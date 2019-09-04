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为教育公平插上“互联网＋”的翅膀

杨三喜

2019年09月04日09:06  来源：中国教育报
 

日前，国务院召开常务会议，部署推动在线教育健康发展促进教育公平。会议指出，为满足群众教育服务需求、推动优质教育资源共享、更好惠及边远贫困地区、增进教育公平，会议确定，推进“互联网+教育”，鼓励符合条件的各类主体发展在线教育，为职业培训、技能提升搭建普惠开放的新平台。会议还要求，加快建设教育专网，到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。支持面向深度贫困地区开发内容丰富的在线教育资源。

由于社会经济发展水平的差异，城乡、区域之间教育发展水平存在不小差距，而互联网技术的发展可以打破时空的限制，为优质教育资源插上翅膀，为边远地区师生共享资源、获取信息、辅助教学、翻转课堂等带去便利。正因如此，从中央到地方都出台了一系列措施，投入了大量的财力物力，推动在线教育的发展。此次国务院常务会议部署推动在线教育健康发展，也再一次表明了加快发展在线教育的决心。

随着国家的重视和投入，教育信息化基础设施大幅改善。据统计，截至2019年4月，全国54%的区县、46%的地市和22%的省份建有教育城域网，中小学（除教学点外）已有97.6%的学校接入互联网，已有93.2%的学校拥有多媒体教室，数量达到344万间，占普通教室比例达到90.6%，其中73.2%的学校实现多媒体教学设备全覆盖。截至2018年底，国家教育公共服务平台覆盖全国师生用户超1.1亿人。在硬件方面，接下来的任务是加快建设教育专网，让所有学校接入快速稳定的互联网，实现教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校的目标。

也要看到，于边远地区农村学校而言，一根网线、一块屏幕带来了海量教育资源，师生的困惑可能不再是资源太少，而是如何高效利用好这些资源。实现在线教育落地、生根、开花、结果，关键是提高师生信息化应用水平以及信息素养。对教师的培训不能停留在如何使用信息设备和资源，目标应该是让教师更好地适应好在线教育环境下的教师角色，实现学科知识、教学方法、信息技术的全面深度融合，增强运用信息技术分析问题、解决问题、创新创造的能力。越是边远地区教师，越需要信息化应用水平和信息素养的提升，因此必须高度重视对边远乡村教师的培训，以防止出现新的信息鸿沟。

当前，我国在线教育的发展仍处在初级阶段，还存在不少问题。比如，学校、教师的教育理念跟不上在线教育技术的发展等问题。但推进在线教育发展不能因噎废食，将新技术、新形态拒之校外。在线教育的发展很大程度上是随着移动互联网的浪潮发展起来的，是一种基于互联网创新的新业态，各类主体为在线教育发展提供了新技术、模式等，在推动在线教育发展中发挥了积极作用。对于包括在线教育企业在内的各类主体的创新，应该坚持包容审慎的态度，鼓励符合条件的各类主体发展在线教育，充分发挥好市场推动在线教育发展的力量。

另一方面，面对在线教育发展过程中出现的问题，有关部门必须加强监管，以使得在线教育沿着健康的轨道发展，真正助力教育公平的实现。参与主体多元、内容丰富，这是在线教育的特征，也给在线教育的发展带来了挑战。面对这一新的教育形态，面对不同以往的监管任务，有关部门必须转变思维，坚持用互联网思维来完善对在线教育的监管，不断提高监管水平。

（作者系中国教育报记者）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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