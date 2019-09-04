教育部优秀特岗教师巡回报告会首场走进河北

人民网讯 3日上午，由教育部组织的“青春在讲台上闪光—优秀特岗教师巡回报告团”全国巡讲首场报告会走进河北师范大学。在新中国成立70周年和第35个教师节来临之际，为宣传特岗教师不忘立德树人教育初心，扎根农村为党为国教书育人的光荣事迹和突出贡献，教育部教师工作司精心筹划组织了本次全国巡讲活动。

报告会上，来自河南省濮阳市范县第三小学的巴世阳、河北省张家口市怀安县太平庄中心学校的杨晓帅、黑龙江省佳木斯市桦川县横头山镇中心学校的袁艳敏、新疆阿克苏市第八小学的克地也木·木合旦、山西省吕梁市临县第三中学的张杰等五位特岗教师分享了他们在乡村教育一线的从教经历。他们有的祖孙三代从事教育、有的夫妻均是特岗教师、有的从城市到农村、有的扎根乡村教育一教就是十三年，他们用青春和智慧，用爱和责任默默奉献乡村教育事业。

据介绍，今年是国家实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的第14年。14年来，“特岗计划”为农村基础教育学校补充了大批优质教师，特岗教师被誉为乡村教师队伍“换血的一代”。今年4月份，教育部办公厅、财政部办公厅发布《关于做好2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》，招聘特岗教师10万名，为促进教育公平，推动城乡义务教育一体化发展，更好服务乡村振兴战略和教育脱贫攻坚提供重要支撑。

教师工作司副司长杨燕滨在报告会上介绍了教育部开展特岗教师工作的成效和深远影响，并号召广大师范生以优秀的特岗教师为榜样，不忘立德树人的教育初心，牢记为党为国育人的责任使命，用言行践行“四有好老师”标准，用自己的努力和创造为推动中国教育事业的发展做出应有的贡献，在实现中国民族伟大复兴中国梦的伟大实践当中，谱写自己精彩的人生。

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