原标题：中国第一所希望小学：让山区孩子从“没学上”到“上好学”

9月2日，金寨县希望小学开学的第一天，学校举行升旗仪式。 张强 摄

2日，金寨县希望小学开学的第一天。背着新书包、穿着新校服，学生们开心走进校园。升国旗、唱国歌，聆听开学第一课。

学校为学生准备了营养餐，学生排队领。 张强 摄

“金寨县希望小学发生了翻天覆地的变化，让金寨这个革命老区的孩子从过去的‘没学上’到现在的‘上好学’。”金寨县希望小学校长江淮说。

建成于1990年的金寨县希望小学，坐落在大别山腹地，是中国第一所希望小学。

“眼前这一切放在30年前，想都不敢想。”古稀之年的原金寨县希望小学教导主任汪道彬见证了学校的发展历程。他说，金寨县希望小学前身坐落在彭氏祠堂，占地不到5000平方米，不足百名学生，教职工不到十人，教学条件很差，课桌就是一块木板。

汪道彬回忆道，“听到全国第一所希望小学要落在南溪，全镇都沸腾了。希望小学让他们重拾了‘知识改变命运’的信心。”

建成于1990年的金寨县希望小学，坐落在大别山腹地，是中国第一所希望小学。 张强 摄

如今，金寨县希望小学(新老校区)共有近百名教职工，40个教学班，2000余名学生，学校教学设施完备，已发展成一所现代化、具有时代特色的示范性农村小学，全面推进智慧学校的建设与应用。

此外，还根据学生的兴趣和特长，开设了楹联、美术、葫芦丝、摄影、足球、篮球等兴趣小组。

江淮介绍，“感恩”是学校的特色教育，并充分利用当地红色文化资源，全面落实德育教育。

金寨县希望小学先后被授予中国书法家协会教育基地、中国摄影协会教育基地，并获得“首批全国模范希望小学”“全国优秀(示范)家长学校”“全国青少年足球特色学校”等荣誉称号。

江淮认为，金寨县希望小学是希望工程的起源地，许多企业单位和社会爱心人士都曾在这里留下善举，对贫困儿童捐款捐物。该校先后有650余名贫困生得到希望工程和“周火生希望工程协会”救助。

中国青少年发展基金会官网显示，中国青基会于1989年10月发起实施希望工程，是中国社会参与最广泛、最富影响的民间公益事业。截至2018年，全国希望工程累计接受捐款逾150亿元，资助困难学生近600万名，援建希望小学2万余所。积极进行教育扶贫，促进贫困地区基础教育全面发展。

五年级的沈航同学这学期的目标是考全班第一。他说，“因为我是2008年出生的，那年神舟七号成功发射升空，所以爸爸为我起了这个名字。我以后也要当一名宇航员，去探索月球上的奥秘。”(记者 张强)

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