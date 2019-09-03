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2019大学校长“开学第一课”

电子科技大学校长曾勇：在成电开启奋斗新征程

2019年09月03日15:34  来源：人民网-教育频道
 

电子科技大学校长曾勇（学校供图）

人民网北京9月3日电 2日上午，电子科技大学举行2019级新生开学典礼，校园迎来了4898名本科生、6044名研究生以及376名留学生。校长曾勇在发言中寄语新生：希望同学们苦练真本领，建功立业新时代，把自己事业发展的溪流汇入到民族复兴伟业的大潮中，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，贡献更多成电力量，在各自的人生道路上绽放出夺目的光彩！

曾勇在题为《在成电开启奋斗新征程》的主题讲话中的内容节选如下——

同学们，你们怀着对大学生活的美好憧憬，加入成电大家庭，成为相亲相爱的一家人。你们当中，有高考结束后打工分担家庭经济压力，还为全班同学制作“大学地图”的李佳慧同学；有在纪录片中饰演少年邓小平的彭瀚雳同学；有被同一专业录取的唐凤、唐浩龙凤胎姐弟；有一直坚持开展自闭症儿童宣传关爱活动，参加团中央2019“阳光行动”优秀助残志愿服务的研究生新生文诗瑜同学；还有本科毕业于密歇根大学，被中国文化和中国发展所吸引，选择在成电攻读硕士研究生的美国小伙子祖安瑞（ZAPICO ANDRE MARINO）同学……看到你们青春朝气的面庞，我就像看见了自己的孩子，我能深切感受到你们父母的自豪，也和他们一样，对你们未来充满期待。

同学们，电子科技大学是在周恩来总理亲自关怀下建立的。从诞生之日起，成电就肩负着为中国民族电子工业培养高级专门人才的使命，成电人的血液里就一直流淌着爱国报国的基因。建校63年来，一代代成电人秉承“求实求真，大气大为”的校训精神，艰苦奋斗、实干创业，培养了18万余名优秀人才，为我国电子信息技术和产业的发展做出了不可替代的贡献，已经成为我国电子信息领域高新技术的源头、创新人才的基地。老一代成电人的故事和奋斗精神，在大家即将观看的校史剧《又见青春》中，得到了充分展现。其中，以老院士为代表的一批老专家们，仍然奋斗在人才培养、科学研究的第一线。今天我们很荣幸邀请到了刘盛纲院士和李乐民院士。刘先生是我们的老校长，他用心声表达了“奋斗的毅力来自‘没有国哪有家’”的深刻领悟；李先生常说“我们学电子信息的，一刻都不能懈怠”。两位先生一直活跃在国际学术前沿，80多岁的高龄依然坚持从事科学研究。

一批年富力强的学术带头人，正带领团队奋斗在服务国家重大需求的前线，活跃在世界科技的前沿，致力于突破“卡脖子”的关键核心技术，不断积累原始创新成果。不久前，因在无线通信领域的杰出贡献当选欧洲科学院院士的梁应敞教授，就用实际行动证明了，“要在祖国大地上做出新的突出成果”。

一批从海外归来的青年杰出人才，他们实验室深夜的灯光映现了他们奋斗的身影。23岁在《自然》杂志上发表研究成果、25岁特聘为教授、26岁入选国家青年特聘专家的刘明侦教授，用奋斗诠释了“成功在于给国家带来什么样的进步”。

同学们，大学时代是一个人世界观、人生观、价值观形成的关键时期，也是人生探索的重要起点。人生的探索，要以理想信念为导引，通过中外经典中记载、思索、创造的人生故事，去感知、认知、发现人生的意义。同学们也要认识到，每个人的人生都有其独特性，不应该用一个标准的模板来测量人生的成功和失败，只要将个人的志趣融入到为社会、国家、民族、人类做贡献的事业中，每个人探索的路径可以千差万别，成功的样式可以万紫千红。

品格是人生探索中需要着力培养的基本素养。同学们要在中华悠久历史文化和人类文明丰富的养分中，涵养品格、提升境界；在勤奋学习和实践锻炼中磨砺意志，让社会主义核心价值观成为我们每位同学的价值追求。

本科同学们，进入大学，你们面临的第一个考验和挑战，就是适应大学。离开父母，你们就开始了独立生活，独立生活的能力将影响你们独立人格的形成，也会对你们未来的人生选择产生重要影响。同学们一定要注意锻炼自己的生活自理能力、自制力和面对挫折的心理承受能力。

住进宿舍，你们就开始了集体生活。大家要相互关心、与人为善、学会分享、懂得感恩，正因为大学四年是人生的关键时期，同学们在人生探索、欢乐与痛苦的交流分享中所建立的友谊，将伴随你们的终生。

大学学习与中学学习最大的差异，是同学们要学会自主学习和探究式学习，从而培养自己终身学习的能力。每一门课程不仅是知识的有机体系，更是培养思维和学习能力的重要媒介。希望同学们保持好奇心，善于发现问题、勇于提出问题，并用想象力进行构思和设计，将动脑与动手相结合，挑战性地学、创造性地做，让学习不仅是勤奋和责任，更是发现和创造的快乐历程。

一届又一届学生的成长经历表明，大学一年级对同学们大学四年的发展非常重要，第一学期尤为关键。希望大家努力迎接挑战，顺利通过考验。

研究生同学们，虽然你们已经顺利完成本科甚至硕士学业，但在理论基础、研究方法和创新能力的训练方面还不可松懈。因为无论从0到1的突破，还是从1到无穷大的放大，都有赖于你们在导师的指导下去实现。希望你们在研究过程和未来的学术或实践生涯中，成为科学理论、工程理论的发现者，工程系统的创造者。

留学生同学们，你们远渡重洋来到电子科大。希望你们尽快适应新环境，包括川菜和“川普”，充分了解中国文化，深度体验中国发展。也希望中国的同学们尊重留学生所在国家的民族文化，大家在相互欣赏、交流互鉴中培养自己跨文化交流的能力，让各国人民的友谊，在你们身上发扬光大。

同学们，今年是中华人民共和国成立70周年。未来30年，同学们不但将见证“第一个百年”目标的实现，也是实现“第二个百年”目标的参与者，更是奋斗者，拥有人生出彩的无限机会。希望同学们苦练真本领，建功立业新时代，把自己事业发展的溪流汇入到民族复兴伟业的大潮中，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，贡献更多成电力量，在各自的人生道路上绽放出夺目的光彩！

最后，再次感谢同学们选择电子科大，祝大家在美丽的成电学有所成、生活快乐。

(责编：李依环、熊旭)
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