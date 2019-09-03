北京科技大学校长杨仁树：自律自强 熔基锻梁

北京科技大学校长杨仁树（学校供图）

人民网北京9月3日电 北京科技大学2日举行2019级本科生开学典礼，校长杨仁树发言中寄语新同学：希望你们传承北科大“求实鼎新、追求卓越”的文化精神，坚持自律、学会自强、爱国奋斗，成长为贝壳中孕育的新一代“璀璨珍珠”，在实现中国梦的伟大实践中创造出自己的精彩人生！

杨仁树在题为《自律自强 熔基锻梁》的演讲内容节选如下——

同学们，得天下英才而育之，是我们的荣幸，感谢你们选择北科大。看到你们一张张充满朝气的面孔，虽然我叫不出你们的名字。但我知道，在你们当中年龄最小的出生于2004年，有11位同学名字叫“宇航”，有1位同学在54年后的2019年成为了自己爷爷的校友，还有13位同学在今天迎来了自己的生日，祝你们生日快乐！也祝愿所有新生同学们圆梦北科！

同学们，北科大是一所有着光荣传统和历史的高等学府。1952年，建国伊始，百废待兴，学校承载着“钢铁强国”的历史使命应运而生。67年来，学校始终以立德树人、科教兴邦为己任，与共和国同呼吸、共命运，服务国家重大战略和行业产业进步。长期以来，我们凝练了崇尚实践的鲜明品格，熔铸了求实鼎新的校训精神。我校校友、曾经担任上海市市长和全国政协副主席的徐匡迪院士曾说：“注重实践是母校的显著特点，实践环节教育最根本的教益，是教会我如何做人、怎样治学。”我们曾研发出人类历史上第一台弧形连铸机、我国第一颗人造地球卫星“东方红”和第一枚洲际运载导弹的壳体材料、第一台国产工业机器人等，北科大人的身影也不断在“天宫”、“嫦娥”、“蛟龙”、“北斗”、港珠澳大桥等国家重大科技工程中展现。我们相信，一代又一代北科大人传承的“爱国奉献、求实鼎新”的优良传统，一定会融入到你们的文化血脉，成为你们成长道路上的精神坐标。

同学们，北科大也是一所有着“硬核”成就的高等学府，她雄厚的办学实力将成为你们成长成才的坚实臂膀。近年来，学校发展迅速，综合实力和国际影响力稳步提升。2018年，我校7项成果荣获国家科学技术“三大奖”，位居全国高校第8位。今年，学校位列2020QS世界大学排行榜第462位，进入全国高校前20。当前，学校正深入推进一流本科教育行动计划，实施“三全育人”综合改革，全面推进本科生导师制。学校将为每一位新生配备导师，为你们的成长成才提供精心指导，为培养你们的实践能力和创新精神创造一切的可能。

同学们，大学是传播知识与文化的殿堂，是养成思维和品质的殿堂，更是健全人格、启迪心灵的殿堂。帮助你们树立远大理想、增长知识才干、练就过硬本领，是我们所有北科大教师的共同使命。从今天起，你们就是北科大的新主人。你们每一个人都与众不同，都有各自的优势和精彩，也都有各自的梦想。今年暑期，为了了解你们对大学的期望，我邀请了在座的部分同学畅想未来四年的大学时光。材料学院何沐同学希望在大学生活中“怀揣着美好的期盼”，心怀天下、艰苦向上；经管学院熊涵博同学希望北科大成为你们的挚友、导师与亲人，让与北科大相遇的美好在大学生涯中尽情展现；文法学院程子航同学希望在北科大度过的每一天都充实而快乐，“以更好的自己成就更好的中国”……正如机械学院聂汝豪同学所说“今吾辈逐梦，路漫漫兮，上下求索”，实现梦想还需要同学们加倍努力。今天，借此机会，我谈三点想法，和大家共同思考。

一是坚持自律。刚刚经历高考“小欢喜”与“小别离”的你们，大多数是第一次远离故土和父母，获得了前所未有的所谓“独立”和全方位的“自由”。如何适应独立生活将是一个不小的挑战。你们要记住，“钢铁摇篮”中培养的学生应当要优于德行、勤于学习。

要加强道德修养。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。同学们，大学不仅意味着学识的积累，更是意味着人格、心灵上的成长成熟。希望你们学会感恩，感恩父母、感恩老师、感恩挚友，更要感恩这个近代以来中华民族发展的最好时代。“春风大雅能容物，秋水文章不染尘”，就像我校82级校友、北大方正总裁谢克海在2019届毕业生典礼上所说的一样，“真正有梦想的人是有境界的”，希望你们正心诚意，淡泊宁静、修身明志，潜心学问、追求真理。“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，希望你们遵守法律、遵守社会公德、遵守校规校纪，从北科大积极向上的校园文化和优良的体育传统中不断汲取人生的正能量。

要做到自主学习。大学是追求真理的殿堂，而不是贪图享乐的天堂。你们会在未来的学习生活中逐步地感受到，大学的学习压力比自己过去的任何一个阶段都应该大。大学学习最关键的是要树立起自主学习的观念，要从跟随式学习向自己主动学习转变。要提高时间的利用效率，制定专属于自己的丰富、充实而又快乐的日程安排，把握生活、学习的节奏，延展大学时光的广度与深度。

二是学会自强。“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”幸福从来不是从天而降，人生的美好理想，都不可能唾手可得。只有不畏困难与挫折，敢于进取和创新，才能创造无愧于时代的人生。

要直面挫折、战胜困难，做生活的强者。在今后的大学生活中，你们可能面临学习上的不如意、面临竞选求职中的失败、面临情感的波折等等，各种挫折与困难可能会迎面而来。有的同学可能会否定自己，会有压抑和沮丧，甚至自暴自弃。然而作为师长，我想给你们的建议是：“黑夜再长，终有天明。”挫折是走向沉沦或重新出发的分岔路，它并不意味着你丧失了梦想、失去了一切，只能说明你比其他人多一次磨练自我、锤炼品格的经历，多了一次审视自我、寻找美好的可能。这个假期，我猜不少同学看过《哪吒》这部电影，当听到“我命由我不由天”的呐喊时，你是否也有所触动？同学们，自胜者强，自强者胜，只有直面挫折、勇往直前，在战胜挫折中净化灵魂、磨砺意志、坚定信念，才能开辟属于自己的成长之路。

要敢为人先、争当先锋，做成长的勇者。同学们，大学生活是一个从零到一、探寻自我的过程，要敢试敢为，努力从无到有、从小到大，把理想变为现实，力争有所突破、有所发展、有所建树。我校56级校友、太钢集团原总工程师、中国工程院王一德院士在校学习期间坚持坐在教室的最前面，求知欲旺盛，骨子里充满了刨根问底的执著，造就了当年全专业唯一一份五年全部满分的成绩单，最终成长为用科技引擎驱动太钢“不锈巨舰”的“钢铁战士”。同学们，“腹有诗书气自华”，机遇是留给勤奋学习有准备的人。不学习无以进步，进步从来都不是轻松的事。我们羡慕有成就者，其实我们更应该钦佩有成就者背负着不为人知的艰辛。希望你们勇于做先锋，而不做过客、当看客，在成长成才的道路上不甘平庸、永不言弃，努力将自己历练为可堪大用、能担重任的时代新人。

三是爱国奋斗。“满井边，一学堂，求实鼎新，熔基锻梁”，正如校歌所写，我们北科大人始终坚持奉献祖国、奉献人民，担当民族复兴的基石与栋梁。作为新时代北科大青年，请你们以优秀文化为力量源泉，以融入大我为价值取向，在奋进中展现英姿。

要传承优秀文化。不忘本来才能开辟未来，善于继承才能更好创新。作为中华儿女，要了解中华民族历史，秉承中华文化基因。北京市师德榜样、我校刘应书教授被誉为“小学课本里的大教授”，学识广博的他勇闯生命禁区，带领科研团队破解高原制氧的世界难题，时刻体现在刘老师身上的“礼”“信”“勤”“洁”正是他传承中华优秀传统文化的生动写照。同学们，你们要充分汲取中华优秀传统文化的丰富养分，以史为鉴、古为今用，建立更为深厚的民族自豪感与文化自信心。

要融入伟大时代。学校建校元老、第一任教务长魏寿昆先生“最大的心愿是民富国强”。抗战期间，先生辗转大半个中国，参与组建多所高校。1952年，先生任教钢铁学院，创立冶金物理化学系科，将一生献给了我国的冶金科技教育事业。他曾说：“我们处在黄金时代，希望今后学校的老师、同学、校友，我们大家共同努力，好好地向民富国强做工作。” 就像先生所说，我们的尹学军学长扎根振动控制领域，利用自身所学，为港珠澳大桥等国家超级工程保驾护航。一滴水只有融入大海才能成其浩瀚，一个人只有融入集体才能成就伟大的事业。你们要把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，将学校主楼上镌刻的“为中华之崛起”牢记于心、躬身于行，不负青春、努力拼搏。

同学们，梦在前方、路在脚下，北科大的今天与明天需要我们共同努力、携手创造。下个月，我们就要迎来新中国70华诞。在未来10年、20年甚至下一个70年的接续奋斗中，希望你们传承北科大“求实鼎新、追求卓越”的文化精神，坚持自律、学会自强、爱国奋斗，成长为贝壳中孕育的新一代“璀璨珍珠”，在实现中国梦的伟大实践中创造出自己的精彩人生！

(责编：李依环、熊旭)