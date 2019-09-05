原标题：培养扎根乡村教育的情怀（中国道路中国梦）

乡村教师是乡村振兴的重要力量。一支粉笔、两袖清风、三尺讲台、四季耕耘，他们用自己的无私奉献，点亮乡村的文明之光，滋润乡村教育的沃土。作为南京晓庄学院的一名教师，我对培养优质乡村教师、提升乡村教育质量有着特殊的感情和特别的期待。

习近平总书记强调，扶贫先扶志。教育是脱贫致富的重要途径，振兴乡村教育在乡村振兴中具有基础性和先导性作用。我所在的南京晓庄学院，前身是陶行知先生创办的晓庄试验乡村师范学校。这所学校是中国近代乡村教育运动最早的发源地，也是中国师范教育的发源地之一。如今，学校已升格为以教师教育为特色的地方应用型大学，而陶行知先生通过教育改变中国乡村面貌的初心，始终为历代晓庄教育人所坚守。

刚刚结束的暑期实践活动中，我带领乡村定向师范生访谈了20多位乡村教师，形成了近30万字的口述材料，收获了无数感动。87岁高龄的陈爱华老师，1952年毕业于师范学校，扎根乡村做了一辈子小学教师，最引以为豪的就是自己的学生，历届毕业生合影一直珍藏在身边。还有77岁的李秀莲老师，当了36年乡村小学数学教师，获得过很多荣誉。在她看来，这些荣誉证书是对她乡村教育工作的肯定，一直珍藏在床头最心爱的陪嫁箱里，鲜亮如初。听着他们的故事，看着泛黄的证件照、鲜红的荣誉证书以及一张张珍贵的师生合影，令人眼睛湿润，也更真切地感受到乡村教师的使命与光荣。

这些为乡村教育奉献了一生的乡村教师，给学生们上了生动的一课，使他们懂得，振兴乡村教育，离不开一大批“下得去、留得住、教得好”的乡村教师。以未来乡村教师的身份亲身感受真实的乡村、体验乡村教师的教育情怀，品读他们的人生经历，才能更好地体悟乡村教育的困境与挑战，明确作为未来乡村教师的责任与担当。寻访的过程，也是乡村定向师范生提升职业认同和身份认同的过程。我校2018级的李梦佳同学，高考总分超过一本线47分，但她毅然选择了乡村定向师范专业，立志成为一名卓越的乡村教师。这种献身家乡乡村教育事业的精神，感染并带动着更多同学投身乡村教育。

作为承担乡村定向师范生培养任务的高校，我们一直在探索更有成效的培养路径。寻访乡村教师、撰写乡村教师口述史，就是重要一环。我们认真研究新时代乡村振兴战略对卓越乡村教师的要求，为乡村定向师范生量身定制培养方案，精心设计课程，使他们能够适应乡村全科教师的需求，具备“1+X”的主教课程与兼教课程结合的职业胜任力等。此外，还通过“主题党日活动”等形式，与当地教育行政部门、乡村学校共同探讨乡村定向师范生的培养，引导他们更为全面地了解乡村教育的实际需求。

陶行知先生曾说，学校是乡村的中心，教师是学校和乡村的灵魂。推动乡村振兴，离不开一批又一批愿做春泥的乡村定向师范生。作为培养乡村教师的教育工作者，我们将本着助力国家乡村振兴战略的职责和担当，培养学生们热爱乡村、扎根乡村教育的情怀，鼓励他们成为乡土文化的参与者、引领者，提升乡村精神风貌、提高村民道德品格，从而筑牢乡村振兴的坚实基础。

（作者为南京晓庄学院副教授）

(责编：李依环、曹昆)