教师要把安全知识作为第一课教给学生

本报北京9月3日电（记者孙庆玲）9月2日，秋季学期刚刚开始，湖北省恩施市就发生一起严重伤害学生事件，造成多名学生伤亡，令人痛心。对此，记者今天从教育部官网了解到，国务院教育督导委员会办公室发布了《关于进一步加强中小学（幼儿园）安全工作的紧急通知》（以下简称“通知”），要求切实做好中小学、幼儿园校园安全工作，确保广大学生、幼儿生命安全。

通知要求，各地教育部门和学校要提高政治站位，牢固树立“安全工作无小事”的思想，深刻认识维护学校安全、学生安全的极端重要性，进一步强化责任意识、大局意识，认真落实学校岗位安全工作职责，把学校安全责任落到实处，把教育部、公安部提出的各项校园安全政策措施一一分解到责任人。

同时，通知提出各地教育部门要会同公安、市场监管等部门，在开学期间全面开展一次学校安全隐患大检查，对学校安全管理制度落实、“三防”建设、周边综合治理、校车、校内生活设施、学生集中活动场所等逐一进行摸排，特别是要做好涉校涉生矛盾化解和重点人员管控工作，及时做好整改工作，切实消除各类安全隐患。

通知要求，各地教育部门要加强和公安、综治等部门的协调配合，指导学校充分利用校园周边“高峰勤务”和“护学岗”机制，积极组织学校安保人员、教师和家长志愿者等，配合执勤民警做好上下学时段校门周边防控工作，确保重点时段、重点部位安全可控。要会同有关部门制定具体的区域性学校安全风险清单，及时发布安全提示，督促学校做好安全防范工作。

通知指出，各地教育部门要严格按照学校安全防范工作规范要求，为中小学和幼儿园配齐安保人员及必要的安全防护装备器械，严格落实门卫值守、内部巡查等制度，严防无关人员和危险物品进入校园。门卫不合格、不发挥作用的要坚决清理、更换。要大力推进一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网工作，确保实现一键报警，及时联动处置。

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