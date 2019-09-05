人民网>>教育>>滚动新闻

培养扎根乡村教育的情怀

刘 霞

2019年09月05日08:51  来源：人民网-人民日报
 
原标题：培养扎根乡村教育的情怀（中国道路中国梦）

乡村教师是乡村振兴的重要力量。一支粉笔、两袖清风、三尺讲台、四季耕耘，他们用自己的无私奉献，点亮乡村的文明之光，滋润乡村教育的沃土。作为南京晓庄学院的一名教师，我对培养优质乡村教师、提升乡村教育质量有着特殊的感情和特别的期待。

习近平总书记强调，扶贫先扶志。教育是脱贫致富的重要途径，振兴乡村教育在乡村振兴中具有基础性和先导性作用。我所在的南京晓庄学院，前身是陶行知先生创办的晓庄试验乡村师范学校。这所学校是中国近代乡村教育运动最早的发源地，也是中国师范教育的发源地之一。如今，学校已升格为以教师教育为特色的地方应用型大学，而陶行知先生通过教育改变中国乡村面貌的初心，始终为历代晓庄教育人所坚守。

刚刚结束的暑期实践活动中，我带领乡村定向师范生访谈了20多位乡村教师，形成了近30万字的口述材料，收获了无数感动。87岁高龄的陈爱华老师，1952年毕业于师范学校，扎根乡村做了一辈子小学教师，最引以为豪的就是自己的学生，历届毕业生合影一直珍藏在身边。还有77岁的李秀莲老师，当了36年乡村小学数学教师，获得过很多荣誉。在她看来，这些荣誉证书是对她乡村教育工作的肯定，一直珍藏在床头最心爱的陪嫁箱里，鲜亮如初。听着他们的故事，看着泛黄的证件照、鲜红的荣誉证书以及一张张珍贵的师生合影，令人眼睛湿润，也更真切地感受到乡村教师的使命与光荣。

这些为乡村教育奉献了一生的乡村教师，给学生们上了生动的一课，使他们懂得，振兴乡村教育，离不开一大批“下得去、留得住、教得好”的乡村教师。以未来乡村教师的身份亲身感受真实的乡村、体验乡村教师的教育情怀，品读他们的人生经历，才能更好地体悟乡村教育的困境与挑战，明确作为未来乡村教师的责任与担当。寻访的过程，也是乡村定向师范生提升职业认同和身份认同的过程。我校2018级的李梦佳同学，高考总分超过一本线47分，但她毅然选择了乡村定向师范专业，立志成为一名卓越的乡村教师。这种献身家乡乡村教育事业的精神，感染并带动着更多同学投身乡村教育。

作为承担乡村定向师范生培养任务的高校，我们一直在探索更有成效的培养路径。寻访乡村教师、撰写乡村教师口述史，就是重要一环。我们认真研究新时代乡村振兴战略对卓越乡村教师的要求，为乡村定向师范生量身定制培养方案，精心设计课程，使他们能够适应乡村全科教师的需求，具备“1+X”的主教课程与兼教课程结合的职业胜任力等。此外，还通过“主题党日活动”等形式，与当地教育行政部门、乡村学校共同探讨乡村定向师范生的培养，引导他们更为全面地了解乡村教育的实际需求。

陶行知先生曾说，学校是乡村的中心，教师是学校和乡村的灵魂。推动乡村振兴，离不开一批又一批愿做春泥的乡村定向师范生。作为培养乡村教师的教育工作者，我们将本着助力国家乡村振兴战略的职责和担当，培养学生们热爱乡村、扎根乡村教育的情怀，鼓励他们成为乡土文化的参与者、引领者，提升乡村精神风貌、提高村民道德品格，从而筑牢乡村振兴的坚实基础。

（作者为南京晓庄学院副教授）

(责编：李依环、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved