中国科学院大学名誉校长白春礼：储备科技创新硬核竞争力

中国科学院大学名誉校长白春礼（学校供图）

人民网北京9月4日电 日前，中国科学院大学2019级新生开学典礼在雁栖湖校区举行，6800名博士研究生、9100名硕士研究生、398名本科生和309名留学生顺利入学。白春礼院士是中国科学院院长、党组书记、中国科学院大学名誉校长，自2012年中国科学院大学更名成立以来，每年开学典礼他都出席并致辞。

白春礼在发言中寄语2019级新生：希望同学们真学苦干，练就高强过硬的工作本领；厚积薄发，涵养敢为人先的创新精神；诚实自律，形成严谨求真的学术品格；朴实沉毅，淬炼素位而行的处世态度。

白春礼的主题讲话内容节选如下——

在山明水净的金秋时节，我们相聚在美丽的雁栖湖校区，隆重举行中国科学院大学2019级新生开学典礼，共同迎接6800名博士研究生、9100名硕士研究生、398名本科生和309名留学生抵达科学之城，步入科学殿堂。在此，我代表中国科学院向同学们表示热烈的欢迎！感谢同学们选择国科大，选择中国科学院，选择一条充满荆棘但从不缺少荣光的科学之路！我也要向培养、支持你们一路走来的老师们、亲友们，致以诚挚的感谢！

老师们，同学们！此时此刻，我要先向大家报告一个喜讯——8月31日早晨7时41分，中国科学院在酒泉卫星发射中心，成功发射了一颗微重力技术实验卫星。这颗卫星的主要用户是中国科学院大学，其突破的关键技术将为基于超高精密测量物理的空间科学任务和重大基础科学前沿研究，包括空间引力波探测、地球重力场反演、超高精度惯性导航等奠定坚实基础。在此，我要向中国科学院大学、向中科院国家空间科学中心以及中科院微小卫星创新研究院等所有参与研制的单位表示祝贺！

老师们，同学们！2019年是值得特别纪念的一年，也是不平凡的一年。今天，我们正站在比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴目标的新起点。我国科技事业也实现了历史性、整体性、格局性的跨越。10月1日当天，国科大的师生代表将现场参加天安门广场群众联欢，有机会在天安门广场聆听祖国心脏的跳动，感受时代奋进的脉搏。这将是一次汇报、一次展示，更是一次人生的洗礼。

今年也是中国科学院建院70周年。七十年筚路蓝缕，砥砺创新，从“两弹一星”到哥德巴赫猜想，从人工合成牛胰岛素到世界首例体细胞克隆猴，从全球最远距离的量子保密通信网络，到全世界功能最强大的超级计算机“曙光7000”，中科院始终屹立在我国科技创新的潮头，发挥了科技创新国家队中流砥柱的作用，助力中国科技实现从跟跑、并跑到领跑的历史跨越。

这些重大的创新成果，也凝聚了一代又一代国科大师生们的聪明才智和辛勤付出。比如说，国科大地球与行星科学学院的张弥曼院士，在学生时代就立志投身中国近乎空白的古生物学和古脊椎动物研究，用一个甲子的时光解密远古化石谜团，重构了陆地四足动物起源理论。你们的导师、中科院计算所陈云霁研究员，主持研发的全球首款商用深度学习处理器“寒武纪”，得到了上百个国际学术机构和商业公司的关注；你们的学长、国科大2019届博士毕业生钟钊和何睿，毕业即入选华为公司顶尖学生年薪计划；你们的学姐、2016级博士生郭玉婷，她的开创性工作荣登“2018年中国十大科学进展”。他们靠实力攀登、用能力说话，为大家树立了标杆。

现在，历史的接力棒又交到了你们手上，这是一个伟大的时代，一个机遇和挑战无处不在的时代。新科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。科学的世界有着无尽疆域等着你们去拓展，有着无限可能等着你们去创造。今年7月，在本科新生的录取通知书里，树深校长特意嵌入了一枚“龙芯3号”处理器。我想就是希望每一位新同学，都能透过这份“硬核”的入学礼，读懂你们这一代人要承担的历史使命和责任担当。

在去年的开学典礼上，我希望国科大的同学们成为解决国之疑难的“强国一代”，能否真正成为“强国一代”，需要用实力去回答、用时间去检验。希望同学们能不负时光，回答好这个问题。作为大家的学长，我提几点希望。

希望你们真学苦干，练就高强过硬的工作本领。科学研究没有诀窍，就是钱穆先生说的能人肯下笨功夫。时间是科技创新不能缺少的变量，更是积淀科研真本领的根本保证。几个月前，向国科大教育基金会捐赠150万元设立学生奖学金的郑儒永院士曾说过，“科研工作者，最不应该害怕的，就是吃苦，最应该习惯的，就是吃苦。”现在，我们还有很多卡脖子技术要攻关，还有很多未知的领域等待探索。希望同学们在科研学习中，能耐得住寂寞、坐得了冷板凳。希望大家在各自的专业领域，坚持“从复杂中求简单，从紊乱中求秩序”，肯下笨功夫、练就真本领、精通真功夫，储备科技创新的硬核竞争力。

希望你们厚积薄发，涵养敢为人先的创新精神。科学的本质是创新，是突破旧的思维定式和旧的条条框框，是对前人的超越。因此，无论是理论创新还是实践创新，都需要有敢为人先的创新精神。大家可能都知道FAST“中国天眼”，老百姓习惯将他比喻成一口“大锅”，这口锅很大，直径500米，有30个足球场那么大。在“天眼”设计之初的上世纪90年代，当时中国最大的射电望远镜口径只有30米，从30米到500米，曾有人认为这是一个不可能完成的任务。但是FAST首席科学家南仁东先生，他也是同学们的78级学长，敢为人先，用二十余载的时光筑成了这个奇迹。同学们，你们将成为科技创新主战场的中坚力量，希望大家在学习和科研实践中，始终保持年轻人的闯劲、钻劲和干劲，善于洞察先机，敢于试错“无人区”，去领略科学险峰的无限风光。

希望你们诚实自律，形成严谨求真的学术品格。科技界要形成良好学风，营造良好学术生态。本科生和研究生是科研人员的储备军,也是从事科学研究的重要新生力量。大家一定要认识到追求真理的道路从不平坦也绝无捷径。从开始科研工作伊始就要培养严谨的学习态度、端正良好的学术规范、做出正确的价值判断,逐渐养成严谨求实、潜心钻研的治学态度和学术品格，系好科研道路上的“第一颗纽扣”，实现做人、做事和做学问的统一。

希望你们朴实沉毅，淬炼素位而行的处世态度。今天我们所处的时代，环境和形势日新月异，充满了太多的机遇和选择。希望大家秉持顺势而为的人生哲学，顺境时竭力追梦、拼劲奋斗，逆境中笃定气韵、抱朴守拙。为人亦张亦合、接物能收能放，摒弃臆想、铿锵前行，坚守“素位而行”方可牢记初心、锚定方向，保持志气不改、锐意不衰。也希望大家不为名利所惑，不为浮华所扰，真正静下心来，刻苦钻研、不懈追求，为我国科技事业发展贡献智慧和力量。

同学们，我们现在站立的地方，是正在崛起的北京怀柔科学城。由此向北，距明长城3公里；由此向南，距雁栖湖500米。这是一个倾听内心、沉淀自我的好地方。今天你们的青春列车已经抵达科学之城。我们相信，在不远的将来，你们一定能向党、祖国和人民递交一份合格的答卷！

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)