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教育消费不宜过度

赵清源

2019年09月04日09:07  来源：中国教育报
 

又到开学季，从大学到幼儿园，大到数百万元的学区房，小到几十元的教辅用品，为了孩子的教育，家长舍得花钱，商家们也瞅准了商机。一些家长无奈地说：开学“买买买”已成为“碎钞机”。专家呼吁，应防止过度消费，避免养成孩子相互攀比的不良习气，要让开学经济转变成“经济”开学。

为孩子的教育花钱本无可厚非，然而一旦消费过度，就会违反教育本身的发展规律，造成教育资源的浪费和社会价值观的扭曲。很多家长宁可自己省吃俭用，但在孩子身上的花费却并不吝惜，名牌服饰、高端文具、电子产品……唯恐自己孩子被别人比了下去。然而，片面地追求高档的物质消费，不但给家庭造成很大的经济负担，而且使孩子养成了畸形的消费观念，滋生攀比心理。

在教育消费的市场中，一方面是“没有最高，只有更高”的价格——一支中性笔20多元，一支钢笔数百元；另一方面则是家长异口同声的抱怨——“到了要上学的时候，你就会发现孩子是个‘碎钞机’”“别人家的孩子都有，自己家孩子如果没有会自卑”。不难看出，在这种“一个愿打一个愿挨”的市场格局中，指责教育消费品价格高昂是不合理的，也是没有必要的，毕竟价格的形成是市场行为，只要各种教育产品达到了一定的质量标准，价格高低自有其原因。这其中最关键的因素，恐怕还是家长的观念。教育过度消费的核心问题是家长的盲目消费，即非理性消费。

除了家长对孩子百依百顺、过分宠溺外，更重要的原因是，有些家长受到了消费主义的影响，陷入盲目消费的误区，一味地追求高档的物质消费，忽视了对孩子的艰苦朴素教育，结果使孩子养成只图享受、不思进取、好逸恶劳的劣习。一言以蔽之，教育过度消费不过是家庭教育缺失的衍生品。

吃饭穿衣量家当。怎样消费，怎样合理使用金钱，应当是家庭教育中不可或缺的一课。家长给孩子的物质消费，一定要跟自己家里的经济收入相适应，更何况无论家庭的经济条件是什么样的水平，家长都应该给孩子树立正确的消费观。如果孩子的价值观和消费观存在偏差，父母给得再多，最终还是无法满足孩子的需求，反而让孩子的攀比心理更加严重。如果父母满足不了孩子的物质需求，也会让孩子产生逆反心理。

爱之不以道，适所以害之也。爱孩子，总是想把最好的给孩子，这恐怕是每一个家长的本能，可问题是“如何是好”，是昂贵高端的消费品还是富足安详的精神？家长应正确引导孩子的消费观，让孩子的精神世界“富”起来。如果孩子形成了正确的消费观，自然也会懂事明理，不会盲目的索取攀比，而且也会把更多的心思放在学习上。当然，在这方面，家长应该以身作则，父母的身教永远是孩子最佳的学习管道，只要家长时时处处提倡节俭，学会了理性消费，一定会为孩子做好榜样，向孩子传递正确的消费观。（作者系媒体评论员）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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