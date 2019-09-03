“按兴趣分宿舍”提升高校管理温度

按照传统做法，大学新生分配宿舍都是随机分配，这固然更加方便快捷，看上去也更公平，却也隐伏着一些问题。一项调查显示，77.58%的受访者经历过宿舍矛盾，其中3.14%的受访者表示宿舍矛盾经常发生，7.40%的受访者甚至想搬离。室友关系的不尽如人意，固然有大学生自身的因素，也和分宿舍的时候忽略、漠视大学生的差异性密不可分。

社会流动的加速，让大学生的异质性不断增强。虽然身份标签相同，不同的大学生在家庭背景、经济条件、生活经历、价值观念、文化认同等方面存在着鲜明的差异性。有人好动，有人喜静；有人习惯早睡早起，有人却是“夜猫子”；有的人喜欢收拾、整理，有的人则显得有些邋遢……千姿百态的大学生如果简单、生硬地随机分配宿舍，不可避免会导致室友之间出现纠纷和冲突。

室友关系是一种夹杂着利益和情感的混合型互动关系，有的宿舍室友之间亲密无间，有的宿舍室友之间却具有很强的距离感和隔阂感；有的宿舍充满活力，有的宿舍却冷冰冰……宿舍既是一种私人空间，也是一种公共空间，公私关系的杂糅，很容易让室友关系上演“变形记”。倘若有室友缺乏规则意识和公共精神，难免会在享受自己的私人空间的同时，侵犯他人的“领地”。

“按兴趣分宿舍”，说到底就是通过一定的统计分析，实现兴趣偏好、价值观念、生活方式等方面的匹配，从而对新生分层、分类，让那些具有相同生活方式、相同“意义之网”的大学生分在一个寝室，从而减少摩擦与纠纷，增加寝室的活力与凝聚力。“按兴趣分宿舍”尽管也会存在一定的偏差，但这种尊重学生差异性、异质性的人性化管理举措，显然值得点赞。

不论是“按兴趣分宿舍”，抑或赋予学生更多转专业的权利和选择空间，尊重和回应大学生的利益诉求，以更加柔软的姿态、更有温度的做法来提升学生们的获得感和幸福感，见证了高校管理和育人观念的转变。只有懂得“以生为本”，高校才能赢得同学们更多的信任与认同。

著名社会学家费孝通先生曾说，“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。室友不仅是一个利益共同体，也是一种情感共同体；对于大学生而言，学会和他人打交道，首先就是要学会和室友打交道。“按兴趣分宿舍”作为一种治理手段，固然有助于改善寝室关系，却难以治本；只有每一个室友都有规则意识和公共精神，都懂得换位思考、体谅他人、成人之美，室友关系才会“美美与共”。

（作者系华中师范大学文学院教师）

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