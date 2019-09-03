华南理工大学广州学院校长邱学青：立足大学 筑梦未来

华南理工大学广州学院校长邱学青（学校供图）

人民网北京9月3日电 2日下午，华南理工大学广州学院举行2019级新生开学典礼，5700余名本科生和10名硕士研究生顺利入学。校长邱学青在发言中寄语新生：希望在未来四年的大学生活里，同学们立身学校，胸怀祖国，把握当下，追梦未来，做孜孜不倦的求知者、志存高远的奋斗者、心系天下的担当者。

邱学青在主题讲话中的内容节选如下——

金秋九月，硕果飘香，在这充满喜悦和收获的季节，我们隆重举行开学典礼，欢迎5700余名新同学加入华广大家庭。据我了解，你们中有88%以上的同学是00后，年龄最小的同学只有16岁，你们一路与新世纪同行，是当之无愧的21世纪新生代；汽车与交通工程学院刘之航、计算机工程学院吴国斌等10名同学是我校与华工联合培养的硕士研究生，国际商学院文森特·王、菲比·常迪卡等12名同学是从荷兰、印度尼西亚远道而来的国际学生。今天你们来到华广，青春活力洋溢在整个校园，接下来的时光你们将与华广共同书写美好华章。在此，我谨代表学校向同学们表示衷心的祝贺和热烈的欢迎，向培养你们的父母、老师致以诚挚的问候和衷心的感谢！

同学们，你们选择的华广创建于2005年，是一所充满活力、包容开放、富有创造性的现代大学。办学以来，学校按照“依托华工、错位发展，高起点建设、高质量办学，凝练特色、创建品牌”的办学理念，充分发挥“名校优势、机制优势、地域优势、行业优势”，砥砺奋进，高速发展，学校连续3年荣膺中国校友会排行榜第七位，并跃居2019中国一线城市最好独立学院第一位，稳居顶尖独立学院前列。

近年来，学校紧扣粤港澳大湾区经济发展脉搏，专业建设与时俱进。围绕区域经济社会重点领域、新兴产业发展所需，学校进行前瞻性布局，先后开设了科学与大数据技术、机器人工程等新工科专业；为更好发挥传统品牌专业的优势，学校对传统工科专业进行优化升级，在多个工科、商科专业增设了新兴热门的人工智能、大数据分析等专业方向。学校新工科、新商科建设齐头并进，专业建设也得到了国际认证机构的高度认可。学校是中国第一所获得IACBE国际商科认证的大学，国际经济与贸易等7个专业成功通过IACBE认证；机械工程等3个专业成功通过IEET工程教育认证。

学校形成了特色鲜明的人才培养体系，并以“学生转身就能遇到好老师，教室里随处可见好课程”为愿景，打造了一支师德高尚、业务精湛的教师队伍，扎实培养重人品、实基础、强能力、有专长的高水平应用型人才。学校先后为国家为社会输送了近3.8万名优秀人才，部分学生求学深造于华南理工大学、悉尼大学等世界名校，学校历年就业率均超过99%。

学校鼓励学生发挥特长，大力培养学生的创新意识和实践能力，将创新创业教育纳入了人才培养的全过程，并设立专款实施“学生研究计划”项目，每年组织、指导学生参加各类学术科技大赛和创新创业大赛。学校华汽电动车队自2017年以来，在壳牌汽车环保马拉松亚洲大赛上连续三年荣获亚洲冠军，在刚刚举行的首届中国大学生“壳牌汽车环保马拉松"挑战赛上，华汽电动车队以622.55km/kwh的成绩位列第一，再一次刷新了亚洲记录，该成绩在2018年排名世界第三。

学校注重校园文化建设，全面提升学生综合素质。学校现有56个学生社团，每年开展科技文化节、社团文化节、科技竞赛、品牌讲座等一系列活动，并组织丰富多彩的学生课外体育活动、社会实践和志愿服务活动，校园充满活力、朝气蓬勃。2018年，学校ATP街舞协会在亚洲高校舞蹈锦标赛荣获亚洲冠军，今年5月4日，他们登上了中央电视台承办的纪念五四运动100周年特别节目，向全国观众展示了华广学子的青春活力和风采，反响热烈。

同学们，今年是新中国成立70周年。70年波澜壮阔，70年风雨兼程，在中国共产党的领导下一代又一代祖国建设者们艰苦奋斗、奋勇拼搏，创造了一个又一个人类发展史上的伟大奇迹，实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，推动了中国社会发展达到从未企及的高度。学校将牢牢把握当前发展机遇，勠力同心，砥砺前行。希望各位同学珍惜这个不平凡的伟大时代，珍惜祖国日新月异的发展成就，珍惜学校各类优质资源，在未来四年的大学生活里，立身学校，胸怀祖国，把握当下，追梦未来，做孜孜不倦的求知者、志存高远的奋斗者、心系天下的担当者。

第一，做孜孜不倦、博学慎思的求知者。

知识是永恒的力量。当今时代，世界科技革命和产业浪潮奔腾而至，知识更新不断加快，社会分工日益细化，新技术、新业态、新模式、新产业层出不穷，对你们来说，既是“广阔天地大有作为”的舞台，也是“天将降大任于斯人也”的挑战。大学是你们与社会接轨的重要学习充电区，也是一个全新的、具有重要决定意义的学习阶段，你们在大学获得的知识、取得的成长、积蓄的力量很大程度上决定了你们未来的生涯发展。

希望各位同学珍惜在大学里最美好的青春时光，结合自己的兴趣和专业，以强烈的求知欲，时不我待的学习紧迫感，在课堂上、在实验室、在各类比赛中沉下心去学习钻研，努力掌握科学方法，养成良好学习习惯，做一个严谨认真、博学慎思的求知者，为自己的未来生涯发展筑牢扎实的学识基础、构建完整的知识体系、沉淀求真的科学精神、打造开阔的国际视野，能够与时代同行。

第二，做志存高远、坚韧不拔的奋斗者。

今年3月以来，学校华汽车队的队员就一直在为10月份即将举行的中国大学生方程式汽车大赛做准备，他们几乎把所有的课余时间都留给了方案设计，零件加工、组装和调试。暑假期间他们照常留在学校，“每天都在打磨和切割中度过”。奋斗是华汽车队团队的青春底色、青春姿态，也让他们为自己赢得了美好的未来。因为表现优异，车队成员2019届毕业生徐文浩提前一年就用人单位抛出的橄榄枝，公司为他预留了年薪18万元的工作岗位；车队另外6位骨干成员也得到了知名企业的青睐。

各位同学，进入大学不是进入了“安全区”，而是来到人生非常重要的新征程、新起点。只有用奋斗去演绎大学里的青春时光，你们的青春之火才能延绵不绝，青春之光才会熠熠生辉。希望你们在大学里“做起而行之的行动者、不做夸夸其谈的空谈客，当攻坚克难的奋斗者、不当怕见风雨的温室花”；希望你们克服娇气和惰性，主动走出让人止步不前的“舒适区”，迎难而上，奋勇攀登，把学习生活中遇到的困难当成一种锻炼，磨练百折不挠的意志，锤炼坚韧不拔的品格，以奋斗的姿态去追逐梦想，用青春和汗水创造美好的未来。

第三，做心系天下、甘于奉献的担当者。

今年来，华广已有20余名同学应征入伍，30名毕业生被三支一扶项目录取，他们积极响应国家号召，去到祖国最需要的地方，守护边疆和国土，投身到基层建设和脱贫攻坚的时代使命中。今年暑假，你们的学长学姐走进乡间田野宣讲“互联网+农业”销售模式，帮助解决贫困地区农产品滞销问题；他们前往红色革命区或广东贫困地区，进行国家资助和助学贷款政策宣传，将责任和担当进行分解和落实，从力所能及做起，从一点一滴做起，为国家为社会发展贡献自己的力量。

同样，华广也在积极践行办“让党放心、让人民满意”大学的初心，勇担责任，积极参与珠三角及广东地区的建设发展，积极响应社会需求，培养德才兼备的高素质应用型人才。希望各位同学能够学习、传承华广担当精神，心里装着国家和民族，肩头负起责任和使命，让担当成为你们的信念，将个人的理想追求融入到国家和民族的事业中，将远大抱负落实到实际行动中，将小我融入大我，与时代同步伐，与人民共命运，心怀爱国之情，笃行报国之志，做好新时代社会主义建设者和接班人。

同学们，明年是我国全面建成小康社会的收官之年，接下来的十五年，是为基本实现现代化而奋斗的关键时期；接下来的三十年，将是全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的重要时期。各位同学，你们生逢其时，现在比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标；也应该牢记时代使命，为中华民族伟大复兴贡献自己的力量。亲爱的同学们，祝福你们在大学里“大海从鱼跃，天高任鸟飞”，收获绚丽美好的校园生活；希望你们“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”，用青春之力为国家富强、民族振兴、人民幸福增光添彩！

(责编：李依环、熊旭)