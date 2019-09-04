海归陈麒百：将所思所学投身到国内建设中

陈麒百（左）和团队成员

在今年5月举办的2019年度中国总精算师论坛上，中国精算师协会会长陈东升表示，精算师作为保险业的中坚技术力量，在保险产品开发、准备金评估、资产负债管理、金融风险防范等重要方面有着天然的优势，精算理念也与国家金融改革要求十分契合。精算师作为一支专业的精英团队，应当积极迎接发展过程中的机遇和挑战。

陈麒百，就是精算师队伍中的一员。

“我也思乡心切”

毕业于全球排名前100的荷兰阿姆斯特丹大学，陈麒百拥有双硕士学位，还曾有在多家国际保险巨头供职的经历。在周围朋友都认为他会手握高薪、在国外长期生活的时候，他却决定跳出舒适区，从荷兰返回国内。回国后，他与朋友一起创业，想要在国内精算领域开拓一片新天地。

回国的决定虽突然但却并不鲁莽，更不是一时兴起。谈及回国原因时，陈麒百掰着手指一口气讲了3条。“一是因为中国目前的保险行业发展潜力巨大。我查阅过近几年公开的一系列调研数据，可以力证国内保险行业发展的后劲。二是因为‘双创’政策的激励促使国内创新创业热潮达到一个新高度。许多海外留学人员纷纷被吸引回国，想将自己的所思所学投身到国内建设中。”陈麒百稍稍停顿，洪亮的嗓门中增添了几分深沉，“第三个原因，和其他归国的学子一样，我也思乡心切。”

作为一个喜欢探索和创新的人，陈麒百坦言，国外的机遇和挑战确实有吸引力，但国内有他的情怀和牵挂。“我的家人在中国，我的‘根’在中国。国外能够赚取高薪，但我更希望能把自己在国外学到的技术应用到国内，为保险业发展尽一份绵薄之力。”陈麒百动情地说。

要与“朋友”双赢

在给创办的保险科技公司起名字时，他决定选用“朋友”二字。“这里的‘朋友’指的就是我们的合作伙伴。我们希望能贯彻开放包容的公司文化理念，乐于合作、共同发展，与客户实现双赢。”陈麒百说。

在他看来，公司发展到今天离不开每一位成员的付出和努力，陈麒百想要与团队一起，利用大数据、人工智能、物联网等技术，针对新兴风险为客户提供产品设计、量化评估、精算定价和风险管控等服务，使自己的团队成为专业的科技型保险公司。

“优秀的从业者应该保持积极向上的态度，并始终怀揣社会责任感。”陈麒百相信，创业过程中，自己与团队的专业知识和能力能够为面临新兴风险的创业公司以及其他有需求的传统企业提供强有力帮助。这是他回国之初给自己定下的目标，他也正朝着这个方向努力前进。

开发一片“新蓝海”

中国银保监会财务会计部主任赵宇龙在北美精算师协会第三届中国年会上曾表示，目前我国精算人才的供给严重不足，若是参照美国保险业每10亿美元保费20名精算师的密度，我国保险行业精算师的缺口尚有5000多人。

尽管近年来国内精算职业得到了较快发展，但人才缺口仍然明显。根据《中国精算从业人员行业统计调研结果》中的有关数据显示，未来10年之内我国精算师数量至少还需要5万人，因此，将精算师比喻为中国保险业的“稀缺物种”并不为过。

在陈麒百看来，如今新兴行业不断涌现，“新兴风险”也会不断出现，这对精算师的数量和质量都提出了更高要求。

“保险行业发展至今已有几百年的历史，传统业务早已非常成熟。现在，随着科技发展产生了一些新的行业，这些新行业中产生的风险，便是所谓的‘新兴风险’。”他说。新行业衍生出新场景，物联网、移动互联、人工智能等技术不断发展，既是机遇，也带来了新挑战。

新兴风险领域保险市场巨大，相关产品却相对匮乏，属于一片“新蓝海”，这让陈麒百很兴奋。“我们的未来发展方向，就是利用自身优势，不断完善、开发这片‘新兴风险蓝海’。”陈麒百如是说。

(责编：郝孟佳、熊旭)