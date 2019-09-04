东北林业大学校长李斌：做奋进的人 追梦新时代

东北林业大学校长李斌（学校供图）

人民网北京9月4日电 近日，东北林业大学举行2019级新生开学典礼。校长李斌在寄语新生发言中表示：作为新时代的新青年，同学们生逢其时，任重道远。希望你们矢志不移、不忘初心，博学慎思、明辨笃行，做奋进的人，追梦新时代，建功新时代。

李斌在题为《做奋进的人 追梦新时代》中的讲话内容节选如下——

金秋九月季，喜迎追梦人。今天，我们在这里隆重举行2019级新生开学典礼，热烈欢迎你们成为新一届东林人。在此，我谨代表全校师生员工，向2019级本科生、研究生和留学生同学们表示最热烈的祝贺！向精心抚育你们成长成才的家长、老师们表示衷心的感谢！向远道而来的英国阿斯顿大学、新西兰奥克兰大学的嘉宾朋友们表示诚挚的欢迎！

同学们，学校规定的报到日期还未到，许多同学已经迫不及待，探秘你们向往已久，即熟悉而又陌生的东林。踏入学校，映入你们眼帘的是东林师生亲人般关爱的笑脸，是绿树成荫、花团锦簇的美丽校园，是刚刚投用的六万多平方米崭新的宿舍大楼。当然，我们也有些许的遗憾，由于天公不作美，校园的一些基本建设还未完工。但是，我们相信在建工程也预示着同学们的学习生活条件会更加美好。在迎新现场，我看到了一张张喜悦和强烈求知欲的笑脸，与个别同学交流，我发现你们都有梦想、有追求，我特别高兴，也特别自豪，因为东林又迎来了一批优秀的传承人。但同时学校也深感责任重大，你们成长在新时代，是实现我国第二个一百年奋斗目标的主力军，一个富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的愿景需要你们这一代人去实现、去守护、去担当。我想你们在内心会发问，我的东林为我们准备好了吗？我的回答是“YES”。

第一，这里有奋进向上的文化和精神。文化和精神是大学生命之所在，人格之所在。1952年建校至今，东林已经经历67年春华秋实，形成和积淀了独特的文化和精神，影响和滋养着一代代东林人成长进步。人拉犁精神开创了东林，建设“211工程”形成的“团结拼搏、自我激励、发挥优势、争创一流”精神引领着东林。“敬畏生命、关爱生态”的独特绿色文化不断传承，“替山河妆成锦绣，把国土汇成丹青”是东林人担当文化的集中体现，“学参天地、德合自然”的校训激励着我们东林人成长成才、服务国家战略。家国情怀的担当精神、艰苦创业的奋斗精神、踏实肯干的奉献精神、关爱生态的伦理文化将激励同学们奋发图强、砥砺前进。

第二，这里有大智大爱的教师和导师。东林有这样一支教师队伍，他们严于律己、宽以待人，他们“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”，他们当中有院士、长江学者等领军人才，还有国家级教学名师、全国优秀教师、“黄大年式教师团队”，也有潜心教学、精心育人的普通教师。我们的教师、导师既是经师，更是人师，犹如你们的至亲，培育你们自主学习、快乐学习、全面成长成才。我们的辅导员是一道亮丽的风景，犹如你们的兄姐，关心你们的学习、生活，是你们的人生导师。

第三，这里有敬仰学习的偶像和校友。偶像和校友是大学的财富，是学习的标杆。东林涌现出一批批值得敬仰和学习的偶像、校友。同学们，你们看过中央电视台去年的热播剧——《最美的青春》吗？这是一个真实的故事，一声“我毕业于东北林学院”显得那样的坚定和自豪，以我校1962届47名优秀毕业生为主要代表的建设者用青春、梦想和坚定的意志让沙漠变成了绿洲，他们是东林最可爱的人。我们的杰出校友、全国政协副主席、中国科协主席万钢学成归国、教育报国、科技强国的情怀和故事，以及关心和支持母校发展建设的母校情怀，更是值得我们敬佩和学习。84级校友沈成心多年来不间断感恩母校，捐资助学，设立牵手基金，令人感动。还有中国第一位环保烈士徐秀娟、海南鹦哥岭青年团队、“学霸寝”等等，他们都是你们最好的学习榜样、最大的力量源泉。

第四，这里有个性发展的机遇和平台。没有个性就没有生命力和创造力，个性是赢得未来的差异化优势。学校特别尊重学生个性发展，为同学们创造了更多的机遇和舞台。“自主+竞争”的转专业政策，你们可以选你所爱、学你所选；创新创业项目和基地，为你们创造能力发展提供了广阔空间；优质的国际教育资源为你们提供拓展国际视野、提升国际交流能力的学习机会；数字化、智能化的图书馆资源丰富，让你们畅学无阻。

第五，这里有锤炼品格的活动和实践。社会是熔炉，实践出真知。东林努力让社会主义核心价值观植根于社会实践，植根于传统文化等各类活动。东林文化大讲堂、社会实践、志愿者服务、文体社团等活动十分活跃，形成了良好品牌，赢得了广泛赞誉。同学们能够通过社会实践、参与活动，锤炼品格、增强素质，更真实地了解社会，感悟真理，坚定理想信念，树牢社会主义核心价值观。

同学们，东林的舞台已经搭建好，期待你们去尽情展才华、献智慧、守情操、勇担当。在这里，我想再跟你们分享几点体会，也是对你们的美好期望。

第一，知识转化能力。英国哲学家培根说，“知识就是力量。”知识对人类来说弥足珍贵，是社会进步的阶梯。知识不代表能力，但没有知识，就没有能力，知识是能力提升的基础。大学承载着积累知识、创造知识、传播知识的重大责任，是知识的宝库、能力的发源地。“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。”所以，同学们要充分利用东林时光，博览群书，重点拓展，不断汲取养分，力学笃行。养成自主学习的习惯、驾驭知识的能力、独立思考的性格、发现问题的洞察力，将知识学习转化为能力，做到业有所精、学有所成。

第二，合作激发创新。《淮南子》中说，“乘众人之智，则无不任也；用众人之力，则无不胜也。”合作是一种精神、一种能力，也是一种力量。没有团队合作，就难以创新，合作是勇于创新的源泉。随着创新型国家的持续建设，现代科技的创新发展，生物技术、新材料、互联网、大数据、人工智能等日新月异，新一轮科技革命和产业革命蓬勃发展，尤其是5G时代即将来临，我们迎来了科技创新发展、创造无限可能的机遇期。创新型、复合型人才培养成为高校人才培养的标配。同学们，学习团队、科研团队、文体团队、管理团队等等更是深度融入你们的大学学习和生活，锤炼着你们合作的品格，让你们的情商与智商手牵手，不断提升创新的合动力。

第三，坚守决定成功。坚持是战无不胜的力量，坚守是人生成功的秘诀。“让共和国无山不绿，有水皆清，四时花香，万壑鸟鸣”正是林业人的初心与使命，东林校友的坚守让塞罕坝沙漠变绿洲成为人间奇迹。我校马建章院士一生坚守野生动物与自然保护地研究，创立了第一个专业，培育了一大批从事野生动物保护事业的人才。我们的老校长李坚院士始终致力于木材科学与技术研究，引领学科创新发展，荣获国家级团队。“杂交水稻之父”袁隆平一生专注杂交水稻研究，取得了举世公认的伟大成就。同学们，进行学术研究，需要在一个领域长期坚持，默默发力。你们要守住初心，坚定意志，定能梦想成真，实现人生价值。

第四，立身守住诚信。圣人孔子说，“言必行，行必果”、“人而无信，不知其可也”。诚以养德，信以立身，诚信是一种品格，诚信是立学立身的底线。学校建立了基于负面清单的诚信教育体系，希望同学们都能成为诚信文化的践行者、引领者。“板凳要坐十年冷，文章不写一字空。”为了获取第一手资料，一些老师和同学进深山，钻密林，有的甚至数十年如一日，将论文写在森林中，写在大地上，做学问就要吃得这种苦，没有捷径可走，这是一种境界，也是一种追求。然而，相反，近期高校学术不端行为频频发生，有的被撤销了学位，有的被开除了学籍，教训十分深刻。同学们，我们要引以为戒，讲诚信，守规矩，端品行。

2019年，是值得我们中华民族铭记和纪念的年份。100年前爆发的五四运动，给黑暗的旧中国带来了民主科学的火种，带来了马克思主义。70年前新中国的成立，宣告了中国人民告别了旧社会，真正成为了国家主人。

同学们，你们作为新时代的新青年，生逢其时，任重道远。希望你们矢志不移、不忘初心，博学慎思、明辨笃行，做奋进的人，追梦新时代，建功新时代。

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)