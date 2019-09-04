华中科技大学校长李元元：不负韶华 追求卓越

华中科技大学校长李元元（学校供图）

人民网北京9月4日电 华中科技大学3日举行2019级本科生开学典礼，校长李元元发言中寄语7154名新同学：追求卓越，要立鸿鹄之志、怀家国之情；追求卓越，要求科学之真、涵人文之美。

李元元在题为《不负韶华 追求卓越》的演讲内容节选如下——

同学们，你们在一个特别的时刻迈入华中科技大学，具有非常特殊的意义。70年来，在中国共产党的领导下，中国人民艰苦奋斗，砥砺前行，创造了举世瞩目的中国奇迹，中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。我们这所大学1952年在共和国的旗帜下诞生，67年来，她坚定不移扎根中国大地办大学，始终坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为国育才75万人；始终以服务国家为己任，从无到有建设了面向世界科技前沿的“四颗明珠”等一批国家级科技创新平台，产出了包括国家科技进步一等奖在内的一大批高水平科技成果，支撑和引领了经济和社会发展。从建校之初的一片荒地，到如今绿树成行、景色秀美的森林式大学，其背后凝结着一代代华中大人接续奋斗的心血和汗水。他们团结奋进、改革创新，追求卓越、矢志一流，推动了学校的快速发展。如今学校被誉为“新中国高等教育发展的缩影”，学术水平和综合实力稳居国内高校前列，正向着世界一流目标加速迈进。

此时此刻，我和同学们一样，心中充满了喜悦和激动，这是我去年调任华中科技大学校长后，第一次参加这所学校的开学典礼。不管我们来自哪里，我们因华中大而相聚。华中大因你们的到来更加生机勃勃、充满活力。从今天开始，我们都有了同一个名字——华中大人！我们都有了同一个目标——追求卓越！

去年学校第四次党代会，确立了建设新时代卓越华中大的目标。卓越是华中大的内涵和品格。卓越，体现在学生、学者、学术的追求上。对学生而言，不仅要在知识、技术层面达到一流水准，还要保持对人类命运前途的关注和思索，对国家民族未来的担当和责任，对生命个体的尊重和关怀，成为大写的人。

当今世界正面临百年未有之大变局，新一轮大变革大调整大发展带来的不稳定性、不确定性更加突出。世界面临的风险挑战加大，但也意味着新趋势新机遇并存。经过70年的发展，今天的中国，已成为世界第二大经济体，综合国力持续增强，人民生活不断改善，国际地位显著提升，正前所未有地走近世界舞台中央。当前我国顺应时代变化，进一步扩大改革开放，促进国内经济高质量发展，积极推动构建人类命运共同体，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。在实现中华民族伟大复兴、建设教育强国、科技强国的历史进程中，华中科技大学肩负着为党育人、为国育才、人才强国、科教兴国的重要使命，承担着科技创新引领发展的重要任务。我们要树立全球视野，抓住历史机遇，敢于竞争，善于转化，努力在这场百年未有之大变局中实现自身发展。

时间之河川流不息，复兴路上风华正茂。同学们，你们是幸运的一代，你们的人生黄金期，与实现中华民族伟大复兴的中国梦、建设中国特色世界一流大学的学校梦完全契合。你们作为中华民族的“梦之队”、华中大的“梦之队”，要把握建功立业的人生际遇，承担“天降大任于斯人”的时代使命，既仰望天空、志存高远，又脚踏实地、奋力作为，不负韶华，追求卓越！

同学们，追求卓越，要立鸿鹄之志、怀家国之情。

理想指引人生方向，信念决定事业成败。只有把个人的小我融入祖国的大我，与人民同心、与时代同行，才能更好升华人生境界，实现人生价值。六十七载砥砺奋进，一代代华中大人信念如磐、意志如钢，主动把爱国情、强国志、报国行自觉融入实现中华民族伟大复兴的奋斗之中；一批批华中大学子前赴后继，选择到西部、到基层、到祖国最需要的地方去，贡献青春力量，绽放青春美丽。今年暑假，全校34个院系、900多支团队的8000余名师生奔赴全国各地，开展社会实践活动。他们深入国家重点企业深度调研，助力“一带一路”贯通融合；他们深入边远乡村送医问诊，让“健康中国”看得见摸得着；他们深入扶贫一线献计献策，助力“美丽乡村”加快建设。而这些，只是华中大学子青春为祖国闪光、智慧为人民服务的一个个片段。还有更多的华中大人，奋斗在各条战线、各个岗位，为祖国建功立业，为新时代增添光彩。

大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。同学们，眼界决定境界，格局决定结局。希望你们立鸿鹄之志、怀家国之情，传承华中大的红色基因，在追求卓越、至诚报国中实现自我价值的升华！

同学们，追求卓越，要担时代之责、行奋进之实。

历史赋予使命，时代呼唤担当。青年是最具创新活力和责任担当的群体，是干事创业的有生力量。毛泽东同志曾说过：“中国的青年运动有很好的革命传统，这个传统就是永久奋斗。”华中大67年一往无前的发展历程，就是华中大人始终勇立时代潮头、敢闯敢干、敢为人先的生动写照。如今，国家光电研究中心助推“武汉·中国光谷”的崛起，呈现“光一样的发展速度”；引力中心团队30余年坚守潮湿的防空洞，测出世界上最精确的重力常数值；国家脉冲强磁场中心仅用十年便跻身国际领先行列，实现从“跟跑”到“领跑”的转变；国家数字化设计与制造创新中心突破国外技术封锁，用“中国大脑”装备“中国智造”；数字PET研发团队打破国际巨头技术垄断，形成了完整的创新闭环。一项项原始创新熠熠生辉，一个个重大突破厚积薄发，体现出华中大人对国家和人民的责任担当。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。同学们，民族振兴是青年的神圣责任，拼搏奋斗是青春最亮丽的底色。希望你们牢记华中大“明德厚学、求是创新”的校训精神，弘扬华中大人自强不息、艰苦奋斗的精神品格，担时代之责、行奋进之实，在担当中历练，在尽责中成长，在永久奋斗中追求卓越！

同学们，追求卓越，要求科学之真、涵人文之美。

梦想从学习开始，事业靠本领成就。读好书、好读书，一直是华中大人的优良传统。建校以来，学校从严治校，教师从严执教，学生严谨治学，共同打造了“学在华中大”的社会美誉。科学之光与人文之美在这里交相辉映，美美与共，凝练成华中大特有的文化品质。我校同济医学院“当代医圣”裘法祖院士潜心治学，从事外科医学60多个春秋，以“裘式刀法”挽救了无数患者生命，树立起“做人要知足、做事要知不足、做学问要不知足”的医者风范，被誉为“人民医学家”。材料学院崔崑院士以“勤奋、报国”为座右铭，耄耋之年仍然笔耕不辍，耗时6年写出200多万字的“钢铁百科全书”，一件衬衣穿30年却无私捐献助学金600万元，被誉为“钢铁院士”、“荆楚楷模”。还有一大批满怀创新创业梦想的华中大学子和校友，从喻家山走向全国走向全世界，用青春与智慧演绎着创新创业的传奇。

少年易老学难成，一寸光阴不可轻。同学们，大学是你们人生新的起点，是你们追逐梦想、绽放自我的舞台。大学时光是你们苦练本领、增长才干的黄金时期。树高叶茂，系于根深。希望你们求科学之真、涵人文之美，秉持华中大勤奋笃行的优良学风，热爱学习，善于学习，为将来的人生事业打下坚实基础！

同学们，在这里，我要特别提醒大家，“到了大学你们就轻松了”的说法，在华中科技大学是行不通的。“交一个人的学费，上两个人的课程，做三个人的作业”，才是往届校友们对华中大学习生活的总结。在大学期间，有的人只争朝夕，勤奋学习，深究细研，收获累累；而有的人则彷徨懈怠，踟躇不前，甚至受处分、被退学。你们要时刻谨记，大学既是锻造人才的“大熔炉”，也是未来人生的“分水岭”；上大学不是进了“保险箱”，不努力照样会被打回“原形”。希望你们继续保持昂扬向上的精神状态，保持终身学习的良好习惯，做奋进者、不做颓废者，让大学生活既浪漫温馨、生动活泼，又紧张充实、富有意义。

喻家山下，碧珠廊旁；人文之泽，化成天下；理性之光，朗照洪荒。同学们，在你们身上，寄托着时代的召唤、国家的希望、人民的期待、亲人的嘱托，希望你们保持积极进取、顽强拼搏的精神，不负韶华，追求卓越，用不懈奋斗书写大学时代的精彩篇章！

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)