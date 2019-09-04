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校园“垃圾分类”引出新话题 这是其他垃圾还是其它垃圾

2019年09月04日08:50  来源：钱江晚报
 

在大成岳家湾实验学校的新生家长会上，校长介绍道，校园里新布置了智能垃圾分类回收柜，师生只需刷校园通，就可以选择投递种类，自觉进行科学垃圾分类。

家长会结束后，一位妈妈找到副校长金懿，表示非常认同学校的理念和做法，但她指出，学校犯错误了，“环境教育里出现了错别字——垃圾分类，有一类是‘其他垃圾’，可你们的垃圾桶上写的却是‘其它垃圾’。”

语文老师发来求助

TA到底是他还是它

作为语文老师，金懿接到这位妈妈反应的问题有点懵：“‘他’指代的是人，垃圾是物品，用‘它’没错啊。”

“可我们单位有垃圾分类相关文件，写的就是‘其他垃圾’。”这位妈妈据理力争。

到底是“其他垃圾”，还是“其它垃圾”？改正错别字，规范用字，是语文教学的重要组成部分，金老师也较真了，回去就翻资料求证，没想到越查越糊涂。

“网上各种相关文件和图片，‘其他垃圾’和‘其它垃圾’都有。日常生活中，这两种用法现在也是混淆的。不光小区里两种标识都有，我后来在校园里仔细转了一圈，发现后勤同事采购回来的垃圾桶和标识，也是两种用法并存。”金老师说。

于是他又去翻了词典，在第7版《现代汉语词典》中，其他：指示代词，别的；其它，同“其他”（用于事物）。

但金老师仍然吃不准，决定向记者求助，“爱汉字，首先要把字写正确。在网络用语冲击传统文化的当下，规范汉字尤为重要，更何况是垃圾分类这样一件全国关注的大事。要是老师糊涂，学生就更搞不清楚了，所以我一定要弄明白。”

他坦言，语文老师现在最头痛的事，就是某个知识点，弄错的人多了，结果错的变成正确答案。比方说，前段时间部分汉字的读音标准更改，就引发了争议——远上寒山石径斜，原来念xia，新标准念xie。

三十所学校小调查

近八成用“其他垃圾”

记者随后在杭城30所中小学、幼儿园做了个小调查，其中用“其他垃圾”的23所，用“其它垃圾”的5所，还有2所学校（幼儿园）两种标识同时出现在不同区域里。

记者查询了8月1日由省十三届人大常委会第十三次会议批准的《杭州市人民代表大会常务委员会关于修改〈杭州市生活垃圾管理条例〉的决定》，修改后的《条例》明确提到杭州市生活垃圾分为“可回收物、有害垃圾、易腐垃圾和其他垃圾”，其中用的就是单人旁的“其他垃圾”。

文澜实验学校的语文老师江敏说，一般在课文教学中不会特地去强调这两个词的用法，但如果同学在作文中用‘其它’来形容人，她会在讲评中拎出来解释，“‘其他’是指人或事物，‘其它’是指人以外的事物，所以‘其他’指代的范围更广。比如，‘其他同学’就是专用单人旁，如果写成宝盖头，就会被我圈出来。”

至于其他垃圾还是其它垃圾，江老师觉得“这两种写法都对，单人旁的范围更广而已”。杭州学军中学高二语文老师姚振娟也认为皆可，但如果“后面跟的是人，那么只能用‘其他’；后面跟的是物的话，‘其他’和‘其它’都可以用。”

杭州高新实验学校语文教研组长郑金平解释了“其他”和“其它”的来龙去脉——“最早只有单人旁的‘他’，这是古代汉语里就有的，比如他乡、他日，王顾左右而言他，‘其他’可以指代所有人或事物。后来在现代汉语中，开始出现宝盖头的‘其它’，用于指事物，慢慢就被默认为新词语。”

语言学教授引经据典

“其他”更合适

记者又请教了浙江师范大学人文学院语言学教授傅惠钧。“‘其他’与‘其它’是一组异形词。这两个词，中国社会科学院编辑出版的《现代汉语词典》从第一版到第七版都分别立条，承认两种用法的存在。”傅教授说，“不过，汉语中的异形词有上千组之多，规范其用法是语言工作者的一个艰巨任务。国家语委已经公布了《第一批异形词整理表》，现正在继续整理。目前，‘其他’与‘其它’的用法没有作出具体的规定。”

傅教授表示；“《现代汉语词典》的收词具有引导规范的作用，它在异形词方面的做法是，推荐词条立为正条，不推荐词条立为附条。”比如，唯独、唯恐、唯利是图、唯其、唯命是从、唯有、唯一均立为正条；惟独、惟恐、惟利是图、惟其、惟命是从、惟有、惟一则立为附条，释为“同‘唯独’等等。”

《现代汉语词典》七个版本都将“其他”立为正条；将“其它”立为附条，释为“同‘其他’（用于事物）”。“这就表明词典编者的态度。”傅教授说，确定“其他”为推荐词条，从词源上讲也是有理据的。“其他”在先秦时期就已见使用，在历史上也并不限于人，也用于事物。《国语》中“民生安乐，谁知其他”，就不是指人的。因为“他”的本义是指“别的，另外的”，包括人但不限于人，如《孟子》“王顾左右而言他”。

再从实际使用看，“其他”的使用频率比“其它”要高得多。北京大学CCL语料库现代汉语库中“其他”有12万多条，“其它”有3万多条。“其他”条中“用于事物”的占多数，而且傅教授查看了“其他”的前50条，用于“人”的仅15条，用于事物的有35条——“可见人们已习惯于将‘其他’用于事物。从简化语言、方便使用的角度说，倡导用‘其他’是合适的，不过并不意味着用‘其它’是错的。”（沈蒙和）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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