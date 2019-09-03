中国科学技术大学校长包信和：让自信成为科大人的最美风采

中国科学技术大学校长包信和（学校供图）

人民网北京9月3日电 中国科学技术大学日前正式举行2019级本科生开学典礼，校长包信和在发言中寄语1830余名新生：崭新的大学生活已经开启，愿你们心无旁骛，学成文武艺，报效祖国和人民，用科大人的自信创造未来，成就民族复兴的大业！科教报国，圆梦科大！

包信和在题为《让自信成为科大人的最美风采》的演讲内容节选如下——

今年是新中国成立70周年，从争取民族独立的革命之路，到改革开放的富强之路，再到走向复兴的圆梦之路，更加开放自信的中国屹立于世界东方。

“祖国有我，我有祖国”，中国科大作为一所为“两弹一星”事业而创办的大学，以“创寰宇学府，育天下英才”的恢弘自信，为党和国家培养了大批德才兼备的优秀人才。无论是深入大漠基地隐姓埋名，还是活跃在人工智能应用最前沿，无论是坚守在大洋深处的科考船上，还是冲锋在量子争雄最前线，无论是执教三尺讲台，还是遥控卫星驰骋万里苍穹……一代代科大人以热血青春谱芳华，投身祖国最需要的地方，为党和人民奉献力量，中国科大由此被誉为“英才之摇篮、创新之重镇”。

同学们进校已经一周时间，大家可能参观了校史馆，对科大的历史有了更深的理解和体会。抚今追昔，中国科大60多年来取得的办学成就充分证明，我们有立足中国大地建设世界一流大学的文化自信、教育自信，而科大的美好未来需要你们去书写，科大人的自信需要你们去传承。此时此刻，我更想把“自信”送给在座的同学们，愿你们成为自信的科大人，让自信成为科大人的最美风采！

科大人的自信，源自流淌在血液里的科教报国的坚定信念。

“梁园虽好，非久居之乡。为了国家民族，我们应当回去！”1950年3月16日，我校应用数学和计算技术系首任系主任华罗庚回到祖国，他在回国途中写下长达万言的《致中国全体留美学生的公开信》，呼吁爱国知识分子放弃国外优越的物质生活，为伟大祖国的建设和发展而奋斗。

“回想自己的一生，经历许多坎坷，唯一希望的就是祖国繁荣昌盛、科学发达。”1950年11月28日，我校原子核物理和原子核工程系首任系主任赵忠尧历经生死回到祖国，主持建造了中国第一台质子静电加速器，为新中国原子能事业发展作出了重大贡献。

“外国人能造出来的，我们中国同样能造出来。”1955年10月8日，我校力学和力学工程系首任系主任钱学森冲破重重阻挠回国，仅用5年时间就研制出中国第一枚导弹，此后，更是为新中国“两弹一星”事业建立了不朽功勋。

“家穷国贫，只能说明当儿子的无能！作为中国人，我有责任回到祖国。”1956年9月30日，我校化学物理系首任系主任郭永怀以烧毁积累十几年的讲义手稿明志，毅然回国。他是“两弹一星”元勋中唯一一位在核弹、导弹、人造卫星三个领域均作出巨大贡献的科学家，也是唯一一位烈士。

正因为有科教报国的理想信念支撑，这些爱国科学家在家穷国贫之时，始终对国家和民族的未来充满自信和希望。1958年9月20日，华罗庚、钱学森、郭永怀、赵忠尧等老一辈科学家为了新中国“两弹一星”事业创办中国科大，从此把科教报国的坚定信念注入这所红色大学的文化血脉，代代相传。

科大人的自信，源自铭刻在骨子里的自强不息的奋斗精神。

山以险峻成其巍峨，海以奔涌成其壮阔。中国科大南迁安徽办学时，几经辗转，历经磨难，仪器设备损失2/3，教师流失1/2以上，学校濒临解体。科大人于筚路蓝缕中自强不息，扎根江淮大地艰苦奋斗。师资匮乏，学校就招回往届毕业生办“回炉班”；校舍不足，师生就自己烧砖建校舍。就这样，中国科大挫而不败、愈磨愈坚，在科学的春天，如涅槃之凤凰浴火重生，重新崛起为“招风的大树”。

艰难困苦，玉汝于成。自信都是在攻坚克难中奋斗出来的，因为奋斗，才有自信的底气。每个科大人的不懈奋斗，汇聚成了中国科大今日的成就，也必将铸就中国科大明日的辉煌。

科大人的自信，源自熔铸在灵魂里的敢为人先的创新禀赋。

中国科大初建北京时，就以创新立校，创造性“所系结合”办学，及至迁址合肥后，更是乘改革东风，领风气之先：从首创少年班、研究生院，到建成我国高校中第一个大科学工程——同步辐射加速器；从研究出突破麦克米兰极限的铁基高温超导材料，到发射暗物质粒子探测卫星“悟空号”、世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”……创新无处不在，熔铸在科大人的灵魂里，已成为科大人开拓进取的一种本能和内驱力。

科大人的自信，蕴含了在任何时刻始终把国家和民族的事业放在心上的报国信念，在任何困难条件下永不服输的自强精神，以及敢为人先、勇攀高峰的创新禀赋，经过时间的沉淀，已经内化为科大文化的重要精髓，60多年来深深锲刻在一代代科大人的心中，并外化为科大人最独特最亮丽的风采，体现在一代代科大人的一言一行中。

同学们，科大人的自信并不只是建立在对光辉的历史的回忆中，更是建立在对未来的希望和信心上！你们是在新世纪曙光中成长起来的目标远大、朝气蓬勃的新一代，你们肩负着民族复兴的光荣使命，是中华民族当仁不让的“圆梦一代”！你们，正是科大人未来自信的重要源泉！在新中国成立70周年之际，你们跨入大学校门，未来30年正好是中国实现“两个一百年”奋斗目标的关键时期，也是你们年富力强、干事创业的黄金时期，在科大求学的未来4年，将在很大程度上决定你们未来30年的坐标。

海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。今年是我校“一流本科教育质量提升年”，学校将总结建校60多年来的人才培养理念、传统和特色，完善大类教育、专业培养，加快推动在新工科、新医科、新文科等领域的部署与创新，为每个学生的个性化和全面发展创造条件。希望同学们在丰富广博的通识教育中，广泛涉猎，发现自己的志趣和潜能，增强学习自信；在接触世界科技前沿和了解中国科技进展中，看到领跑优势，发现卡脖子差距，增强科技自信；在海外游学项目和文化交流互鉴活动中，开阔视野，博采众长，增强文化自信。

崭新的大学生活已经开启，愿你们心无旁骛，学成文武艺，报效祖国和人民，用科大人的自信创造未来，成就民族复兴的大业！科教报国，圆梦科大！

(责编：李依环、熊旭)