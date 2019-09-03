四川大学校长李言荣：大学是人生的放大器

四川大学校长李言荣（学校供图）

人民网北京9月3日电 2日，四川大学举行2019级本科生开学典礼，校长李言荣寄语9019名本科新生时表示：希望同学们在大学四年里除了继续好好学习，不断拓展自己的知识边界以外，还应该尽情的放大自己的视野、放大自己的优秀、放大自己的创造能力，让大学真正成为你们人生中最重要的放大器。

李言荣在题为《大学是人生的放大器》中的演讲内容节选如下——

今年夏天，我和建国书记都到本科招生现场去看同学们的录取情况，我们看到同学们不仅学业成绩好，而且兴趣爱好多样，都很高兴。比如，来自云南的庄颜嘉同学就是“能文能武”，不仅以接近690分的高分考上了华西口腔，更是国家游泳一级运动员，在全国体育联赛中屡获金牌。来自山东的王双文、王双成同学是一对双胞胎，这两姐妹分别被临床八年和口腔八年录取，听说之前有人劝她们选择这个学校、那个专业的，而这对心意相通的姐妹花却早已心仪川大，她们不仅学业好，而且都喜欢音乐，古筝都过了十级，前几天我还见到了她俩，非常的阳光。来自四川的马宇驰同学是一个在文学与艺术方面都小有造诣的“文艺青年”，他是川大在四川录取的文科第二名，听说他在当地还是一个小有名气的吉他手，在各种音乐节上经常受到粉丝们的“追捧”。

同学们，我们为川大能够招收到你们这样有才华、有追求的同学而感到自豪。得天下英才而育之，是川大的荣幸；育天下英才而成之，是川大的责任。

前两天在新生报到现场，在与家长和同学们聊天时，听同学们讲对大学四年的期待，大多说要继续深造以掌握更多更前沿的本领，有的说要到国外好大学去交流访学尽快开阔眼界，有的说要报名参加学校的各种社团以锻炼自己的沟通表达和组织能力，有的还说要找到健身之友以便强健体魄、拓展志趣等等，这些都非常的好。同学们，当前你们正处在世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的历史机遇期，你们这代人肩负着未来二三十年要代表中国走到世界舞台中央去表演、去引领的使命。所以，希望大家一定要志存高远、追求卓越，胸怀天下、超越自我，做一个有理想、有抱负的时代新人。

同学们，川大建校123年来一共培养了70多万名各类优秀人才，校友们为国家、为社会做出了很多重要的贡献，作为学校我们也在不断分析总结，究竟哪一个阶段对同学们的一生影响最大、放大效应最为显著，最后大家比较一致的看法还是大学本科四年最为关键，因为大学放大了你的视野、放大了你的优秀程度、放大了你的创新创造能力。这就是今天我要给同学们讲的主题：大学是人生的放大器。

首先是关于视野和眼界的放大。同学们，当我们看到的世界大了，就能更加宽容和坦荡、更加厚道和善良、更加接受不同和尊重差异，一般说来一个人视野的广度决定了他优秀的程度，大学是开阔视野的最佳时机，同学们要尽可能的多打开些视野，尤其是国际视野。同学们，这几年学校做得非常有影响的UIP和这两年开始的“大川视界”，就是专门为同学们打开国际视野搭建的平台。人们常说你的视野有多大、你的胸怀就有多大、你的格局就有多大，当一个人站在山顶时你可能看到前面是一片海洋，而当你只爬到半山腰时看到的可能是满目荒凉；当一个人站在山巅上鸟瞰地面时真是心高气爽、一目了然，恨不得吟诗一首，而当你被困在山脚下仰望山峰时犹如雾里看花、满腹疑虑，甚至垂头丧气。

所以，一个人只要眼界开了，视野广了，你不仅可以往深处走，也可以向宽处行，甚至还敢游走于交叉跨界的边缘上。前不久，电影《哪吒》火遍了大江南北，但很难想象这么优秀的一部动画电影，他的编剧、导演其实并不是学动画出身的，而是我们华西药学院2003届的毕业生杨宇学长。据说他在读本科时，就发现了自己对动画的爱好，尤其是在校园里他偶然遇到了一位其他专业的同学，那个人无私的给他介绍了当时正在兴起的三维动画软件，使他了解到原来漫画还可以从纸上走向电脑甚至是大银幕，从那以后他就确定了要为动画创作毕其一生。其实，同学们每个人都是一块瑰宝，只有当你打开了视野才能够发现自己原来还有这么多种可能。

第二是优秀程度的放大。大家知道人是一种群居动物，尤其人在少年向青年转变过程中特别需要群居生活在一起，这与大部分时间都在发呆的独居动物完全不同。百度搜索中讲，群居动物是指以群体为生活方式，在生活中无论进食、睡觉、迁徙等行为都以集体为单位，彼此间相互关照、相互协作的动物。所以，作为人，我们很容易受环境所左右、受人群所暗示。同学们来自五湖四海，南腔北调地汇聚在一起，一旦走进了同一所大学，一般说来大家学业的优秀程度就是差不多的，但是每个人身上都还有一些各自隐性的优秀品质，这样的人群聚集在一起，一是使你逐渐认识到了真实的自己，你会发现有人比你更优秀、你也会遇到有人还不如你，所以你不再狂妄自大、也不再妄自菲薄，一般会迅速安静下来、悄悄发力、尽快向优秀看齐。比如，今年刚刚毕业的匹兹堡学院第一届本科毕业生中就有一个“江安401学霸寝室”，宿舍里的11个工科女全部继续深造，其中10个被加州伯克利、密歇根大学等国外一流大学录取；二是同学间的反差越大，不管穷的富的、城市的乡下的、男的女的，甚至是不同肤色的人在一起，更能相互激励、相互欣赏、相互学习，这可能会让你拥有更加广阔的胸襟，也可能会让你想明白很多人生的道理，也许你还会静下心来想想生命和世界是什么的哲学问题。

同学们在一个好大学里，不是说老师都有多牛，同学们有多聪明绝顶，硬件条件有什么不得了，关键是有一种弥漫在整个校园里、每一个角落中，人人都努力上进的氛围和都有精益求精做好每一件事的标准。比如假期中图书馆、教室、实验室依然灯火通明，平时上课课间在各个教室穿梭奔忙着的人，一旦坐下来又都是那么的专注于学习，或参加各种社会活动，或积极准备着各类竞赛，谈起自己的每一天，同学们都是特别兴奋、特别开心、特别期待的样子。消耗完一天的所有精力之后一回到寝室便倒头大睡，但第二天他们又神采奕奕地出现在各种场合。好大学的学生总结起来就是几个字：越优秀、越上进，越成功、越努力！只要你在这样一种环境下成长，以这样一种标准来要求自己，这个标准就会悄悄地、一点一点地渗进你们的血液中，并升华为一种做人的标准，从而影响你们的一生，甚至会影响到你们家庭上下几代人。所以，在好大学里，同学们的学科、专业、兴趣可能会有差异，但优秀没有差异！

同学们可能知道，今年夏天，一张包括了喜马拉雅山脉近千座山峰的“全家福”在网上走红，点击量超过2000万。而拍下这张让人震撼的雪山全景的并不是专业的人员，而是我们机械学院的曾科校友，虽然拍摄雪山只是他工作之余的兴趣爱好，但他却坚持了差不多20年，每年的假期全部“泡”在了山里，几乎徒步把2400多公里长的喜马拉雅山脉拍了个遍，去年在拍摄世界第二高峰乔戈里峰时还遭遇了山体滑坡险些遇难，但这些都没有让他放弃给这座“世界屋脊”出本画册的心愿。其实，人类从远古时代一路走来所取得的每一点进步，不就是由一个个敢于挑战极限、不断扩大人类认知边界的仁人志士的可歌可泣的故事所构成的吗？

第三是创新创造能力的放大。同学们，人从本质上来说都是有创造发明的基因的。与其他动物相比，人最可贵的就是有不断进取的愿望和智慧，并且不断地挑战自己的极限。而大学就是一个让年轻人充分展示、尽情释放、激烈碰撞各种奇思妙想的集散地，可以说大学是创新的源头、是0→1原创知识的基地，大学校园由于学术思想的自由使得每个角落都弥漫着创新的精神和创新的意识，新概念、新理论、新方法、新技术、新设计、新发明层出不穷。大学不是制造科技产品的地方，更不是去追逐时尚的潮流，大学主要是关心未来，关注未来一、二十年，甚至二、三十年后社会会怎么样、科技会怎么样。

大家可能知道，世界上诺贝尔奖的70、80%都来自大学，每年我国国家科技奖的70、80%也来自于大学，其实大学的硬件条件一般都不及更加专业化的科研机构，但是大学自由的学术空气、多学科交叉的优势，再加上更为重要的是充满好奇心的你们无知无畏的提问与学校高水平教师的相互碰撞产生出的火花，使得大学总是站在时代的潮头——永不落伍，总是在引领一个个时尚的风口——永远向前，总是在下一个浪潮还没有抬头之前就让自己的学生及时的跟进去——而成为时代的弄潮儿。因此，大学最美的风景是老师和学生在教室里自由讨论，师生们围在实验仪器旁共同观察求证，教授在办公室的小黑板前和学生你一笔我一划地推导公式和修改论文，各种社团的同学在草坪上席地而坐交流着创新的方案……所以说大学让人的创新精神和创造意识得到了最大化的释放。

同学们，我们每个人的人生道路总是充满了未知和可能，你的视野会影响你能走多远，你的优秀程度会影响你能走多高，你的创新创造能力决定了你对社会的价值和贡献大小，而你的健康和兴趣爱好则会影响你这一路是否快乐幸福。所以，希望同学们在大学四年里除了继续好好学习，不断拓展自己的知识边界以外，还应该尽情的放大自己的视野、放大自己的优秀、放大自己的创造能力，让大学真正成为你们人生中最重要的放大器。

(责编：李依环、熊旭)