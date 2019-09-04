在教育戏剧浸润中发展语言能力

教育戏剧情境式教学的融入是小学语文教学夯实“双基”的开拓，是学生个性成长的可持续发展路径，也是提升小学生语言表达能力和综合素养的创新探索。

教育戏剧对小学生的语言表达能力发展有什么样的影响？概括讲，主要有四个方面：

教育戏剧能深扎“语义”之根

小语姓“小”。小学语文教学贵在抓实“双基”。只有把提升人文素养渗透于扎实的语言文字训练之中，语言表达能力才会有根、有基、有本。教学实践中，教育戏剧能科学地为我们解决这个问题。如《少年闰土》一课的教学，我们通过戏剧表演的形式设场景、做道具、摆实物、做演示，围绕“雪地捕鸟”等环节排演，把词语的理解作为关键环节凸显出来，引导学生在“下雪天”“用短棒支”“只一拉”等一字一词、一句一语中体会闰土聪明、机灵的特点，不但丰满了学生对闰土的认识，加深了对课文的理解，而且还使学生体会到遣词造句的精妙，积累了词汇，有效地架设了从识字解词到迁移运用、从语句认知到深化认识的桥梁。

教育戏剧能强壮“语情”之干

教育戏剧通过模拟场景、构建画面、设计片断，将书本上呆板枯燥的静态文字，变成交流运用的动态文字和动态语言，把平面文字知识变成立体生动、看得清摸得着的语言知识，引导学生在鲜活的语言环境中学会字词成语、理解语义、体悟语情，使学生既能懂又能用，既会写还会说，既身临其境又感同身受，从而真正实现情感升华。作为教师，如果能开拓思维，结合和运用戏剧元素引导学生们用心灵去触摸、去感悟，使语文教学更加形象化、生动化、立体化，让学生走进语文，自己从中感受人物、背景、思想等，把单纯的听写、死记硬背变为理解记忆，把书本语言和现代生活紧密结合，变为自己丰富的知识、优美文明的语言、生动有趣的表演，可以演，可以说，可以唱，形式多样不拘一格，打开想象的翅膀，让思想去飞，这样就能达到理解升华、融会贯通、渗透转化、迁移运用的目的。

教育戏剧能横阔“语感”之叶

教育戏剧，将枯燥的书本文字，“演”变为生动鲜活的人物情感、思想碰撞、情感交流，“戏”化为深扎灵魂的主体参与、切身体验、深刻感受，把对文字的认识、对语言的升华、对思想的接纳融入血脉、根植基因，从而内化为素养，外化为气质，固化为习惯，于是，就有了举手投足间的挥洒自如，就有了言谈举止间的引经据典、出口成章。

教育戏剧能浓厚“语文”之境

《神笔马良》是个经典的神话故事，很适合用戏剧的方式来表现：善良机智的小马良，白发飘飘的神仙爷爷，还有胖胖的贪心的坏县令，都被刻画得活灵活现，台下学生被夸张的表演逗得前仰后合。课下有学生说道：“如果我也有一支神笔，一定会让国家变得更富强，世界变得更美好。”教育戏剧一改过去单一课堂“讲授式”“灌输式”“填鸭式”教学，通过“情境式”教学、“启发式”引导、“针对式”强化、“艺术式”渲染，内容上把学、思、悟、践，形式上把声、光、视、电等要素融为一体，通过营造氛围、讲解点评，能达到激发共鸣、引发思考、加深理解的目的。

课程无界，成长无限。教育戏剧化为新时期教育探索为孩子们插上了梦想的翅膀，给孩子们创生了更加适合的学习形态。

（作者单位：北京史家小学）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)