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81.8%受访大一新生开学前做了大学“攻略”

2019年09月05日09:00  来源：中国青年报
 
原标题：81.8%受访大一新生开学前做了大学“攻略”

　　受访大学生心目中理想大学生活是充实、丰富、有规律的

　　各高校陆续开学了。比起高中的节奏紧张、生活单调，大学里完全是另一番景象：课程可以自选，时间更加自由，学习要靠自主……面对全新的大学生活，大一新生有没有提前做“攻略”？在他们心中，理想的大学生活是什么样的？

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1674名在校大学生进行的一项调查显示，81.8%的受访大一新生开学前做了大学“攻略”。了解专业、做学习规划是受访大学生做“攻略”最多的方面。受访大学生心目中理想的大学生活状态是充实、丰富、有规律。

　　受访大学生中，大一新生占56.0%，在校大学生占44.0%。男生占47.2%，女生占52.8%。

　　81.8%受访大一新生开学前都做了大学“攻略”

　　山东某高校工商管理专业的大一新生孔磊（化名）在暑假里背了不少四级英语单词，还向学长咨询了ACCA（国际注册会计师——编者注）的相关情况，报了网络课程，经常在微信上向培训老师请教问题。

　　河北唐山姑娘张雅兰考上了上海某院校，暑假期间，她又巩固了一遍高中知识，尤其是英语和数学。“我学习英语的兴趣一直很高，数学学得没那么好。”张雅兰说，她学习之余还看了很多书籍、报刊，“所谓‘腹有诗书气自华’，我希望以此提高自己的人格魅力”。

　　江西某高校大一新生程月（化名）认为，对于大学新生来说，心理上的准备要做好，“第一次长时间离开家乡、离开父母，要做好独立、自立的思想准备，还要想明白，上大学到底是为了什么，要怎样度过大学”。

　　开学上大三的某高校本科生李志鹏坦言，高考后的暑假里，他“玩儿疯了”，这让他进入大学之后感觉很被动。他回忆说，自己开学前做的唯一“攻略”，是在学校官方论坛里找到了感兴趣的社团的纳新群群号，加了武术协会、文学社、书画协会，开学后直接向社团提交了报名申请表。

　　调查显示，进入大学前，78.4%的在校大学生提前做过大学新生“攻略”。其中，大一新生中有81.8%的人都做了“攻略”。

　　大家为上大学做了哪些方面的“攻略”？调查显示，61.6%的受访大学生了解了自己的专业，54.3%的受访大学生做了学习规划，其他还有：设定目标（44.9%），锻炼独立生活的能力（43.1%），了解如何进行社交（40.3%）等。

　　“因为对大学不了解，我的准备不是全都具有针对性，因此，我大学刚开始的那段时间有些沉迷玩乐。”李志鹏认为，新生首先要调整好心态，“中学时期结束了，不能因此松懈，还是要着眼于未来”。他认为，大学生应掌握一些必要技能，比如office，还要早些准备英语四级考试，认真考虑自己的兴趣爱好是什么，好好发展。

　　西南大学教育研究院院长、教授唐智松认为，大学新生入学前可主要做好四方面准备：一是做好适应大学生活与学习的心理准备，以较为独立、自主、负责任的心态去准备开始新的生活与学习；二是要尝试了解大学日常生活、专业学习情况；三是要在经济、人际关系调整等方面做好初步规划；四是初步思考可能的就业方向。

　　受访大学生心目中理想的大学生活状态是充实、丰富、有规律

　　19岁的李安静是山东财经大学大二学生，她希望自己的大学生活能够过得充实、有意义。“我加入了院学生会，经常会参与一些活动的举办。闲暇时间，我会为考证和考试做准备，累了就找同学出校门逛逛，看看电视电影，劳逸结合”。

　　“我理想的大学生活是丰富多彩的、自由的，比如在校园中结交一帮好朋友，开心了难过了都有人陪；如果遇到了喜欢的人，就谈场没有负担、单纯的恋爱；对于很多校内活动和事项安排，也是以自己喜欢为原则。”河北某高校大一新生王宏莞（化名）说。

　　某专科院校酒店管理专业大三的宋晓东说，他所期待的大学生活可以用蓝色和粉色来形容，“蓝色代表着阳光和活力，比如上课的时候好好上课，课余时间多参加活动、多和小伙伴出去转转；粉色代表着开始注重形象，比如穿衣打扮，还有甜甜的恋爱”。

　　大学生心中理想的大学生活是什么样的？调查显示，充实（69.7%），丰富（66.0%），有规律（61.9%）的获选率排在前三位，之后是：尽兴（37.5%）和轻松（30.5%）。

　　山东某高校辅导员姜玲（化名）向记者介绍，00后大学新生中，主动大胆、乐观向上的孩子越来越多，他们对自己的未来发展也有更清晰的规划。“新生整体上可分成两类，一类比较积极主动，有一些才艺和特长，容易和老师同学打成一片。另一类就偏消极，对很多事情不在乎，局限于自己的小圈子”。

　　关于怎样过一个健康向上的大学生活，姜玲认为，大学生首先心态要健康向上，不能太懒散，不能抱着无所谓的心态对待大学生活。其次，应找到自己的目标，知道自己想要什么，不轻易被网络中不良元素比如“丧文化”感染。（记者 杜园春 实习生 徐晨)

(责编：李依环、曹昆)
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