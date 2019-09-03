教育书画协会美育艺术分会在京成立

人民网北京9月3日电（记者何淼）今日，教育书画协会美育艺术分会在京正式成立。教育书画协会会长张保庆等二十余位嘉宾出席了本次大会。

嘉宾进行教育书画协会美育艺术分会启动仪式 何淼摄

据了解，教育书画协会是2014年5月8日经国务院批准，在民政部登记注册、由教育部主管的全国性公益民间团体。为响应 “要全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”的指示精神，推动全国美育工作均衡发展。教育书画协会特批准成立美育艺术分会。

嘉宾为教育书画协会美育艺术分会工作人员颁发聘书 何淼摄

据介绍，美育艺术分会将在教育书画协会的指导下，认真贯彻和践行教育部《美育改革与发展备忘录》的计划，准确把握美育工作发展面临的新形势、新任务，促进区域、城乡和各级美育工作均衡发展。

同时，美育艺术分会还将广泛联络、组织全国各大艺术院校、美育研学机构和艺术团体的专家学者，深入基层调研，全面了解当前我国各地美育发展的具体情况；总结、研究、探讨美育工作在各地的开展方法和有效途径；依托艺术教育专家团队、大学生志愿者团队有针对性、精准地帮助各地中小学开展美育工作，达到进一步提升美育工作者队伍及学生鉴赏力和文化艺术综合素养的目的，努力促进我国美育工作的健康繁荣发展。

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