西南医科大学党委书记廖斌：立德修身 求真向善 全面发展

西南医科大学党委书记廖斌（学校供图）

人民网北京9月3日电 日前，西南医科大学举行2019级新生开学典礼，学校党委书记廖斌在发言中寄语3000余名新生：希望你们立德修身，求真向善；勤学善思、潜心读书；注重方法，全面发展。他指出，大学是传承与创新知识的地方，并为新生提出了三点学习方法：一是专博结合，博观而约取，厚积才能薄发；二是学思并重，树立问题意识，建立批判性思维；三是知行合一，在实践中学真知、悟真谛，不断增强学以致用本领。

廖斌在主题发言中的讲话内容节选如下——

同学们，你们的到来为西南医科大学注入了新的活力，带来了新的动力。与此同时，大家也开启了人生新的征途。面对全新的学习生活环境，相信很多同学既陌生又好奇，既满怀期待又存有些许疑虑。在此，我要告诉同学们，请相信并坚定你的选择！西南医科大学是一所具有历史底蕴，有家国情怀、责任担当和充满梦想的学校。68年前，传承着中国共产党和中国人民解放军的红色基因，汇聚着军队的阳刚之气与学者的儒雅之风，学校诞生于新中国的怀抱，开始在祖国西南播撒“仁爱济世”的种子。68年风雨兼程，无论是“艰难困苦、玉汝于成”的建校初期，还是“奋发图强、砥砺前行”的新时代，学校始终不忘教书育人初心，牢记培养人才使命，在党和政府的关怀下，始终与时代、社会发展同向同行，不断发展壮大，为祖国培养了十六万余名医药卫生等高层次人次，为推动高等教育和医疗卫生事业发展作出了积极的贡献，现已成为一所当代青年向往的医科大学。今天的西南医科大学拥有坚实的教学、科研、医疗实力和日臻完善的办学条件。大家可以在这里尽情施展才华，挥洒汗水。只要你们愿意，学校就是你们起飞的助力器，前进的探路灯，是你们逐梦前行的坚强保障。

同学们，你们是新一代的西南医大人，也是西南医大的新主人。面对即将启程的大学之旅，作为你们的老师、朋友，我有几点希望与大家共勉：

一是要立德修身，求真向善。

进入大学，首先应该明白大学是一个什么样的地方？《礼记》说：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”大学本质是育人，是培养大学生高尚品德，学习渊博知识，塑造创新精神，使大学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动人类社会进步和发展的地方。大学的五大职能是：人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新、国际交流与合作。中国知识分子自古有“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”的家国情怀。同学们是当代最优秀的青年代表，理当担起实现国家富强、民族复兴、人民幸福的责任。希望同学们把立德修身放在首位，树立坚定正确的理想信念，因为一个人的理想信念是成就事业的基础和前提，是精神的统帅、行动的目标、力量的源泉；立志报效祖国、服务人民，这是大德；立志践行社会主义核心价值观、读书成才这是大志。马克思17岁时在中学作文里写道：“如果我们选择最能为人类福利而劳动的职业，那么，重担就不能把我们压倒……我们的事业并不显赫一时，但将永远存在”，这非常值得我们学习。同学们既要志存高远，又要脚踏实地，求真向善，从我做起，从现在做起，去领会、去践行“厚德精业，仁爱济世”的校训。

二是要勤学善思、潜心读书。

在这个能力大于分数的时代，现代社会更看重的是个人能力和综合素质。医学是一门实践性很强的学科，作为医学生，你们在求学的过程中一定要耐得住寂寞，坐得住冷板凳。近医非医专业的同学们也要记住：人生的每一个阶段都没有捷径可言，唯有踏实勤勉，才能走的更稳更长远。古人云：天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。道不可空论，梦不能空想。希望在今后的学习生活中，你们既要勤学善思，更要潜心读书，功夫不负有心人，你们一定能够实现你们的理想目标。

三是要注重方法，全面发展。

大学是传承与创新知识的地方。同学们首先要尽快适应大学学习方式的转变，从被动接受知识向自主学习知识转变，从理解、记忆知识向质疑、求证知识转变，从学习已有知识向探索未来知识转变。对于大学的学习，我想强调的是，批判思维和创新意识是至关重要的。这里有三点学习方法：一是专博结合。博观而约取，厚积才能薄发。我们应该在学好专业知识的同时，做到博专兼顾，才能“既见树木，又见森林”。二是学思并重。“学而不思则罔，思而不学则殆”。学思并重，才能帮助你们激发好奇心、树立问题意识，建立批判性思维，开启学习和创造新知的征程。三是知行合一。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。希望同学们在实践中学真知、悟真谛，不断增强学以致用的本领。

其次要德智体美劳全面发展。德与智有了，还要体美劳全面发展，一是身心健康是我们每个人的美好愿望。“每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”。希望同学们一定要坚持锻炼身体，把坚持运动作为一种习惯，增强体魄、磨炼意志，凝聚精气神、传播正能量，做身心健康的逐梦者。二是希望同学们注重美育。马克思曾说“人类对美的追求,是社会进步的象征。”康德也说“美，是道德上的善的象征。”我们不仅要去发现美、塑造美、传播美，更要做到心灵美、行为美。三是希望同学们热爱劳动，珍惜劳动成果。劳动创造价值，劳动培养我们的实践能力、动手能力，实践出真知，希望同学们德智体美劳全面发展行动起来。

亲爱的同学们，人生是一场马拉松，需要坚定目标、奋斗拼搏、坚持不懈。你们正值青春芳华，宛如忠山上冉冉升起的红日，充满朝气和希望。学校正在奋力建设特色鲜明的西部高水平医科大学，让我们手牵手、肩并肩，用奋发有为的行动在西南医科大学这片热土上谱写出教与学的辉煌篇章！

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