原标题：17岁学霸患癌 医生呼吁重视体检

17岁学霸患癌 医生呼吁重视体检

医生提醒：血便、粘液便、大便次数增多等疑似症状若出现1~2项建议到医院检查

最近新收治的一名患者牵动了胃肠专科医生练磊的心情：这名17岁的高二学生，成绩优异，在没有家族病史的情况下，突然被诊断出直肠癌，经过直肠癌根治术以及造瘘术后，患者顺利出院了，准备进一步恢复后重返校园。然而，练磊的心情仍然有些沉重，他发出朋友圈“警告”——“17岁就得了直肠癌，40岁的你还有什么理由不重视胃肠体检”，希望让更多的人重视体检，及时警觉癌症警报信号，早诊断早治疗，延长生存期和提升生活质量。

年仅17岁的患者小辉（化名）来自外省，在当地一所重点中学就读高二，成绩非常优秀，每次考试均在全级前两名，如果按照正常的轨迹，他的高考志愿是希望冲刺北京大学。

然而，今年以来，病魔悄然来袭。据了解，约半年前小辉开始出现肛门疼痛并进行性加重持续1个月，两个月前，发现自己开始出现鲜红色血便，于当地县级医院行肠镜并活检检查报告提示：直肠下段肿物，病理疑癌。后转至当地省级医院，重新取活检，病理示腺癌。确诊后，家人带着小辉连夜赶至广州，来到了中山六院求诊。

接诊医生、中山六院外六科医生练磊仔细询问了患者的家族史，并马上为患者进行了肛门指检，发现肿瘤下缘距肛缘不到2cm，环绕直肠约3/4周。这么低位的肿瘤，能否保得住肛门？然而这名患者才17岁，太年轻了。

练磊找到影像科医生专门研究了肿瘤与肛门括约肌的关系，小辉的肿瘤位于齿状线，已突破肌外膜5~15mm，MRI分期T4bN1，EMVI(+)，MRF(+)。突破肌外膜意味着肿瘤局部浸润，局部晚期。如果不及时手术，肿瘤会进一步侵犯周围组织，这将会对小辉年轻的生命造成严重威胁。

经过多学科讨论以及跟患者及家属商量后，练磊为患者进行了腹腔镜直肠癌根治术，手术持续3个半小时，术中出血量仅有50ml，即便从腹腔镜直肠癌根治术的专业角度而言，这已经是一台“近乎完美”的手术，但练磊却仍倍感遗憾，因为肿瘤离肛沿非常近，不足2cm，为了将肿瘤切除干净“以绝后患”，只能无奈选择为患者进行腹壁结肠造瘘。

结束漫长的手术后，看到这位患者这么年轻就需要带瘘生存，这名医生心痛地跟团队成员说出第一句话，“希望这位小朋友不要恨我”。

经过直肠癌根治术以及造瘘术后，小辉恢复非常顺利，术后第二天便可以下床走路。考虑到患者年纪小，而且面临升学，术后练磊及其团队尽量对他进行安慰与恰当引导，小患者在得知永久性造瘘后，情绪还是较为稳定。每天查房时，总是问医生什么时候可以回去上学。目前，小辉化验指标均正常，已经顺利出院。

“17岁就得了直肠癌，40岁的你还有什么理由不重视胃肠体检。”带着惋惜的心情发下这条朋友圈，练磊希望有更多的癌症患者可以重视疾病的早期信号，不要错失最佳的治疗时机。

练磊强调：血便、粘液便、大便次数增多、肛门下坠、便不尽感、肛门痛等这些疑似症状，若出现1~2项，建议到医院进行直肠指诊和粪便潜血检查。若出现2项以上症状或症状持续时间较长，建议到医院进一步进行肠镜检查。

从四方面养成良好生活习惯

“饮食”习惯：不进食过多高脂肪、高热量、高胆固醇食品。

“生活”习惯：生活作息规律，不熬夜、劳逸结合。

“排便”习惯：重视便意，不强忍大便，不久蹲厕所，不便时分心。

“心理状态”：保持心情愉悦及情绪稳定。

（全媒体记者梁超仪 通讯员简文杨、李饶尧、靳龙洋）

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