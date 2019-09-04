原标题：职业教育领域学者聚焦人工智能技术与人才培养

日前，以“智芯、匠心、创新”为主题的首届人工智能职教百强院校长学术年会在上海举办，与会嘉宾围绕“人工智能技术与人才培养”等主题展开研讨。

北京师范大学教授赵志群在主题演讲环节中作题为《人工智能学习的设计导向原则》的报告。赵志群从世界技能大赛试题出发，分析了技术技能型人才需求的变化。北京联合大学机器人学院副院长杜煜以无人车为载体，介绍了面向AI的高等职业教育人才培养改革实践。

在“AI高水平专业群建设与教师教学创新团队提升”主题研讨环节中，深圳职业技术学院副校长马晓明认为，当前新一轮科技革命产业变革蓄势待发，科学到技术、技术到应用的转化提速，人工智能是其中最活跃的领域之一。

主题演讲环节中，校企代表围绕“深化‘三教’改革，提升质量”分享了自己的见解。深圳信息职业技术学院校长孙湧以“人工智能挑战下的高职教师应对思考”为题发表见解。

“人工智能与传统产业没有边界，人工智能的发展将实现赋能百业。”东营职业学院校长李延成在“技能大赛与实践环境建设”主题研讨环节中表示，AI的价值是帮助传统产业提高生产效率，解放生产力。南京大学教授陈振宇和西门子工厂自动化工程有限公司袁海嵘分别从世界大学生软件测试组织者角度分析了智能软件系统的数据驱动测试和工业控制项目世界技能大赛获奖经验。

活动期间，中国电子企业协会人工智能与大数据分会与学堂在线签署战略合作协议，双方将共同致力于搭建人工智能在线课程与人工智能课程思政的共享平台，开展协同育人。

(责编：李依环、熊旭)