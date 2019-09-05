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职业教育为国锻造良才

荆德刚

2019年09月05日08:52  来源：人民网-人民日报
 
原标题：职业教育为国锻造良才（新论）

做强实体经济、推动高质量发展、创造高品质生活，离不开职业教育。习近平总书记指出，发展职业教育前景广阔、大有可为。职业教育担负着传承技术技能、培养多样化人才的重任，可以为新时代推进西部大开发培养更多应用型、技能型人才。

2016年7月到2019年8月，我作为一名援青干部，在青海省教育厅工作，对当地的教育发展特别是职业教育发展有了更深刻的感受。在调研中，我们发现，青海职业教育既有欠发达地区的共性，又有民族地区、高原地区的特殊性。职业教育与经济社会发展有些脱离、人才培养与使用相对脱节的现象，需要重视也有待解决。解决这些问题并推进职业教育现代化，让职业教育更有吸引力，需要依靠深化改革。

强化顶层设计，职业教育的“四梁八柱”才能立起来。大力发展职业教育，既是教育全面发展的要求，也有现实需要。2014年6月，全国职业教育工作会议召开，此后印发了《关于加快发展现代职业教育的决定》，提出培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才，到2020年形成具有“中国特色、世界水平”的现代职业教育体系，为加快发展现代职业教育描绘了蓝图。立足青海省情，就是要建设与青海的产业体系相匹配、与社会充分就业相适应、中高职有效衔接、职教普教相互融通、教育链与产业链相互促进、充满生机与活力的现代职业教育体系。通过建设好支撑产业发展的人力资源供给基地、产业转型升级的技术技能人才培训基地，让劳动者获得能力提升和终身教育的机会，有助于全面发展、全面成长。

提升办学质量，职业教育的关键要素才能强起来。培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才，离不开搭建多样化选择、多路径成才的桥梁。开展职业教育改革，组建职教集团，修订专业目录，开展职业教育产教融合工程……过去一段时间，从中央到地方，职业教育发展在关键要素和主要改革方面下足了功夫，如青海的职教集团达到11个、大师工作室25个、校企合作企业超过1300家。可以说，优化“软件”、强化“硬件”，在投入上、师资上、教学上、实训上进行全面提升，对于职业教育增内涵、提质量大有裨益，真正提高职业教育的吸引力。

职业教育是国计也是民生，是教育也是生产生活。新时代，发展职业教育也是助力脱贫攻坚的重要方面，“职教一人、脱贫一家、带动一片”。在这方面，青海启动实施了“圆梦行动计划”，2018年全省职业院校招收建档立卡贫困家庭子女1458名，2018年高职院校录取贫困家庭子女2400多人，并联合江苏援青指挥部打通了藏区孩子到发达地区上高职的通道。职业教育不只是培养技术人员，更为每个人提供人生出彩的机会，为个人成才成长、家庭脱贫致富、国家发展兴旺积蓄走向未来的力量。

这是一个劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代，人人皆可成才、人人尽展其才。应该说，综合国力的增强、民族品牌的打造不仅需要高端科学家，更需要高素质工匠。立足新时代，抓住机遇，深化改革，建设并发展好现代职业教育体系，才能更好为国锻造良才、铸造精品。

（作者为国家开放大学党委书记、校长）

(责编：李依环、曹昆)
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