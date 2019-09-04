1673万人！中国教师支撑起世界上最大规模的教育体系

“全国现有各级各类专任教师1673.83万人，比1985年的931.9万人，增长79%，这个庞大的职业群体支撑起世界上最大规模的教育体系。”3日，教育部举行新闻发布会，介绍教师队伍建设进展成效。

教师节设立35年来，尤其是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央高度重视下，我国教师队伍建设全面提档升级、提质增效，成就空前。

教育部有关负责人介绍，我国教育体系规模大、链条长，覆盖学前教育到高等教育，分普通教育、职业教育、特殊教育、继续教育多种类型。这支了不起的队伍有规模、有质量，素质能力大为提升。学历上，相比1985年，小学、初中取得本科及以上学历教师比例分别增加了61.59个百分点、80.59个百分点。能力上，2012年以来，“国培计划”培训各级各类教师超过1400万人次。《中小学教师职业道德规范》《高等学校教师职业道德规范》、大中小幼教师职业行为十项准则等相继出台，师德师风建设进入制度化、法治化轨道。

与此同时，乡村教师队伍建设成效显著。2012年以来，中西部省份共招聘51万名特岗教师，持续为乡村教育输入“新鲜血液”，优化了乡村教师队伍结构。此外，通过万名教师支教计划、“三区”人才支持计划、教师专项计划等，为“三区三州”等贫困地区补充教师近25万人，每年精准培训骨干教师上万人次。

教育部有关负责人特别指出，近年来，通过建立工资待遇保障制度，教师工资由20世纪80年代之前在国民经济各行业排倒数后三位，提升到目前在全国19大行业排名第7位。

此外，通过调整完善教师职称政策，中小学高级职称结构更加合理，激发了中小学教师长期从教、终身从教的热情。

（本报记者 靳晓燕）

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